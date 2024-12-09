У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути додому сина української військовослужбовиці, який залишався в окупації останні три роки, - ОП. ФОТО

У рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути сина української військовослужбовиці, який провів три роки в окупації на Луганщині.

Про це у телеграм-каналі заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, до початку повномасштабного вторгнення хлопчик жив у місті Сватове на Луганщині разом із мамою та бабусею. Коли мама пішла захищати країну, а місто опинилося під обстрілами та окупацією, дитина залишилася на піклуванні бабусі.

Два тижні тому бабуся померла, і хлопчик залишився сам. Він опинився перед загрозою депортації до росії або потрапляння до інтернату. Завдяки спільній роботі Офісу Президента та Української мережі за права дитини вдалося організувати повернення дитини на підконтрольну Україні територію.

"Виконуємо завдання Президента - повернути в Україну всіх наших дітей", - підкреслив Єрмак.

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