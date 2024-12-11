Россияне почти 30 раз обстреляли Никопольщину, пострадал человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
11 декабря россияне атаковали Никопольщину почти 30 раз, используя беспилотники и артиллерию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Враг ударил по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской, Мировской громадах. Пострадал 44-летний мужчина. Лечиться будет амбулаторно", - написал Лысак.
Также в районе повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка, авто. Изуродованы инфраструктура, отель, админздание. Есть разрушения на территории лицея.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль