Ночь на Никопольщине: враг бил из тяжелой артиллерии по 4 громадам, Покровское под ударом из "Града"
Ночью 11 декабря 2024 года войска РФ били по Никопольщине Днепропетровской области. В целом район пережил пять российских атак.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из тяжелой артиллерии агрессор обстрелял Никополь, Марганецкую, Мировскую и Червоногригорьевскую громады. Из РСЗО "Град" - Покровское
Погибших и пострадавших нет.
Как сообщалось, 10 декабря оккупанты трижды за день атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе.
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