В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть домой сына украинской военнослужащей, остававшегося в оккупации последние три года, - ОП. ФОТО

В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть сына украинской военнослужащей, который провел три года в оккупации на Луганщине.

Об этом в телеграм-канале заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, до начала полномасштабного вторжения мальчик жил в городе Сватово Луганской области вместе с мамой и бабушкой. Когда мама ушла защищать страну, а город оказался под обстрелами и оккупацией, ребенок остался на попечении бабушки.

Две недели назад бабушка умерла, и мальчик остался один. Он оказался перед угрозой депортации в Россию или попадания в интернат. Благодаря совместной работе Офиса Президента и Украинской сети за права ребенка удалось организовать возвращение ребенка на подконтрольную Украине территорию.

"Выполняем задание Президента - вернуть в Украину всех наших детей", - подчеркнул Ермак.

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