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обстрел (25772) Донецкая область (8770) Мирноград (25) Краматорский район (30) Покровский район (157) Дружковка (3) война в Украине (1151)

Россияне за сутки обстреляли Дружковку и Мирноград на Донетчине. ФОТО

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 2 645 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

"Разрушениям подверглись 12 гражданских объектов, из них три жилых дома", - отметили в полиции.

На Дружковку оккупанты сбросили две авиабомбы "УМПБ Д-30СН" - повредили многоквартирный дом, коммунальное предприятие, библиотеку, магазин, гражданское авто, электросети.

По Мирнограду Россия ударила из артиллерии - повреждены 2 многоквартирных дома.

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Обстріли Донецької області 15 грудня
Обстріли Донецької області 15 грудня
Обстріли Донецької області 15 грудня
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