Україні вдалося повернути з Росії 1029 дітей, - Лубінець

Україні разом з міжнародними партнерами вдалося повернути з Росії 1029 українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Великій команді України разом з міжнародними партнерами в рамках Bring Back UA вдалося повернути 1029 українських дітей. Це на сьогодні", - зазначив омбудсман.

Він повідомив, що основним посередником у поверненні українських дітей є Катар.

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Також Лубінець наголосив, що основною проблемою є верифікація, оскільки Росія як не надавала інформацію про українських дітей, так і не надає.

"Ми використовуємо всі важелі, щоб отримати інформацію щодо місця перебування української дитини, відновити її документи, а потім переконати чи надати інформацію нашим партнерам. Вони проводять свою комунікацію з російською стороною. І потім ми пропрацьовуємо вже логістичні маршрути, як ми повертаємо наших дітей", - додав уповноважений.

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