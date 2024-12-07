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Новини Агресія Росії проти України
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Україні вдалося повернути з Росії 1029 дітей, - Лубінець

Україна повернула з РФ 1029 дітей

Україні разом з міжнародними партнерами вдалося повернути з Росії 1029 українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Великій команді України разом з міжнародними партнерами в рамках Bring Back UA вдалося повернути 1029 українських дітей. Це на сьогодні", - зазначив омбудсман.

Він повідомив, що основним посередником у поверненні українських дітей є Катар.

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Також Лубінець наголосив, що основною проблемою є верифікація, оскільки Росія як не надавала інформацію про українських дітей, так і не надає.

"Ми використовуємо всі важелі, щоб отримати інформацію щодо місця перебування української дитини, відновити її документи, а потім переконати чи надати інформацію нашим партнерам. Вони проводять свою комунікацію з російською стороною. І потім ми пропрацьовуємо вже логістичні маршрути, як ми повертаємо наших дітей", - додав уповноважений.

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Автор: 

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а десятки тисяч не вдалося,
їх кацапи виховають кацапами і вони повернуться в Україну з калашем,
бо ця війна нескінченна,
ніколи кацапи не стануть людьми і ніколи Україна не скориться.
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07.12.2024 13:23 Відповісти
ми пахали: лубінець під керівництвом надзвичайно потужного зе!лідора, і (малесенькими буквочками) міжнародні партнери.
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07.12.2024 13:32 Відповісти
зе!роїчно просрати, щоб потім вдалось повернути... Зебіли, кожна така дитина сьогодні- це результат вашого голосування вчора, але винні усі крім вас, бо ідіоти невинні.
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07.12.2024 13:39 Відповісти
 
 