Атака БПЛА на Киевщину: повреждены дома, гараж и хозяйственное здание. ФОТОрепортаж

В ночь на 6 декабря российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками. В области работали силы ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела пострадавших нет.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.



В результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах Киевщины повреждены 8 частных домов, гаражное помещение и хозяйственное здание. В домах выбиты двери и окна, повреждены фасады и кровли", - говорится в сообщении.

В полиции области обнародовали последствия вражеской атаки.







Атака БПЛА в ночь на 6 декабря

Напомним, с вечера 5 декабря российские захватчики атаковали Украину 53 ударными БПЛА. Силы ПВО уничтожили 32 цели, 16 - локально потеряно, еще 2 улетели в Беларусь.

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