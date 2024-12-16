Россияне за сутки обстреляли Дружковку и Мирноград на Донетчине. ФОТО
За прошедшие сутки полиция зафиксировала 2 645 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.
"Разрушениям подверглись 12 гражданских объектов, из них три жилых дома", - отметили в полиции.
На Дружковку оккупанты сбросили две авиабомбы "УМПБ Д-30СН" - повредили многоквартирный дом, коммунальное предприятие, библиотеку, магазин, гражданское авто, электросети.
По Мирнограду Россия ударила из артиллерии - повреждены 2 многоквартирных дома.
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