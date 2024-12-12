Зеленский посетил первую в Украине подземную передовую хирургическую группу, спасшую более 1000 жизней. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Владимир Зеленский посетил первую в Украине подземную передовую хирургическую группу, где медики оказывают неотложную помощь раненым непосредственно с поля боя.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
За время работы госпиталь спас более 1000 жизней украинских воинов.
Госпиталь способен принимать до 200 пациентов в сутки и имеет все необходимое для стабилизации состояния раненых, в частности, четыре операционные. Зеленский осмотрел хирургический и реанимационный модули, условия для проживания медиков и современное оборудование, которое используется в работе.
Президент поблагодарил медицинских работников за их героизм и отметил их орденами Богдана Хмельницкого III степени и Даниила Галицкого.
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ну не в окопі ж їх тримали чи "швидкій" під час фотосесії Найвеличнівшивого, шоб не псувати стерильну картинку...
Майже все, до чого торкався - перетворилось на гівно.
Єдине - трохи Федоров допоміг те гівно підсолодити.
Охматдит відвідай Вова!
Покажи як все швидко і якісно відновили.
За 3,5 року збудували отаке...?!!!
Щоб ти зелена потвора решту свого життя провело у цій передовій підземній групі.