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Лубинец предупредил о новой мошеннической схеме с освобождением пленных

Лубінець попередив про нову шахрайську схему зі звільненням полонених

В Украине бушует новая волна мошенничества, которая связана с освобождением украинских пленных и поиском пропавших без вести. Мошенники, обещая освобождение или важную информацию, пытаются выманить деньги у семей военнопленных.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, злоумышленники, притворяясь волонтерами, журналистами или представителями госструктур, пытаются выманить деньги у семей военнопленных.

"Они (мошенники, - ред.) выдают себя за волонтеров, журналистов, представителей государственных структур или даже страны-агрессора, искусно играя на эмоциях, обещая освобождение, важную информацию или даже организацию звонка с родными. Но за это они требуют деньги - якобы плату за свои "услуги"", - рассказал Лубинец.

Чтобы не стать жертвой мошенников, омбудсмен советует родным военнопленных проверять источники информации, не передавать личные данные незнакомцам, в том числе - через личные сообщения в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обманули военных и волонтеров на 46 млн грн: Разоблачена преступная группировка, действовавшая на территории Молдовы и Украины. ФОТОрепортаж

Кроме этого, он советует остерегаться любых финансовых предложений, связанных с "освобождением" или "помощью".

"Помните: официальные государственные органы и волонтерские организации никогда не берут денег за помощь или предоставление информации. Если вам поступили подозрительные предложения "помощи" за вознаграждение, не медлите - обращайтесь в Координационный штаб, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ, и немедленно сообщайте в киберполицию", - добавил уполномоченный.

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Автор: 

мошенничество (1220) пленные (2135) Лубинец Дмитрий (457)


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Хай пороблять їм на біду ЗЕлену... Де бойові мольфари? Де ТрО Конотопа пи
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30.08.2024 16:50 Ответить
*****, напишіть простіше:
Якщо просе гроші одразу ***** ( по можливості по *****)
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30.08.2024 17:00 Ответить
1. 44-й год прошлого века. Жулик в форме НКВД просит денег за освобождение из плена. Бред.

88-й год прошлого века мошенник с ксивой КГБ просит денег для выкупа у моджахедов. Бред.

24 год нашего века мошенник от имени СБУ предлагает за деньги освобождение из плена. А шо, может выгореть.

Мы на дне.
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30.08.2024 20:16 Ответить
Так, ви на дні,
Ми ще тримаємось
Сили та натхнення є
Як ото з дна піднимеся, підтягуйся.
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31.08.2024 01:32 Ответить
Нова шахрайська схема - це віддати наловлених на Курщині кадирівців і строковиків взамін звичайних бійців, та залишити в полоні азовців.
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30.08.2024 17:57 Ответить
 
 