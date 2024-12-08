Впродовж дня окупанти били по Дніпропетровщині з артилерії та дронів: пошкоджені будинки, газогін, заправка. ФОТОрепортаж

Впродовж дня неділі, 8 грудня, російські загарбники з дронів та артилерії обстріляли два райони Дніпропетровщини. Є пошкодження інфраструктури.

Про це в Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше дісталося Нікопольщині. По ній ворог гатив з важкої артилерії, скидав боєприпас з БпЛА та скеровував дрони-камікадзе", - розповів посадовець.

У Нікополі пошкоджені інфраструктурний об'єкт, заправка та лінія електропередач. В одній з дев'ятиповерхівок потрощені вікна.

Також вдень неспокійно було у Покровській та Марганецькій громадах. Через російські обстріли там понівечені два приватні будинки й газогін.

Окрім цього, росіяни безпілотником поцілили і по Великомихайлівській громаді Синельниківщини, побивши машину.

Всюди обійшлося без постраждалих.

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