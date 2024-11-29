Подростки подожгли авто полиции Николаевской области: "куратор" обещал за это деньги. ФОТОрепортаж
Двое 16-летних парней подожгли авто полицейских в поселке Еланец на Николаевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Подростки облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебное авто правоохранителей, которое было припарковано на стоянке возле админздания. Пожар оперативно обнаружили и потушили на месте. Автомобиль получил незначительные повреждения.
В течение часа правоохранители установили поджигателей.
"Ими оказались двое учеников местного учебного заведения. Также правоохранители выяснили, что через один из мессенджеров с 16-летним парнем связался неизвестный, и предложил за денежное вознаграждение сжечь спецтранспорт полиции. Юноша на предложение согласился и подыскал в сообщники сверстника.
Вместе сообщники приобрели горюче-смазочные материалы, разведали обстановку и ночью совершили поджог, сняв на видео, как доказательство выполненной на заказ работы. Видеоотчет злоумышленники отправили куратору, впрочем тот удалил переписки и оставил исполнителей без обещанного денежного вознаграждения. Такие видео потом в российских медиа выдаются, чтобы дискредитировать Силы безопасности и обороны Украины, в которые входит и Национальная полиция", - говорится в сообщении.
Сейчас подростков задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За поджог автомобиля, совершенный по предварительному сговору группой лиц, юношам грозит до 10 лет заключения.
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Але прокурорів згадали, це значпє день не пройшов дарма😉😂
Трошки розлупіть очі і подивіться ширше на «справу прокурорів інвалідів» і те за що насправді її шмигалята зеленята трощать.
В жодній країні світу не залишається безкарним дії проти суддів і прокурорів, навіть в Сомалі, не кажучі процивілізований світ, бо як ви правильно кажете, цей орган має наглядати за виконанням законів всіма і не тільки правоохоронними органами. Але в країні олігірхів і народу яки завжди першим допомогає досягнути їх мети, тобто абсолютної влади і особистої безкарності, це все не працює, бо за це караєть під оплиски народу.
Дивно, що їм не займається СБУ, а мало б зайнятись
Мабуть прийшли мною займатися, почули вас.
Напевно то у вас від батьків кацапів, строчити доноси в нквд.
Припиняйте срач проти правоохоронців і ідіть за караблеммасква
Це у вас вбивають дітей як то Арсеній Турбін без суду і слідства.
Ідіть на.
В нас все має бути по закону.
Навіть найсуворіше покаранні і найлегше має виносити виключно суд, а виконувати їх судові виконавці.
З цим треба закінчувати і всім жити по закону.
Ну це молодь, яку треба берегти, бо це майбутнє націє.
а хіба ще є хтось в Україні (з Українців), що й досі не проти посмоктати мАсковську пісю за тарілку вчорашньої кацапської елітної кирзухи чи щей зі смаком підлогової ганчірки?
Чи то, що б мене особисто зачепити? Ні, невдала спроба.