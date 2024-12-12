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Последствия атак РФ в Донецкой области: Четверо раненых, повреждены 22 объекта, в том числе 15 домов. ФОТОрепортаж

В результате российской агрессии за прошедшие сутки в Донецкой области четыре человека получили ранения, поврежден ряд гражданских объектов.

О последствиях вражеских атак рассказали в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что попадания произошли в трех населенных пунктах: городе Покровск, селах Комар и Новотроицкое. Повреждены 22 гражданских объекта, из них 15 жилых домов.

Так, Покровск выдержал 5 артиллерийских атак - россияне ранили трех мирных жителей, повредили 6 частных домов, 3 торговых павильона, гараж, 2 гражданских авто, газопровод.

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В Новотроицком - один раненый гражданский человек, поврежден частный дом.

На село Комар оккупанты сбросили три авиабомбы "УМПБ Д-30СН" - разрушениям подверглись 8 частных домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 316 тыс. гражданских остаются в Донецкой области

Наслідки атак РФ на Донеччині 11 грудня
Наслідки атак РФ на Донеччині 11 грудня
Наслідки атак РФ на Донеччині 11 грудня
Наслідки атак РФ на Донеччині 11 грудня
Наслідки атак РФ на Донеччині 11 грудня
Наслідки атак РФ на Донеччині 11 грудня
Наслідки атак РФ на Донеччині 11 грудня
Наслідки атак РФ на Донеччині 11 грудня
Наслідки атак РФ на Донеччині 11 грудня
Наслідки атак РФ на Донеччині 11 грудня
Наслідки атак РФ на Донеччині 11 грудня
Наслідки атак РФ на Донеччині 11 грудня

Автор: 

обстрел (27071) Донецкая область (9612) война в Украине (3761)


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