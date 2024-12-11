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Ночь на Никопольщине: враг бил из тяжелой артиллерии по 4 громадам, Покровское под ударом из "Града"

Наслідки нічної атаки на Нікополь

Ночью 11 декабря 2024 года войска РФ били по Никопольщине Днепропетровской области. В целом район пережил пять российских атак.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из тяжелой артиллерии агрессор обстрелял Никополь, Марганецкую, Мировскую и Червоногригорьевскую громады. Из РСЗО "Град" - Покровское

Погибших и пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли 15 атак по Никопольщине: повреждены инфраструктурный объект и промышленное предприятие

Как сообщалось, 10 декабря оккупанты трижды за день атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе.

Автор: 

обстрел (27057) Никополь (1012) Днепропетровская область (3933) Никопольский район (182) Червоногригоровка (7) Покровское (4)


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