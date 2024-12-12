Под видом получения помощи от государства обманывали людей через фишинговый сайт: Разоблачена организованная группа, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Разоблачена организованная группа, участники которой обманывали граждан под видом возможности оформления государственной помощи. В основном пострадавшими были жители Донецкой и Харьковской областей. Общая сумма ущерба устанавливается.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в апреле 2024 года житель г. Александрия Кировоградской области разработал фейковый сайт оформления социальной помощи "еДопомога". К "схеме" он привлек своего знакомого - ранее судимого жителя Ривненской области.
План заключался в распространении рекламы в Facebook и Google о якобы возможности оформления государственной помощи. Когда люди нажимали на эту рекламу, их переадресовывало на мошеннический сайт. Доверчивые граждане вводили персональные регистрационные данные, содержащие банковскую тайну, необходимые якобы для получения социальной денежной помощи. Эта информация автоматически отображалась и становилась доступной фигурантам в заранее подготовленном Telegram-боте.
Сообщается, что в дальнейшем "работу" проводил третий участник - 16-летний житель Тернопольской области, который был привлечен к преступному плану организатором. Он выполнял роль "вбивера" - используя данные с бота, осуществлял несанкционированную авторизацию в онлайн-банкинге потерпевших и перечислял денежные средства на подконтрольные участникам группировки счета.
В результате проведения ряда следственных действий подтверждены факты совершения участниками организованной группы преступлений. Во время обысков изъяты мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства. Установлено, что в основном потерпевшими были жители Донецкой и Харьковской областей. Общая сумма ущерба устанавливается.
О подозрении в мошенничестве сообщено трем лицам (ст. 190 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжается установление других участников преступной группы и потерпевших, пострадавших от их действий.
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сажать потрібно цю мразоту надовго , не дивлячись на іхній вік 😡