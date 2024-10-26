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В Украине растет количество мошенников, требующих деньги с родственников пленных или пропавших без вести военных, - Координационный штаб

Координаційний штаб попередив родичів полонених про шахраїв

В Украине фиксируется увеличение количества мошенников, которые требуют деньги с родственников пленных или пропавших без вести военнослужащих.

Об этом заявил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество мошенников невероятно возросло, поскольку они прекрасно понимают то, что государство заботится об этой категории граждан и что они имеют право на выплату денежного обеспечения своего родного. И мошенники этим злоупотребляют. Обычно достаточно просто и доступно найти эту категорию людей, промониторить социальные сети, связаться с ними с помощью мессенджера, сказать, что у него есть информация о том или ином близком человеке. И потом, когда семья попадает на крючок мошенников, потихоньку высасывать из них деньги", - рассказал Охрименко.

Он отметил, как только Координационному штабу становится известно о таких инцидентах, информация сразу передается в СБУ, Нацполицию, киберполицию.

Читайте также: Лубинец предупредил о новой мошеннической схеме с освобождением пленных

Также Охрименко призвал родных пленных и пропавших без вести военных не публиковать в социальных сетях подробную информацию о своих близких, которые попали в плен или пропали без вести.

"Если ваш близкий пропал без вести - обращайтесь в Координационный штаб, в Объединенный центр при Службе безопасности, обращайтесь в Национальное информационное бюро. Обращайтесь исключительно в государственные структуры, которые занимаются этим вопросом", - подчеркнул представитель Координационного штаба.

К слову, ранее Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждал о новой мошеннической схеме с освобождением пленных.

Смотрите также: Обманул мать погибшего военнослужащего на 1 млн грн: в Кировоградской области разоблачен мошенник. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

мошенничество (1240) пленные (2182)


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Вимагають? Може намагаються виманити? Бо якщо таки вимагають, стає зрозумілим куди їх слати з їх вимогами.
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26.10.2024 17:33 Ответить
Давайте им координаты ТЦК а там кто кого словит.
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26.10.2024 17:38 Ответить
Підозрюю, що в ТЦК ті шахраї і отримують інформацію.
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26.10.2024 22:10 Ответить
... хтось зливає персональні данні...
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26.10.2024 17:41 Ответить
Та ні родичі шукають будь яку інформацію, і подають самі дані в групи по пошуку.

Тому що ніхто тим не займається в тцк відхрещуються, в частинах також.
Якось там через когось знаходять свідків бою і так хоча б якусь інформацію отримують, а якщо свідки загинули або в частині велика текучість то і свідків важко знайти. А частина тіл неідентифікована та чекає результатів аналізів ДНК.

Тому нічого не залишається як шукати в соцмережах, де їх і знаходять аферисти які часто діють під дахом правоохоронних органів або взагалі ті колцентри у вязницях організовані керівництвом.

Родичам не варто фото виставляти, але якщо не виставлять то і не знайдуть інформації, прой..б МО яке б мало повідомляти детальні обставини, при яких хтось пропав безвісті. Розпитувати тих хто був в полоні та інформувати родичів якщо є якась інформація.
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26.10.2024 17:52 Ответить
война только бедным- всем остальным это бизнес вплоть с оп
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26.10.2024 17:51 Ответить
Это, и многое другое, что сейчас творится, потому, что нет традиции отрывать яйца в прямом эфире тем..,кто наживается на чужой беде.
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26.10.2024 17:58 Ответить
Вихід з положення - військова хунта. А суди - військово-польові ,
як в Британській імперіі - три молодших офіцера.
Прокурорів не треба.
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26.10.2024 18:59 Ответить
 
 