Россияне почти 30 раз обстреляли Никопольщину, пострадал человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

11 декабря россияне атаковали Никопольщину почти 30 раз, используя беспилотники и артиллерию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Враг ударил по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской, Мировской громадах. Пострадал 44-летний мужчина. Лечиться будет амбулаторно", - написал Лысак.

Также в районе повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка, авто. Изуродованы инфраструктура, отель, админздание. Есть разрушения на территории лицея.

Читайте также: Ночь на Никопольщине: враг бил из тяжелой артиллерии по 4 громадам, Покровское под ударом из "Града"



