Подростки подожгли авто полиции Николаевской области: "куратор" обещал за это деньги. ФОТОрепортаж

Двое 16-летних парней подожгли авто полицейских в поселке Еланец на Николаевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Подростки облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебное авто правоохранителей, которое было припарковано на стоянке возле админздания. Пожар оперативно обнаружили и потушили на месте. Автомобиль получил незначительные повреждения.

В течение часа правоохранители установили поджигателей.

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"Ими оказались двое учеников местного учебного заведения. Также правоохранители выяснили, что через один из мессенджеров с 16-летним парнем связался неизвестный, и предложил за денежное вознаграждение сжечь спецтранспорт полиции. Юноша на предложение согласился и подыскал в сообщники сверстника.

Вместе сообщники приобрели горюче-смазочные материалы, разведали обстановку и ночью совершили поджог, сняв на видео, как доказательство выполненной на заказ работы. Видеоотчет злоумышленники отправили куратору, впрочем тот удалил переписки и оставил исполнителей без обещанного денежного вознаграждения. Такие видео потом в российских медиа выдаются, чтобы дискредитировать Силы безопасности и обороны Украины, в которые входит и Национальная полиция", - говорится в сообщении.

Сейчас подростков задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За поджог автомобиля, совершенный по предварительному сговору группой лиц, юношам грозит до 10 лет заключения.

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