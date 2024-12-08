В течение дня оккупанты били по Днепропетровщине из артиллерии и дронов: повреждены дома, газопровод, заправка. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение воскресенья, 8 декабря, российские захватчики из дронов и артиллерии обстреляли два района Днепропетровщины. Есть повреждения инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше всего досталось Никопольщине. По ней враг бил из тяжелой артиллерии, сбрасывал боеприпас с БпЛА и направлял дроны-камикадзе", - рассказал чиновник.

В Никополе повреждены инфраструктурный объект, заправка и линия электропередач. В одной из девятиэтажек разбиты окна.

Также днем неспокойно было в Покровской и Марганецкой громадах. Из-за российских обстрелов там изуродованы два частных дома и газопровод.

Кроме этого, россияне беспилотником попали и по Великомихайловской громаде Синельниковского района, побив машину.

Везде обошлось без пострадавших.

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