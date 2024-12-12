Зеленский посетил дивизион HIMARS на Запорожском направлении и отметил защитников государственными наградами. ФОТОрепортаж

В День Сухопутных войск президент Украины Владимир Зеленский посетил дивизион 27-й реактивной артиллерийской бригады имени Петра Калнышевского, который недавно получил систему HIMARS.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Бригада обеспечивает артиллерийскую поддержку обороны Запорожской и Донецкой областей.

Во время своего визита Зеленский осмотрел технику и заслушал доклад командующего ОГВ "Таврия" Геннадия Шаповалова, где речь шла об операциях по использованию дальнобойных средств, в частности HIMARS, а также о поставках боеприпасов.

Президент поздравил военных с Днем Сухопутных войск и Днем ракетных войск и артиллерии. Он также отметил их орденами Богдана Хмельницкого І-ІІІ степеней и "За мужество" ІІІ степени, подчеркнув важность их службы на передовой.

"Очень приятно быть у вас сегодня, наградить вас, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете Украину, семьи всех украинцев, нашу Родину. Спасибо вам. Желаю вам здоровья, выдержки, крепости, победы. Пусть "хаймарсы" не подводят, пусть бьют вражеские цели", - добавил президент.

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