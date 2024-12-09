В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть домой сына украинской военнослужащей, остававшегося в оккупации последние три года, - ОП. ФОТО
В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть сына украинской военнослужащей, который провел три года в оккупации на Луганщине.
Об этом в телеграм-канале заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, до начала полномасштабного вторжения мальчик жил в городе Сватово Луганской области вместе с мамой и бабушкой. Когда мама ушла защищать страну, а город оказался под обстрелами и оккупацией, ребенок остался на попечении бабушки.
Две недели назад бабушка умерла, и мальчик остался один. Он оказался перед угрозой депортации в Россию или попадания в интернат. Благодаря совместной работе Офиса Президента и Украинской сети за права ребенка удалось организовать возвращение ребенка на подконтрольную Украине территорию.
"Выполняем задание Президента - вернуть в Украину всех наших детей", - подчеркнул Ермак.
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судячи з того , як дЄрмак почав співати дифірамби преЗеденту 😡