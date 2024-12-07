Україні вдалося повернути з Росії 1029 дітей, - Лубінець
Україні разом з міжнародними партнерами вдалося повернути з Росії 1029 українських дітей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Великій команді України разом з міжнародними партнерами в рамках Bring Back UA вдалося повернути 1029 українських дітей. Це на сьогодні", - зазначив омбудсман.
Він повідомив, що основним посередником у поверненні українських дітей є Катар.
Також Лубінець наголосив, що основною проблемою є верифікація, оскільки Росія як не надавала інформацію про українських дітей, так і не надає.
"Ми використовуємо всі важелі, щоб отримати інформацію щодо місця перебування української дитини, відновити її документи, а потім переконати чи надати інформацію нашим партнерам. Вони проводять свою комунікацію з російською стороною. І потім ми пропрацьовуємо вже логістичні маршрути, як ми повертаємо наших дітей", - додав уповноважений.
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їх кацапи виховають кацапами і вони повернуться в Україну з калашем,
бо ця війна нескінченна,
ніколи кацапи не стануть людьми і ніколи Україна не скориться.