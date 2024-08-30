Лубінець попередив про нову шахрайську схему зі звільненням полонених
В Україні вирує нова хвиля шахрайств, яка пов'язана зі звільненням українських полонених та пошуком зниклих безвісти. Шахраї, обіцяючи звільнення або важливу інформацію, намагаються видурити гроші в родин військовополонених.
Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зловмисники, прикидаючись волонтерами, журналістами чи представниками держструктур, намагаються видурити гроші в родин військовополонених.
"Вони (шахраї, - ред.) видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур або навіть країни-агресорки, майстерно граючи на емоціях, обіцяючи звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними. Але за це вони вимагають гроші – нібито плату за свої "послуги"", - розповів Лубінець.
Щоб не стати жертвою шахраїв, омбудсмен радить рідним військовополонених перевіряти джерела інформації, не передавати особисті дані незнайомцям, у тому числі через приватні повідомлення в соцмережах.
Крім цього, він радить остерігатись будь-яких фінансових пропозицій, пов’язаних із "визволенням" чи "допомогою".
"Пам’ятайте: офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації. Якщо вам надійшли підозрілі пропозиції "допомоги" за винагороду, не зволікайте – звертайтеся до Координаційного штабу, Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ, і негайно повідомляйте кіберполіцію", - додав уповноважений.
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Якщо просе гроші одразу ***** ( по можливості по *****)
88-й год прошлого века мошенник с ксивой КГБ просит денег для выкупа у моджахедов. Бред.
24 год нашего века мошенник от имени СБУ предлагает за деньги освобождение из плена. А шо, может выгореть.
Мы на дне.
Ми ще тримаємось
Сили та натхнення є
Як ото з дна піднимеся, підтягуйся.