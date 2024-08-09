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Зеленський подякував воїнам за поповнення обмінного фонду: "За минулі три доби – особливо результативно". ВIДЕО

Україна за останні три дні змогла поповнити обмінний фонд для звільнення українських військових з російського полону.

Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Окремо я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду – беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону. Це надзвичайно важливо та за минулі три доби – особливо результативно. Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі", - заявив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 50 російських прикордонників здаються у полон на КПП "Суджа". Повне ВIДЕО

Автор: 

військовополонені (935) Зеленський Володимир (23815) полонені (2263)


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Все почалося з Курска і все закінчиться Курском!

Але!

Єтот Курск нє утоніт, єтот Курск сгоріт!
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09.08.2024 19:48 Відповісти
Повертайте азовців, бо їх убивають в полоні
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09.08.2024 19:52 Відповісти
@ На даний час наступаючим силам українських військ у Курській області зараз протистоять Росгвардія та розрізнені частини армії пітьми. Ходять чутки, що до зони бойових дій направлено "Альфа ЦСН ФСБ" та залишки найманців "ЧВК Вагнер", які до цього перебували в Африці. Проте перекидання додаткових сил було ускладнене, оскільки українські сили перерізали залізничне сполучення та порушили логістику. У зв'язку з цим у ворожій армії не знають, коли зможе підійти їхнє підкріплення.
Джерело також розповіло, що російський кордон охороняють прикордонні війська "ФСБ", на озброєнні яких лише БТР та міномети. Ці війська доповнені строковиками, багато з яких були призвані нещодавно і не в змозі протистояти елітним силам ЗСУ. У свою чергу Forbes пише, що в українському наступі в Курській області зараз задіяні три бригади загальною чисельністю до 10 тисяч військових. Зокрема, за інформацією журналістів, в атаці бере участь одна з найбільш оснащених бригад - 80-та десантно-штурмова."
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09.08.2024 19:58 Відповісти
"обмінний фонд",щоб визволити тих кого відправив у полон!
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09.08.2024 20:12 Відповісти
Ермака на обмен
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09.08.2024 20:40 Відповісти
Кацапи заверещали про німецький реваншизм коли побачили німецькі Леопарди під Курськом
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09.08.2024 20:54 Відповісти
Негідник. Крадій. Брехун.
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09.08.2024 21:03 Відповісти
хоч дякувати навчився... а то усы йому винні, окрім його самого
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09.08.2024 21:04 Відповісти
 
 