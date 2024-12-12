Зеленский посетил первую в Украине подземную передовую хирургическую группу, спасшую более 1000 жизней. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Владимир Зеленский посетил первую в Украине подземную передовую хирургическую группу, где медики оказывают неотложную помощь раненым непосредственно с поля боя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

За время работы госпиталь спас более 1000 жизней украинских воинов.

Госпиталь способен принимать до 200 пациентов в сутки и имеет все необходимое для стабилизации состояния раненых, в частности, четыре операционные. Зеленский осмотрел хирургический и реанимационный модули, условия для проживания медиков и современное оборудование, которое используется в работе.

Президент поблагодарил медицинских работников за их героизм и отметил их орденами Богдана Хмельницкого III степени и Даниила Галицкого.

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