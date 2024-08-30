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Новини
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Лубінець попередив про нову шахрайську схему зі звільненням полонених

Лубінець попередив про нову шахрайську схему зі звільненням полонених

В Україні вирує нова хвиля шахрайств, яка пов'язана зі звільненням українських полонених та пошуком зниклих безвісти. Шахраї, обіцяючи звільнення або важливу інформацію, намагаються видурити гроші в родин військовополонених.

Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зловмисники, прикидаючись волонтерами, журналістами чи представниками держструктур, намагаються видурити гроші в родин військовополонених. 

"Вони (шахраї, - ред.) видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур або навіть країни-агресорки, майстерно граючи на емоціях, обіцяючи звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними. Але за це вони вимагають гроші – нібито плату за свої "послуги"", - розповів Лубінець.

Щоб не стати жертвою шахраїв, омбудсмен радить рідним військовополонених перевіряти джерела інформації, не передавати особисті дані незнайомцям, у тому числі через приватні повідомлення в соцмережах.

Дивіться також: Затримано банду шахраїв, які викрали майже 1,5 млн грн з рахунків загиблих українських військових, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім цього, він радить остерігатись будь-яких фінансових пропозицій, пов’язаних із "визволенням" чи "допомогою".

"Пам’ятайте: офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації. Якщо вам надійшли підозрілі пропозиції "допомоги" за винагороду, не зволікайте – звертайтеся до Координаційного штабу, Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ, і негайно повідомляйте кіберполіцію", - додав уповноважений.

Читайте також: Кіберполіція та Офіс Омбудсмана застерігають від шахрайств на темі військовополонених та зниклих безвісти

Автор: 

шахрайство (1078) полонені (2259) Лубінець Дмитро (591)


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Хай пороблять їм на біду ЗЕлену... Де бойові мольфари? Де ТрО Конотопа пи
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30.08.2024 16:50 Відповісти
*****, напишіть простіше:
Якщо просе гроші одразу ***** ( по можливості по *****)
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30.08.2024 17:00 Відповісти
1. 44-й год прошлого века. Жулик в форме НКВД просит денег за освобождение из плена. Бред.

88-й год прошлого века мошенник с ксивой КГБ просит денег для выкупа у моджахедов. Бред.

24 год нашего века мошенник от имени СБУ предлагает за деньги освобождение из плена. А шо, может выгореть.

Мы на дне.
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30.08.2024 20:16 Відповісти
Так, ви на дні,
Ми ще тримаємось
Сили та натхнення є
Як ото з дна піднимеся, підтягуйся.
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31.08.2024 01:32 Відповісти
Нова шахрайська схема - це віддати наловлених на Курщині кадирівців і строковиків взамін звичайних бійців, та залишити в полоні азовців.
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30.08.2024 17:57 Відповісти
 
 