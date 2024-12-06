Атака БПЛА на Киевщину: повреждены дома, гараж и хозяйственное здание. ФОТОрепортаж
В ночь на 6 декабря российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками. В области работали силы ПВО.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрела пострадавших нет.
"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах Киевщины повреждены 8 частных домов, гаражное помещение и хозяйственное здание. В домах выбиты двери и окна, повреждены фасады и кровли", - говорится в сообщении.
В полиции области обнародовали последствия вражеской атаки.
Атака БПЛА в ночь на 6 декабря
Напомним, с вечера 5 декабря российские захватчики атаковали Украину 53 ударными БПЛА. Силы ПВО уничтожили 32 цели, 16 - локально потеряно, еще 2 улетели в Беларусь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль