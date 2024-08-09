Зеленський подякував воїнам за поповнення обмінного фонду: "За минулі три доби – особливо результативно". ВIДЕО

Україна за останні три дні змогла поповнити обмінний фонд для звільнення українських військових з російського полону.

Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Окремо я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду – беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону. Це надзвичайно важливо та за минулі три доби – особливо результативно. Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі", - заявив Зеленський.

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