РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6358 посетителей онлайн
Новости Фото Война
9 286 16

Подожгли локомотив и "Укрпочту": СБУ разоблачила поджигателей на Кировоградщине и Виннитчине. ФОТОрепортаж

Пятеро приспешников спецслужб РФ задержаны в Кировоградской и Винницкой областях. Они пытались повредить объекты Укрзализныци и Укрпочты.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленники использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые изготавливали по инструкции оккупантов. После выполнения заказных поджогов злоумышленники надеялись получить деньги от своих российских кураторов. Однако, вместо обещанных средств от РФ они получили подозрение от украинских правоохранителей.

Читайте: В 2024 году задержали 179 поджигателей, которых завербовали спецслужбы РФ через телеграм-каналы, - Нацполиция

Кировоградщина

Задержаны экс-помощник машиниста местного филиала Укрзализныци и его сожительница из города Знаменка, которые подожгли локомотив, подстанции облэнерго и релейные шкафы.

В дальнейшем фигуранты планировали пустить под откос поезд и уничтожить городское отделение частной почты. Обоих задержали, когда они готовились пустить поезд с рельсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан агент ФСБ, который планировал сжечь электроподстанцию, питающую военный аэродром на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО

Винницкая область

Трое студентов местного колледжа в возрасте 15 и 16 лет подожгли региональное отделение Укрпочты и релейный шкаф на важной линии железнодорожного сообщения.

"После выполнения обеих задач российская спецслужба планировала привлечь юношей к подрывам вблизи госучреждений в разных регионах Украины", - отметили в СБУ.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Подростки подожгли авто полиции на Николаевщине: "куратор" обещал за это деньги. ФОТОрепортаж

Намагались спалити локомотив Укрзалізниці та низку електропідстанцій: затримання від СБУ
Намагались спалити локомотив Укрзалізниці та низку електропідстанцій: затримання від СБУ
Намагались спалити локомотив Укрзалізниці та низку електропідстанцій: затримання від СБУ

Автор: 

Винницкая область (1033) поджог (1071) СБУ (19886) Кировоградская область (630)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Це, невже, той гєнафондт збережено?
показать весь комментарий
02.12.2024 16:12
+6
9 гр в потилицю вилікує їх назавжди.
показать весь комментарий
02.12.2024 16:10
+5
Найкращий (на мою скромну думку) вихід - ліквідувати "при спробі втечі", скажімо, під час конвоювання до СІЗО чи місця відбування покарання. Як дещо гірший варіант - нейтралізувати з формулюванням "чинив збройний опір під час затримання".Даний спосіб гірший, бо можна не встановити поплічників та можливих кураторів на території України. Думаю, десь після 7-8-го випадку "неочікуваної смертності", кількість підпалів та інших диверсій різко піде на спад.
показать весь комментарий
02.12.2024 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
9 гр в потилицю вилікує їх назавжди.
показать весь комментарий
02.12.2024 16:10 Ответить
!!!!!!!
показать весь комментарий
02.12.2024 17:34 Ответить
Це, невже, той гєнафондт збережено?
показать весь комментарий
02.12.2024 16:12 Ответить
Отаке воно потомство алкодегенератів. Це не лікується. Треба присипляти як безнадійно хворих тварин і припиняти їх розмноження. І вони в виграші! Захищати Батьківщину вони не будуть. Решту життя не будуть платити податки і комірне. Навпаки їх буде утримувати держава за ті злочини які вони проти держави скоїли... Повертайте смертну кару за корупцію та злочини проти держави хоча б протягом війни...
показать весь комментарий
02.12.2024 16:23 Ответить
Найкраще цю хворобу лікує публічна паля. Винуватий конає від 2 годин до 2 діб і усвідомлює всю глибину свого падіння
показать весь комментарий
02.12.2024 16:26 Ответить
До таких потрібно ставитись як до розумово неповноцінних і безнадійно хворих. Головне це невідворотність покарання, а не тупе залякування. Чому в усьому світі цивілізовані народи відмовились від публічних страт? Тому що це не працює. Зовсім. Ефективне лише повне фізичне зникнення - був і не стало. І всі абсолютно пофіг яким чином злочинець зник не ображаючи видовищем своєї мученицької страти і передсмертних страждань психіку пересічних і законослухняних громадян... Це якраз із серії "Вам шашечки чи їхати?" Головне тут результат з мінімально-травмуючим ефектом для виконавця. Безболісне виконання вироків є ознакою цивілізованості та тішить пересічних "дієвим гуманізмом".
показать весь комментарий
02.12.2024 16:46 Ответить
Этот как раз такой случай, когда именно запугивание может дать результат. На кол, на площади. А просто усыпить, были и нету, так бестолку, слишком много людей уже пропало и продолжает пропадать, и этих выродков никто и не заметит
показать весь комментарий
03.12.2024 00:07 Ответить
Найстрашніше це невідомість. От був і зник. Затрималиі розчинився. Не стало, але перед цим напаскудив...
показать весь комментарий
06.12.2024 02:40 Ответить
Після УДЗ або амністії повернеться "авторитетом", стане вдупутатом місцевої ради...
показать весь комментарий
02.12.2024 16:44 Ответить
В ********** і не таке трапляється, а у нас це вже неможливо.
показать весь комментарий
02.12.2024 16:48 Ответить
це вже не люди, треба було вбити цих молодиків при затриманні, у мене анітрохи не погіршився б настрій
показать весь комментарий
02.12.2024 16:33 Ответить
Ну нахрена их принемать ? Толку от этого ? Случайно упали с крыши многоэтажки во время задержания , или оказали вооружонное сопротивление сотрудникам СБУ , и были застреляны на месте . Будут с такими ушлёпками происходить такие случайности , у других идиотов может появится повод задуматься.
показать весь комментарий
02.12.2024 16:48 Ответить
Найкращий (на мою скромну думку) вихід - ліквідувати "при спробі втечі", скажімо, під час конвоювання до СІЗО чи місця відбування покарання. Як дещо гірший варіант - нейтралізувати з формулюванням "чинив збройний опір під час затримання".Даний спосіб гірший, бо можна не встановити поплічників та можливих кураторів на території України. Думаю, десь після 7-8-го випадку "неочікуваної смертності", кількість підпалів та інших диверсій різко піде на спад.
показать весь комментарий
02.12.2024 16:56 Ответить
А чого ЗСУ на пале дронами локомотиви на ерефії, нахє...пускати по кудись по 50 штук щоб балкон в БЦ вибили, вже перепалиб всі локомотиви в радіусі 200 км і вантажівки
показать весь комментарий
02.12.2024 17:10 Ответить
Таку паскуду розсстрілювати треба ,це бидло нормальної мови не розуміє ,хіба в в цій державі є якесь патріотичне виховання? ні міністерство освіти ні міністерство культури і інформ. політики бездіяльні.
показать весь комментарий
02.12.2024 18:34 Ответить
 
 