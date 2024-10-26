В Украине растет количество мошенников, требующих деньги с родственников пленных или пропавших без вести военных, - Координационный штаб

В Украине фиксируется увеличение количества мошенников, которые требуют деньги с родственников пленных или пропавших без вести военнослужащих.

Об этом заявил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество мошенников невероятно возросло, поскольку они прекрасно понимают то, что государство заботится об этой категории граждан и что они имеют право на выплату денежного обеспечения своего родного. И мошенники этим злоупотребляют. Обычно достаточно просто и доступно найти эту категорию людей, промониторить социальные сети, связаться с ними с помощью мессенджера, сказать, что у него есть информация о том или ином близком человеке. И потом, когда семья попадает на крючок мошенников, потихоньку высасывать из них деньги", - рассказал Охрименко.

Он отметил, как только Координационному штабу становится известно о таких инцидентах, информация сразу передается в СБУ, Нацполицию, киберполицию.

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Также Охрименко призвал родных пленных и пропавших без вести военных не публиковать в социальных сетях подробную информацию о своих близких, которые попали в плен или пропали без вести.

"Если ваш близкий пропал без вести - обращайтесь в Координационный штаб, в Объединенный центр при Службе безопасности, обращайтесь в Национальное информационное бюро. Обращайтесь исключительно в государственные структуры, которые занимаются этим вопросом", - подчеркнул представитель Координационного штаба.

К слову, ранее Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждал о новой мошеннической схеме с освобождением пленных.

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