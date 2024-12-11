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Россияне почти 30 раз обстреляли Никопольщину, пострадал человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

11 декабря россияне атаковали Никопольщину почти 30 раз, используя беспилотники и артиллерию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Враг ударил по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской, Мировской громадах. Пострадал 44-летний мужчина. Лечиться будет амбулаторно", - написал Лысак.

Также в районе повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка, авто. Изуродованы инфраструктура, отель, админздание. Есть разрушения на территории лицея.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини 11 грудня

Наслідки обстрілів Нікопольщини 11 грудня
Автомобіль пошкоджений російським обстрілом

Автор: 

обстрел (27071) Никополь (1016) Днепропетровская область (3939) Никопольский район (184) война в Украине (3761)


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