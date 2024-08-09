Зеленський подякував воїнам за поповнення обмінного фонду: "За минулі три доби – особливо результативно". ВIДЕО
Україна за останні три дні змогла поповнити обмінний фонд для звільнення українських військових з російського полону.
Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Окремо я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду – беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону. Це надзвичайно важливо та за минулі три доби – особливо результативно. Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі", - заявив Зеленський.
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Єтот Курск нє утоніт, єтот Курск сгоріт!
Джерело також розповіло, що російський кордон охороняють прикордонні війська "ФСБ", на озброєнні яких лише БТР та міномети. Ці війська доповнені строковиками, багато з яких були призвані нещодавно і не в змозі протистояти елітним силам ЗСУ. У свою чергу Forbes пише, що в українському наступі в Курській області зараз задіяні три бригади загальною чисельністю до 10 тисяч військових. Зокрема, за інформацією журналістів, в атаці бере участь одна з найбільш оснащених бригад - 80-та десантно-штурмова."