Росіяни завдали 15 атак по Нікопольщині: пошкоджені інфраструктурний об’єкт і промислове підприємство

Упродовж 9 грудня російські війська били по Нікопольському району Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня під ворожим вогнем була Нікопольщина. По населених пунктах району противник завдав майже два десятки ударів. Цілив з важкої артилерії та скеровував дрони-камікадзе. Зафіксовано й скид боєприпасу з БпЛА", - ідеться в повідомленні.

Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Там пошкоджені інфраструктурний об’єкт і промислове підприємство. Понівечені приватна оселя, лінії електропередач, машина.

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"Головне – минулося без постраждалих", - додали в ОВА.