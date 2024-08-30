Лубинец предупредил о новой мошеннической схеме с освобождением пленных

В Украине бушует новая волна мошенничества, которая связана с освобождением украинских пленных и поиском пропавших без вести. Мошенники, обещая освобождение или важную информацию, пытаются выманить деньги у семей военнопленных.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, злоумышленники, притворяясь волонтерами, журналистами или представителями госструктур, пытаются выманить деньги у семей военнопленных.

"Они (мошенники, - ред.) выдают себя за волонтеров, журналистов, представителей государственных структур или даже страны-агрессора, искусно играя на эмоциях, обещая освобождение, важную информацию или даже организацию звонка с родными. Но за это они требуют деньги - якобы плату за свои "услуги"", - рассказал Лубинец.

Чтобы не стать жертвой мошенников, омбудсмен советует родным военнопленных проверять источники информации, не передавать личные данные незнакомцам, в том числе - через личные сообщения в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обманули военных и волонтеров на 46 млн грн: Разоблачена преступная группировка, действовавшая на территории Молдовы и Украины. ФОТОрепортаж

Кроме этого, он советует остерегаться любых финансовых предложений, связанных с "освобождением" или "помощью".

"Помните: официальные государственные органы и волонтерские организации никогда не берут денег за помощь или предоставление информации. Если вам поступили подозрительные предложения "помощи" за вознаграждение, не медлите - обращайтесь в Координационный штаб, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ, и немедленно сообщайте в киберполицию", - добавил уполномоченный.

Смотрите также: Обманул военнослужащих и их родных на 600 тыс. грн: Киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве. ФОТО