Утром на Днепропетровщине работала ПВО: сбиты две вражеские ракеты Х-59/69 (обновлено)

Днем 11 декабря 2024 года войска РФ пытаются нанести ракетный удар по Днепропетровской области. По состоянию на 11:15 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Крылатая ракета на Днепропетровщину", - говорится в сообщении.

"КР продолжает движение на Каменское", - впоследствии добавили в Воздушных силах.

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Никаких подробностей на эту минуту нет.

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что на Днепропетровщине работала ПВО.

"Защитники неба сбили 2 ракеты", - говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНИЕ

"Сегодня, около 11:00, противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровщине из акватории Азовского моря. Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной", - сообщили вечером Воздушные силы.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 11 декабря 2024 года враг бил из тяжелой артиллерии по 4 громадам на Никопольщине, Покровское находилось под ударом из "Града".