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В течение дня оккупанты били по Днепропетровщине из артиллерии и дронов: повреждены дома, газопровод, заправка. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение воскресенья, 8 декабря, российские захватчики из дронов и артиллерии обстреляли два района Днепропетровщины. Есть повреждения инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше всего досталось Никопольщине. По ней враг бил из тяжелой артиллерии, сбрасывал боеприпас с БпЛА и направлял дроны-камикадзе", - рассказал чиновник.

обстріли нікопольщини 8 грудня

В Никополе повреждены инфраструктурный объект, заправка и линия электропередач. В одной из девятиэтажек разбиты окна.

обстріли нікопольщини 8 грудня

Также днем неспокойно было в Покровской и Марганецкой громадах. Из-за российских обстрелов там изуродованы два частных дома и газопровод.

обстріли нікопольщини 8 грудня

Кроме этого, россияне беспилотником попали и по Великомихайловской громаде Синельниковского района, побив машину.

обстріли нікопольщини 8 грудня

обстріли нікопольщини 8 грудня

Везде обошлось без пострадавших.

Смотрите также: Ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, есть пострадавшая. ФОТО

Автор: 

Марганец (81) обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944) Великомихайловка (2) война в Украине (3804)


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