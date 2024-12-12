Последствия атак РФ в Донецкой области: Четверо раненых, повреждены 22 объекта, в том числе 15 домов. ФОТОрепортаж

В результате российской агрессии за прошедшие сутки в Донецкой области четыре человека получили ранения, поврежден ряд гражданских объектов.

О последствиях вражеских атак рассказали в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что попадания произошли в трех населенных пунктах: городе Покровск, селах Комар и Новотроицкое. Повреждены 22 гражданских объекта, из них 15 жилых домов.

Так, Покровск выдержал 5 артиллерийских атак - россияне ранили трех мирных жителей, повредили 6 частных домов, 3 торговых павильона, гараж, 2 гражданских авто, газопровод.

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В Новотроицком - один раненый гражданский человек, поврежден частный дом.

На село Комар оккупанты сбросили три авиабомбы "УМПБ Д-30СН" - разрушениям подверглись 8 частных домов.

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