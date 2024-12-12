РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10761 посетитель онлайн
Новости Фото Война
4 858 18

Зеленский посетил дивизион HIMARS на Запорожском направлении и отметил защитников государственными наградами. ФОТОрепортаж

В День Сухопутных войск президент Украины Владимир Зеленский посетил дивизион 27-й реактивной артиллерийской бригады имени Петра Калнышевского, который недавно получил систему HIMARS.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент України відвідав дивізіон HIMARS на Запорізькому напрямку в День Сухопутних військ

Бригада обеспечивает артиллерийскую поддержку обороны Запорожской и Донецкой областей.

Во время своего визита Зеленский осмотрел технику и заслушал доклад командующего ОГВ "Таврия" Геннадия Шаповалова, где речь шла об операциях по использованию дальнобойных средств, в частности HIMARS, а также о поставках боеприпасов.

Президент поздравил военных с Днем Сухопутных войск и Днем ракетных войск и артиллерии. Он также отметил их орденами Богдана Хмельницкого І-ІІІ степеней и "За мужество" ІІІ степени, подчеркнув важность их службы на передовой.

"Очень приятно быть у вас сегодня, наградить вас, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете Украину, семьи всех украинцев, нашу Родину. Спасибо вам. Желаю вам здоровья, выдержки, крепости, победы. Пусть "хаймарсы" не подводят, пусть бьют вражеские цели", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет завершить войну как можно быстрее, здесь мы с ним на одной стороне, - Зеленский

Президент України відвідав дивізіон HIMARS на Запорізькому напрямку в День Сухопутних військ
Президент України відвідав дивізіон HIMARS на Запорізькому напрямку в День Сухопутних військ
Президент України відвідав дивізіон HIMARS на Запорізькому напрямку в День Сухопутних військ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал встречу с премьером Испании Санчесом (обновлено)


Президент України відвідав дивізіон HIMARS на Запорізькому напрямку в День Сухопутних військ
Президент України відвідав дивізіон HIMARS на Запорізькому напрямку в День Сухопутних військ
Президент України відвідав дивізіон HIMARS на Запорізькому напрямку в День Сухопутних військ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабного вторжения РФ убила 50 украинских священников, - Зеленский


Президент України відвідав дивізіон HIMARS на Запорізькому напрямку в День Сухопутних військ
Президент України відвідав дивізіон HIMARS на Запорізькому напрямку в День Сухопутних військ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина верифицировала 19,5 тыс. детей, которых Россия насильно депортировала, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Запорожская область (3072) HIMARS (286)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Хлопці, змінюйте дислокацію! Бо отой ''бідоносець'' проблеми з собою притягне!
показать весь комментарий
12.12.2024 16:26
+14
Передислокуйте дивізіон! Негайно!!!
показать весь комментарий
12.12.2024 16:25
+12
Очевидно тому, що відвідини відбулись кілометрів за 200 від лінії фронту.
Та й боятись йому нічого, туди, де він, ніколи не прилітає...
показать весь комментарий
12.12.2024 16:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шукайте gps маяки
показать весь комментарий
12.12.2024 15:57 Ответить
ЗЕля і Єрмак відали дивізіон. Мабуть пинда дивізіону буде або потоп, або пожежа або ще якась напасть
показать весь комментарий
13.12.2024 18:45 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2024 15:58 Ответить
На фото не видно - там що знову мівіна?
показать весь комментарий
12.12.2024 16:14 Ответить
І ще кілька кремлівських кротів з собою.
показать весь комментарий
12.12.2024 16:41 Ответить
Навіть не подавились ці дЄрмаки ,
так жерли обід наших вояків 🙁
Фу гидота .....)
показать весь комментарий
12.12.2024 16:43 Ответить
А чому він без броні? А якщо куля або уламок? Хто буде страховані ризики оплачувати? Україна?
показать весь комментарий
12.12.2024 16:13 Ответить
Очевидно тому, що відвідини відбулись кілометрів за 200 від лінії фронту.
Та й боятись йому нічого, туди, де він, ніколи не прилітає...
показать весь комментарий
12.12.2024 16:22 Ответить
Респект! Коротко і ясно! Два реченя - і все на своїх місцяХ.... Я би добавив із Вашого дозволу після "де він" і де дЄрмак - ніколи не прилітає!
показать весь комментарий
12.12.2024 16:26 Ответить
Ключове "фото" - дЄрмак із новим "замом"... Помітили?
показать весь комментарий
12.12.2024 16:22 Ответить
Передислокуйте дивізіон! Негайно!!!
показать весь комментарий
12.12.2024 16:25 Ответить
... хвилин 40 у них є
показать весь комментарий
12.12.2024 16:27 Ответить
Тут не до сміху! Це ж "віслюк апокаліпсису": де він з'являється, там біда ((((
показать весь комментарий
12.12.2024 16:52 Ответить
Хлопці, змінюйте дислокацію! Бо отой ''бідоносець'' проблеми з собою притягне!
показать весь комментарий
12.12.2024 16:26 Ответить
Памʼятаймо слова одного з основоположників ідеології українського націоналізму Миколи Міхновського: "Доки хоч на однім клапті Української території пануватиме чужинець, …доти всі покоління українців йтимуть на війну".
Золоті слова 🙁
показать весь комментарий
12.12.2024 16:37 Ответить
Треба передислокувати відразу після того, як це чмо звідти забереться.
показать весь комментарий
12.12.2024 16:38 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2024 16:41 Ответить
 
 