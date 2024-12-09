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В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть домой сына украинской военнослужащей, остававшегося в оккупации последние три года, - ОП. ФОТО

В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть сына украинской военнослужащей, который провел три года в оккупации на Луганщине.

Об этом в телеграм-канале заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Україна повернула сина військовослужбовиці

Как сообщается, до начала полномасштабного вторжения мальчик жил в городе Сватово Луганской области вместе с мамой и бабушкой. Когда мама ушла защищать страну, а город оказался под обстрелами и оккупацией, ребенок остался на попечении бабушки.

Две недели назад бабушка умерла, и мальчик остался один. Он оказался перед угрозой депортации в Россию или попадания в интернат. Благодаря совместной работе Офиса Президента и Украинской сети за права ребенка удалось организовать возвращение ребенка на подконтрольную Украине территорию.

"Выполняем задание Президента - вернуть в Украину всех наших детей", - подчеркнул Ермак.

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Автор: 

дети (6491) оккупация (10135) возврат (214) Ермак Андрей (1262) Офис Президента (1797)


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У зелених вже виборі на носі ,
судячи з того , як дЄрмак почав співати дифірамби преЗеденту 😡
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09.12.2024 14:32 Ответить
"Виконуємо завдання Президента - повернути в Україну всіх наших дітей", - підкреслив Єрмак. Джерело: https://censor.net/ua/p3524139 НЕ можуть забути ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО- ПРОГРАМА ЗЕПРЕЗИДЕНТА
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09.12.2024 19:00 Ответить
 
 