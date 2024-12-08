В течение дня оккупанты били по Днепропетровщине из артиллерии и дронов: повреждены дома, газопровод, заправка. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение воскресенья, 8 декабря, российские захватчики из дронов и артиллерии обстреляли два района Днепропетровщины. Есть повреждения инфраструктуры.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Больше всего досталось Никопольщине. По ней враг бил из тяжелой артиллерии, сбрасывал боеприпас с БпЛА и направлял дроны-камикадзе", - рассказал чиновник.
В Никополе повреждены инфраструктурный объект, заправка и линия электропередач. В одной из девятиэтажек разбиты окна.
Также днем неспокойно было в Покровской и Марганецкой громадах. Из-за российских обстрелов там изуродованы два частных дома и газопровод.
Кроме этого, россияне беспилотником попали и по Великомихайловской громаде Синельниковского района, побив машину.
Везде обошлось без пострадавших.
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