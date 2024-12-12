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Зеленский посетил первую в Украине подземную передовую хирургическую группу, спасшую более 1000 жизней. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Владимир Зеленский посетил первую в Украине подземную передовую хирургическую группу, где медики оказывают неотложную помощь раненым непосредственно с поля боя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

За время работы госпиталь спас более 1000 жизней украинских воинов.

Госпиталь способен принимать до 200 пациентов в сутки и имеет все необходимое для стабилизации состояния раненых, в частности, четыре операционные. Зеленский осмотрел хирургический и реанимационный модули, условия для проживания медиков и современное оборудование, которое используется в работе.

Президент поблагодарил медицинских работников за их героизм и отметил их орденами Богдана Хмельницкого III степени и Даниила Галицкого.

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Зеленський відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групуЗеленський відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу
Зеленський відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу
Зеленський відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу
Зеленський відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу

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Автор: 

визит (3079) Зеленский Владимир (20324) медицина (2519) Запорожская область (3072)


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Топ комментарии
+8
..і дивним чином, саме на час піаракції Зєлєнского, не виявилося жодного пораненого бійця (дякувати Богу)...
ну не в окопі ж їх тримали чи "швидкій" під час фотосесії Найвеличнівшивого, шоб не псувати стерильну картинку...
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12.12.2024 16:48
+4
пдрас зелений.
Майже все, до чого торкався - перетворилось на гівно.
Єдине - трохи Федоров допоміг те гівно підсолодити.
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12.12.2024 17:12
+4
Це не підземна передова група, це собача конура від зеленського. Німці за два роки вибудували Вервольф с 2,5 метровими бетонними стінами з кількістю поверхів достименно не відомо, але називають 7-м.
За 3,5 року збудували отаке...?!!!
Щоб ти зелена потвора решту свого життя провело у цій передовій підземній групі.
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12.12.2024 18:08
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..і дивним чином, саме на час піаракції Зєлєнского, не виявилося жодного пораненого бійця (дякувати Богу)...
ну не в окопі ж їх тримали чи "швидкій" під час фотосесії Найвеличнівшивого, шоб не псувати стерильну картинку...
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12.12.2024 16:48 Ответить
пдрас зелений.
Майже все, до чого торкався - перетворилось на гівно.
Єдине - трохи Федоров допоміг те гівно підсолодити.
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12.12.2024 17:12 Ответить
стабпункт під землею?Що тут "уперше"?Тьху
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12.12.2024 17:16 Ответить
Н-да ... Тіснувато. Неясно як там можна за день 200 бійців стабілізувати.
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12.12.2024 17:18 Ответить
І накуй він там всрався?
Охматдит відвідай Вова!
Покажи як все швидко і якісно відновили.
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12.12.2024 17:32 Ответить
А тепер ще й адресу скажіть, де розміщений шпиталь(((
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12.12.2024 17:57 Ответить
Це не підземна передова група, це собача конура від зеленського. Німці за два роки вибудували Вервольф с 2,5 метровими бетонними стінами з кількістю поверхів достименно не відомо, але називають 7-м.
За 3,5 року збудували отаке...?!!!
Щоб ти зелена потвора решту свого життя провело у цій передовій підземній групі.
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12.12.2024 18:08 Ответить
Патріотів геть у війську немає? Чому воно досі живе?
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12.12.2024 18:23 Ответить
Сколько еще будет существовать орден имени выродка и алкоголика, который , спасая свою сраку от заслуженного кола, бросил Украину под кацапские молотки на триста лет?! Из-за него погибли миллионы украинцев, гибнут сегодня и неизвестно еще сколько веков будут продолжать гибнуть.
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12.12.2024 18:49 Ответить
 
 