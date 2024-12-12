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Вследствие атак РФ на Никопольщину ранен человек, повреждены 11 частных домов, предприятие, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 12 декабря российские войска обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего ранена женщина, есть разрушения.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под ударами вражеских дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии находились Никополь, Марганецкая, Покровская - городская и сельская - громады.

Вследствие атак пострадала 51-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Также повреждены 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин. Изуродованы инфраструктура и предприятие. Задело газопровод и линии электропередач.

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Обстріли Нікопольщини 12 грудня
Обстріли Нікопольщини 12 грудня

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Обстріли Нікопольщини 12 грудня
Обстріли Нікопольщини 12 грудня
Обстріли Нікопольщини 12 грудня
Обстріли Нікопольщини 12 грудня
Обстріли Нікопольщини 12 грудня

Автор: 

обстрел (27071) Днепропетровская область (3939) Никопольский район (184)


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