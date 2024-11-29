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Подростки подожгли авто полиции Николаевской области: "куратор" обещал за это деньги. ФОТОрепортаж

Двое 16-летних парней подожгли авто полицейских в поселке Еланец на Николаевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Подростки облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебное авто правоохранителей, которое было припарковано на стоянке возле админздания. Пожар оперативно обнаружили и потушили на месте. Автомобиль получил незначительные повреждения.

В течение часа правоохранители установили поджигателей.

Также читайте: Задержаны рецидивисты на Киевщине и Прикарпатье, которые по заказу РФ подожгли "Новую почту" и релейные шкафы УЗ, - СБУ. ФОТО

"Ими оказались двое учеников местного учебного заведения. Также правоохранители выяснили, что через один из мессенджеров с 16-летним парнем связался неизвестный, и предложил за денежное вознаграждение сжечь спецтранспорт полиции. Юноша на предложение согласился и подыскал в сообщники сверстника.

Вместе сообщники приобрели горюче-смазочные материалы, разведали обстановку и ночью совершили поджог, сняв на видео, как доказательство выполненной на заказ работы. Видеоотчет злоумышленники отправили куратору, впрочем тот удалил переписки и оставил исполнителей без обещанного денежного вознаграждения. Такие видео потом в российских медиа выдаются, чтобы дискредитировать Силы безопасности и обороны Украины, в которые входит и Национальная полиция", - говорится в сообщении.

Сейчас подростков задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За поджог автомобиля, совершенный по предварительному сговору группой лиц, юношам грозит до 10 лет заключения.

Читайте: Задержан агент ФСБ, который планировал сжечь электроподстанцию, питающую военный аэродром на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО

Підлітки підпалили авто поліції на Миколаївщині: що їм загрожує?
Підлітки підпалили авто поліції на Миколаївщині: що їм загрожує?
Підлітки підпалили авто поліції на Миколаївщині: що їм загрожує?
Підлітки підпалили авто поліції на Миколаївщині: що їм загрожує?
Підлітки підпалили авто поліції на Миколаївщині: що їм загрожує?
Підлітки підпалили авто поліції на Миколаївщині: що їм загрожує?

Автор: 

Николаевская область (2106) поджог (1065) подростки (432) Нацполиция (16425) Еланец (1)


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Топ комментарии
+20
Є підстави вважати цих "діток" виплодками кацапських алкодегенератів.
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29.11.2024 11:46
+12
"Єму покажеш мєдний грош - і дєлай с нім што хош"©
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29.11.2024 11:42
+12
Так їх виховали батьки і вони мають повністю компенсувати заподіяну їх дітьми шкоду. В 10 років виховання дитини повністю завершується і вона вже здатна розрізняти між "добром" і "злом". Саме тому в СРСР засуджували до смертної кари представників пролєтаріата з 11 років, а їх батьків засилали в Гулаг. 100% саме батьки виховали отаке падло і мають нести за це відповідальність.
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29.11.2024 11:44
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Вот он генофонд нации
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29.11.2024 11:40 Ответить
Є підстави вважати цих "діток" виплодками кацапських алкодегенератів.
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29.11.2024 11:46 Ответить
Бабло править світом - а де ж патріотизм - якии прищеплювали ім в школі?
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29.11.2024 11:41 Ответить
А з якого року його почали прищеплювати? Я коли в школі був, то прищеплювали гіоргієвскую лєнтачьку дітям на девята мая
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29.11.2024 11:53 Ответить
Здалеку ви почали
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29.11.2024 11:55 Ответить
Зовсім не "здалеку". У мене за вікном меморіал загиблим у 2 й світовій, так там до 2014 го кожен рік на дєвятаємая. шабаш відбувався. В основному за участі школярів.
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29.11.2024 12:15 Ответить
Два дєбіла ето...
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29.11.2024 11:41 Ответить
Журбаааа...
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29.11.2024 12:04 Ответить
"Єму покажеш мєдний грош - і дєлай с нім што хош"©
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29.11.2024 11:42 Ответить
Так їх виховали батьки і вони мають повністю компенсувати заподіяну їх дітьми шкоду. В 10 років виховання дитини повністю завершується і вона вже здатна розрізняти між "добром" і "злом". Саме тому в СРСР засуджували до смертної кари представників пролєтаріата з 11 років, а їх батьків засилали в Гулаг. 100% саме батьки виховали отаке падло і мають нести за це відповідальність.
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29.11.2024 11:44 Ответить
Це банальна державна зрада, вчинена під час війни. При чому тут менти, ACAB? Ворожі агенти палять авто всіх державних силових структур, які захищають Україну: військових, поліції, прикордонників. Питання до ЗЕленського, чому досі він толерантний до ворогів України і не вводить смертну кару за державну зраду, саботаж, диверсії і корупцію?
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29.11.2024 12:33 Ответить
В Британії поліцейських поважають, але щоб це сталось знадобились десятиліття жорсткого контролю і покарання саме корумпованих поліціянтів. В корумпованих країнах насамперед корумповані правоохоронці починаючи з прокурорів. Саме прокурори, які зобовязані контролювати всі правоохоронні органи, у нас найбільш корумповані в країні і саме вони кришують корумпованих суддів, слідчих і мєнтів.
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29.11.2024 12:42 Ответить
Оце вас занесло😂😂😂😂😂
Але прокурорів згадали, це значпє день не пройшов дарма😉😂
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29.11.2024 12:57 Ответить
Генпрокуратуру, під оплиски народа, «реформатори» так «відреформували», що аж в офіс перетворили, добре, що поки не в бутік, максисмально урізавши їх наглядову функції і звівши її викоючно до процкерства в кримінальних справах, підтримання обвинувачення в суда і ще трошки беззубого представницта залишили. Оце і все. Крім того прокурорів позбавили тотально самостійності, подвісивши над ними домоклів меч хейту придворними інфоюенсерами і продажними шабуністами, депусратами, які системно знишують їх соціальні гарантії, які затверджені законом. Тільки тільки пуйло отримав ордер на арешт від МУС в Гаазі, тільки повним ходом пішли зібрані прокурорами матеріали по злочинам перших осіб у владі пуйла і пюрера в МУС як пресувати прокуратури стали вже по чорному і не зоваючісь, а коли ще і накрили кілька великих місцевих наркоділерів і на всю запустили судові процеси проти спійманих.рашистів, аби були додаткові переваги України в Міжнародному Кримінальному Суді в справі проти злочинів рашки, як прокуратуру почали вже добивати ногами, принизивши і покаравши весь її склад.
Трошки розлупіть очі і подивіться ширше на «справу прокурорів інвалідів» і те за що насправді її шмигалята зеленята трощать.
В жодній країні світу не залишається безкарним дії проти суддів і прокурорів, навіть в Сомалі, не кажучі процивілізований світ, бо як ви правильно кажете, цей орган має наглядати за виконанням законів всіма і не тільки правоохоронними органами. Але в країні олігірхів і народу яки завжди першим допомогає досягнути їх мети, тобто абсолютної влади і особистої безкарності, це все не працює, бо за це караєть під оплиски народу.
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29.11.2024 13:15 Ответить
Вони палили машину не від ненависті, а тому що гроші запропонували.
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29.11.2024 13:02 Ответить
Звідки знаєш?
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29.11.2024 13:07 Ответить
Також правоохоронці з'ясували, що через один із месенджерів із 16-річним хлопцем зв'язався невідомий, і запропонував за грошову винагороду спалити спецтранспорт поліції. Юнак на пропозицію погодився та підшукав у спільники однолітка. Джерело: https://censor.net/ua/p3522536
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29.11.2024 13:58 Ответить
Читати треба не тільки заголовки.
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29.11.2024 14:04 Ответить
Це ще гірше
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29.11.2024 13:18 Ответить
Там ще добре треба батьків перевірити..
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29.11.2024 11:49 Ответить
А у вас, на роісії, як із цим діло ?
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29.11.2024 12:26 Ответить
прошу, навчи мене, як красиво відповідати на дебільні питання?
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29.11.2024 12:29 Ответить
А навіщо ти дебільні сентенції вопорожнюєш!
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29.11.2024 12:31 Ответить
А тоді фофадью з макітри куди подів ?
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29.11.2024 14:05 Ответить
Hrysha Hlyba фактично розпалює ворожнечу в Україні, виконуючи завдання ворога під час війни на виживання.
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29.11.2024 12:40 Ответить
ти вже написав, куди треба?
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29.11.2024 12:46 Ответить
🔥🔥🔥
Дивно, що їм не займається СБУ, а мало б зайнятись
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29.11.2024 13:20 Ответить
Ой, хтось у двері ломиться!
Мабуть прийшли мною займатися, почули вас.
Напевно то у вас від батьків кацапів, строчити доноси в нквд.
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29.11.2024 13:59 Ответить
Пригальмуйте. Бо можуть і постукати. Це у вас в кацаріїї доноси строчать все життя, що болота існують.
Припиняйте срач проти правоохоронців і ідіть за караблеммасква
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29.11.2024 14:13 Ответить
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29.11.2024 11:49 Ответить
Ви в своєму розумі? Кацап?
Це у вас вбивають дітей як то Арсеній Турбін без суду і слідства.
Ідіть на.
В нас все має бути по закону.
Навіть найсуворіше покаранні і найлегше має виносити виключно суд, а виконувати їх судові виконавці.
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29.11.2024 13:23 Ответить
Частина миколаївської поліції (як і значна частина Київської обласної) - це одне з приємних виключень: вони в лютому- березні 2022 стояли проти орків поруч із самообороною і ЗСУ. Аеродром під Миколаївим вони прикрили...
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29.11.2024 12:01 Ответить
Обливати брудом правоохоронні органи, а тим більше їх хейтити в інтернеті це те саме, що палити автівки військових та поліції, те саме, що собі особисто заподіювати шкоди.
З цим треба закінчувати і всім жити по закону.
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29.11.2024 13:27 Ответить
Просто скоро в дурку заберуть
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29.11.2024 12:11 Ответить
Хто знає, які реальні терміни дають таким вилупкам закацаплених батьків?
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29.11.2024 12:14 Ответить
І що, довго будуть панькатись з тими ****...хами? Якщо вже такі ми "толерантні і гуманні" до тих виродків(ибо малолетки), то нехай предки їхні відповідають по повній...та і з процентами.
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29.11.2024 12:14 Ответить
Треба виключно РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ, тільки РОЗСТРІЛИ! Ніщо інше не зупинить ворогоів!
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29.11.2024 12:16 Ответить
А-я-яй, бідні, бідні хлопчики... Вони взяли приклад з своїх батьків ідіотів, які для поржать в 19 році вибрали ЗЕлену блювотину, просто по приколу, і тепер по цьому приколу з-за тих довбнів вмивається кровю вся Україна. А яблочко від яблоні не далеко падає.
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29.11.2024 12:33 Ответить
Там один сирота ,це з мого ліцею ці двоє ,вони досі ходять навчаться ,суд тільки через два місяці буде , кажуть"хотіли грошей заробить"
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14.12.2024 11:38 Ответить
... через один із месенджерів із 16-річним хлопцем зв'язався невідомий, і запропонував за грошову винагороду спалити спецтранспорт поліції. Юнак на пропозицію погодився та підшукав у спільники однолітка. Джерело: https://censor.net/ua/p3522536
Ну це молодь, яку треба берегти, бо це майбутнє націє.
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29.11.2024 13:00 Ответить
батькам-ідіотам - "пожиттєве", на час війни, утримання усих побутових потреб якогось підрозділу ЗСУ, а якщо ніщеброди - то своїми рУцями робити усе, що треба для оборони України..
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29.11.2024 13:06 Ответить
..я - за Перемогу України над кацапською ордою у будь-який спосіб..
а хіба ще є хтось в Україні (з Українців), що й досі не проти посмоктати мАсковську пісю за тарілку вчорашньої кацапської елітної кирзухи чи щей зі смаком підлогової ганчірки?
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29.11.2024 13:26 Ответить
Гриша Хлюба, ви один з батьків цих паліїв малолітніх чи все ж таки кацап?
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29.11.2024 13:32 Ответить
Що б відповісти на питання, треба зрозуміти його сенс. Я не розумію. Батько чи кацап, що це змінює, чи на шо впливає?
Чи то, що б мене особисто зачепити? Ні, невдала спроба.
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29.11.2024 13:50 Ответить
 
 