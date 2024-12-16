Рашисты утром атаковали дронами Херсонщину: в Бериславе погибла женщина. ФОТО

Российские оккупанты коварно атакуют гражданские здания населенных пунктов Херсонщины. В Бериславе сегодня враг атаковал с БПЛА магазин. В поселке Антоновка в результате удара с российского беспилотника травму получил 81-летний мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА и прокуратуру области.

Около 08:30 в Антоновке россияне атаковали с дрона пожилого мужчину. Из-за сброса взрывчатки с БПЛА 81-летний местный житель получил взрывную травму, осколочные ранения голени и стопы. Пострадавшего госпитализировали.

В то же время рашисты атаковали БПЛА Херсон. Под удар вражеского дрона попал 60-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочные ранения ноги. Пострадавшего госпитализировали.

Около 10:00 военнослужащие армии РФ сбросили взрывчатку с беспилотного летательного аппарата на магазин в Бериславе Херсонской области. В результате атаки 53-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Обстрелы Херсонщины за сутки

15 декабря в Херсонском районе под вражеским огнем находились областной центр, Антоновка, Приднепровское, Широкая Балка, Белозерка и Станислав. В Бериславском районе враг атаковал Новорайск. Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

В полночь враг атаковал дроном-камикадзе объект критической инфраструктуры в Широкой Балке. Под ударами таких БПЛА также находились Херсон, Белозерка, Антоновка и Приднепровское.

Также Антоновка, Приднепровское, Херсон и Новорайск находились под артиллерийскими обстрелами. В результате взрывов вражеских снарядов на территории Днепровского района был поврежден автобус, а в прибрежной части Корабельного района - частный дом.





Поздно вечером россияне сбросили взрывчатку с БПЛА в микрорайоне "Пивничный". В результате взрыва пострадал 55-летний мужчина. Его госпитализировали с диагнозом: взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма, контузия и осколочные ранения руки.

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