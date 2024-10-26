В Україні зростає кількість шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених чи зниклих безвісти військових, - Координаційний штаб
В Україні фіксується збільшення кількості шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених або зниклих безвісти військовослужбовців.
Про це заявив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість шахраїв неймовірно зросла, оскільки вони прекрасно розуміють те, що держава піклується про цю категорію громадян і що вони мають право на виплату грошового забезпечення свого рідного. І шахраї цим зловживають. Зазвичай досить просто і доступно знайти цю категорію людей, промоніторити соціальні мережі, зв’язатися з ними за допомогою месенджера, сказати, що в нього є інформація про ту чи іншу близьку людину. І потім, коли родина потрапляє на гачок шахраїв, потихеньку висмоктувати з них гроші", - розповів Охріменко.
Він зазначив, щойно Координаційному штабу стає відомо про такі інциденти, інформація одразу передається до СБУ, Нацполіції, кіберполіції.
Також Охріменко закликав рідних полонених і зниклих безвісти військових не публікувати у соціальних мережах детальну інформацію про своїх близьких, які потрапили в полон чи зникли безвісти.
"Якщо ваш близький зник безвісти - звертайтеся до Координаційного штабу, до Об’єднаного центру при Службі безпеки, звертайтеся до Національного інформаційного бюро. Звертайтеся виключно до державних структур, які займаються цим питанням", - наголосив представник Координаційного штабу.
До слова, раніше Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець попереджав про нову шахрайську схему зі звільненням полонених.
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Тому що ніхто тим не займається в тцк відхрещуються, в частинах також.
Якось там через когось знаходять свідків бою і так хоча б якусь інформацію отримують, а якщо свідки загинули або в частині велика текучість то і свідків важко знайти. А частина тіл неідентифікована та чекає результатів аналізів ДНК.
Тому нічого не залишається як шукати в соцмережах, де їх і знаходять аферисти які часто діють під дахом правоохоронних органів або взагалі ті колцентри у вязницях організовані керівництвом.
Родичам не варто фото виставляти, але якщо не виставлять то і не знайдуть інформації, прой..б МО яке б мало повідомляти детальні обставини, при яких хтось пропав безвісті. Розпитувати тих хто був в полоні та інформувати родичів якщо є якась інформація.
як в Британській імперіі - три молодших офіцера.
Прокурорів не треба.