Россияне нанесли 15 атак по Никопольщине: повреждены инфраструктурный объект и промышленное предприятие

В течение 9 декабря российские войска били по Никопольскому району Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня под вражеским огнем была Никопольщина. По населенным пунктам района противник нанес почти два десятка ударов. Целился из тяжелой артиллерии и направлял дроны-камикадзе. Зафиксирован и сброс боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении.

Пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Там повреждены инфраструктурный объект и промышленное предприятие. Изуродованы частный дом, линии электропередач, машина.

Смотрите также: В течение дня оккупанты били по Днепропетровщине из артиллерии и дронов: повреждены дома, газопровод, заправка. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Главное - обошлось без пострадавших", - добавили в ОВА.