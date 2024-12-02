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Новини Фото Війна
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Підпалили локомотив та "Укрпошту": СБУ викрила паліїв на Кіровоградщині та Вінниччині. ФОТОрепортаж

П'ятьох поплічників спецслужб РФ затримано у Кіровоградській та Вінницькій областях. Вони намагалися пошкодити об’єкти Укрзалізниці та Укрпошти.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисники використовували легкозаймисті суміші, які виготовляли за інструкцією окупантів. Після виконання замовних підпалів зловмисники сподівалися отримати гроші від своїх російських кураторів. Однак, замість обіцяних коштів від РФ вони отримали підозру від українських правоохоронців.

Читайте: У 2024 році затримали 179 паліїв, яких завербували спецслужби РФ через телеграм-канали, - Нацполіція

Кіровоградщина

Затримано експомічника машиніста місцевої філії Укрзалізниці та його співмешканку із міста Знам’янка, які підпалили локомотив, підстанції обленерго та релейні шафи.

Надалі фігуранти планували пустити під укіс потяг та знищити міське відділення приватної пошти. Обох затримали, коли вони готувалися пустити потяг з рейок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агента ФСБ, який планував спалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТО

Вінниччина

Троє студентів місцевого коледжу віком 15 та 16 років підпалили регіональне відділення Укрпошти та релейну шафу на важливій лінії залізничного сполучення.

"Після виконання обох завдань російська спецслужба планувала залучити юнаків до підривів поблизу держустанов у різних регіонах України", - зазначили в СБУ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Підлітки підпалили авто поліції на Миколаївщині: "куратор" обіцяв за це гроші. ФОТОрепортаж

Намагались спалити локомотив Укрзалізниці та низку електропідстанцій: затримання від СБУ
Намагались спалити локомотив Укрзалізниці та низку електропідстанцій: затримання від СБУ
Намагались спалити локомотив Укрзалізниці та низку електропідстанцій: затримання від СБУ

Автор: 

Вінницька область (1011) підпал (670) СБУ (12783) Кіровоградська область (567)


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Топ коментарі
+8
Це, невже, той гєнафондт збережено?
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02.12.2024 16:12
+6
9 гр в потилицю вилікує їх назавжди.
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02.12.2024 16:10
+5
Найкращий (на мою скромну думку) вихід - ліквідувати "при спробі втечі", скажімо, під час конвоювання до СІЗО чи місця відбування покарання. Як дещо гірший варіант - нейтралізувати з формулюванням "чинив збройний опір під час затримання".Даний спосіб гірший, бо можна не встановити поплічників та можливих кураторів на території України. Думаю, десь після 7-8-го випадку "неочікуваної смертності", кількість підпалів та інших диверсій різко піде на спад.
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02.12.2024 16:56
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9 гр в потилицю вилікує їх назавжди.
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02.12.2024 16:10 Відповісти
!!!!!!!
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02.12.2024 17:34 Відповісти
Це, невже, той гєнафондт збережено?
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02.12.2024 16:12 Відповісти
Отаке воно потомство алкодегенератів. Це не лікується. Треба присипляти як безнадійно хворих тварин і припиняти їх розмноження. І вони в виграші! Захищати Батьківщину вони не будуть. Решту життя не будуть платити податки і комірне. Навпаки їх буде утримувати держава за ті злочини які вони проти держави скоїли... Повертайте смертну кару за корупцію та злочини проти держави хоча б протягом війни...
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02.12.2024 16:23 Відповісти
Найкраще цю хворобу лікує публічна паля. Винуватий конає від 2 годин до 2 діб і усвідомлює всю глибину свого падіння
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02.12.2024 16:26 Відповісти
До таких потрібно ставитись як до розумово неповноцінних і безнадійно хворих. Головне це невідворотність покарання, а не тупе залякування. Чому в усьому світі цивілізовані народи відмовились від публічних страт? Тому що це не працює. Зовсім. Ефективне лише повне фізичне зникнення - був і не стало. І всі абсолютно пофіг яким чином злочинець зник не ображаючи видовищем своєї мученицької страти і передсмертних страждань психіку пересічних і законослухняних громадян... Це якраз із серії "Вам шашечки чи їхати?" Головне тут результат з мінімально-травмуючим ефектом для виконавця. Безболісне виконання вироків є ознакою цивілізованості та тішить пересічних "дієвим гуманізмом".
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02.12.2024 16:46 Відповісти
Этот как раз такой случай, когда именно запугивание может дать результат. На кол, на площади. А просто усыпить, были и нету, так бестолку, слишком много людей уже пропало и продолжает пропадать, и этих выродков никто и не заметит
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03.12.2024 00:07 Відповісти
Найстрашніше це невідомість. От був і зник. Затрималиі розчинився. Не стало, але перед цим напаскудив...
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06.12.2024 02:40 Відповісти
Після УДЗ або амністії повернеться "авторитетом", стане вдупутатом місцевої ради...
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02.12.2024 16:44 Відповісти
В ********** і не таке трапляється, а у нас це вже неможливо.
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02.12.2024 16:48 Відповісти
це вже не люди, треба було вбити цих молодиків при затриманні, у мене анітрохи не погіршився б настрій
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02.12.2024 16:33 Відповісти
Ну нахрена их принемать ? Толку от этого ? Случайно упали с крыши многоэтажки во время задержания , или оказали вооружонное сопротивление сотрудникам СБУ , и были застреляны на месте . Будут с такими ушлёпками происходить такие случайности , у других идиотов может появится повод задуматься.
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02.12.2024 16:48 Відповісти
Найкращий (на мою скромну думку) вихід - ліквідувати "при спробі втечі", скажімо, під час конвоювання до СІЗО чи місця відбування покарання. Як дещо гірший варіант - нейтралізувати з формулюванням "чинив збройний опір під час затримання".Даний спосіб гірший, бо можна не встановити поплічників та можливих кураторів на території України. Думаю, десь після 7-8-го випадку "неочікуваної смертності", кількість підпалів та інших диверсій різко піде на спад.
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02.12.2024 16:56 Відповісти
А чого ЗСУ на пале дронами локомотиви на ерефії, нахє...пускати по кудись по 50 штук щоб балкон в БЦ вибили, вже перепалиб всі локомотиви в радіусі 200 км і вантажівки
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02.12.2024 17:10 Відповісти
Таку паскуду розсстрілювати треба ,це бидло нормальної мови не розуміє ,хіба в в цій державі є якесь патріотичне виховання? ні міністерство освіти ні міністерство культури і інформ. політики бездіяльні.
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02.12.2024 18:34 Відповісти
 
 