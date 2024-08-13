Кіберполіція та Офіс Омбудсмана застерігають від шахрайств на темі військовополонених та зниклих безвісти

Кіберполіція та Офіс Омбудсмана звертають увагу громадян на шахрайства, пов’язані з темою звільнення українських воїнів та пошуку безвісти зниклих людей. Зловмисники користуються вразливим емоційним станом їхніх родичів та близьких, вводячи в оману та виманюючи персональні дані.

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, шахраї в соцмережах відстежують публічні повідомлення людей, котрі шукають інформацію про зниклих безвісти або полонених родичів.

Представляючись волонтерами, журналістами, представниками державних органів або навіть представниками країни-агресорки, зловмисники обіцяють сприяти звільненню, організувати телефонну розмову або надати інформацію про близьку людину.

Для досягнення власних цілей вони випитують конфіденційну інформацію (персональні та контактні дані військових, зокрема ПІБ, найменування військової частини\підрозділу, військове звання, статус військового, а також інформацію про банківські картки, фото документів тощо).

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Кіберполіція радить уникати будь-яких контактів з підозрілими особами, які можуть виявитися шахраями.

Основні поради з протидії шахрайствам:

Перевірка джерела інформації. Завжди з’ясовуйте, хто саме звертається до вас із пропозицією допомоги. Звертайте увагу на офіційні джерела інформації, такі як офіційні сайти державних установ або перевірені організації, які займаються питаннями звільнення військовополонених.

Захист особистих даних. Ніколи не передавайте конфіденційні дані незнайомцям. Уникайте розкриття персональної інформації у соціальних мережах, навіть у приватних повідомленнях.

Сумнівні пропозиції. Будьте обережними з будь-якими фінансовими пропозиціями, пов'язаними з "визволенням" чи "допомогою". Пам'ятайте, що державні органи та офіційні волонтерські організації не вимагають оплату за надання інформації чи допомогу.

Звертайтеся до правоохоронців. Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою онлайн-шахрайства, негайно звертайтеся до кіберполіції за посиланням.

Для надання правоохоронцям інформації про потрапляння близької людини у полон та здачі біологічних зразків ДНК-профілю скористайтеся номерами телефонів на офіційному сайті Національної поліції України. Там же розміщено алгоритм дій на випадок, якщо місцезнаходження вашої близької людини невідоме або вона перебуває у полоні.

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Куди звертатися щодо пошуку рідних і обміну

Для надійної та безпечної допомоги у пошуку зниклих безвісти, з питань обміну військовополонених, повернення ув’язнених, депортованих і примусово переміщених цивільних осіб, у тому числі дітей, звертайтеся до Офісу Омбудсмана:

зателефонувавши за номерами: 0800501720 або 0442997408;

написавши на електронну пошту: [email protected] ;

; офлайн через громадську приймальню за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8.

"Завжди пам'ятайте про можливі ризики в онлайн-просторі та будьте обережними у спілкуванні з незнайомцями", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, станом на липень 2024 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у розшуку перебувають 42 000 осіб.