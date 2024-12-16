РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11438 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 143 5
программное обеспечение (56) мина (226) Удары по РФ (101)

В Украине провели хакатон, посвященный дальнобойным ударам и дистанционному минированию. ФОТОрепортаж

В Украине успешно завершился хакатон Happy New Fear, организованный кластером оборонных технологий Brave1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный".

В Україні провели хакатон для розробки технологій дальнобійних ударів та дистанційного мінування

Мероприятие собрало более 200 инноваторов, которые работали над созданием новейших технологических решений для уничтожения вражеского тыла, а также программируемого минирования и стратегического поражения.

"В условиях технологической войны ситуация на поле боя меняется очень быстро. Дроны, роботизированные платформы, разработки с искусственным интеллектом стали новым оружием, а инновации решают, кто получит преимущество. Поэтому наша задача - быстро внедрять технологические решения, чтобы быть впереди врага. Украина сегодня - это не только поле боя, но и место, где рождаются уникальные оборонные разработки, меняющие правила войны", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский аналог Microsoft Office провалился: Из компании уволили всех топ-менеджеров, нет ни одного крупного клиента

Україна проводить хакатон з оборонних інновацій: нові технології для дальнобійних ударів та мінування

В рамках конференции обсуждались наиболее актуальные направления развития оборонных инноваций, среди которых - ракеты, дроны, лазеры, а также новые системы для борьбы с вражескими беспилотниками и угрозами на воде.

В течение второго и третьего дня хакатона более 40 украинских команд разрабатывали конкретные решения для стратегической разведки, дистанционного минирования и средств стратегического поражения. Каждая команда работала с менторами, включая военных и экспертов в сфере оборонных технологий.

Храбрый1

По словам руководительницы кластера Натальи Кушнерской, за 1,5 года работы Brave1 достиг таких результатов:

  • 3200 зарегистрированных разработок от более 1400 производителей.
  • Кодификация 230 разработок по стандартам НАТО.
  • Предоставление 400 грантов на общую сумму более 800 млн гривен.
  • Привлечение 40 млн долларов частных инвестиций в военную индустрию.

Среди зарегистрированных разработок:

  • 800 БПЛА;
  • 280 наземных роботизированных комплексов;
  • 240 средств РЭБ;
  • 220 боеприпасов для дронов;
  • Более 200 решений с искусственным интеллектом.

Приоритетные направления развития инноваций до 2025 года включают:

  • Дальнобойные ракеты и антидронные системы.
  • Надводные и подводные дроны, лазеры.
  • Автономные системы поражения и управляемые боеприпасы.
  • Разработка украинского аналога "Мавика".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бракованные 120-е мины продолжают поставлять на фронт: "Гениальный "Укроборонпром" нап#здувал туда силикона". ВИДЕО

По итогам хакатона, жюри оценило 47 проектов.

"Сила украинской экосистемы оборонных инноваций - в ее открытости новым идеям и скорости, с которой эти идеи воплощаются в жизнь. Благодаря таким хакатонам defense tech индустрия и непосредственно военные не только получают эффективные решения, но и команды, которые готовы создавать такие решения на регулярной основе. Уверена, что уже совсем скоро враг получит свои "подарки" от украинских разработчиков", - отметила Наталья Кушнерская.

Хакатон Happy New Fear подтвердил, что Украина является лидером в сфере оборонных инноваций, создавая уникальные решения для защиты государства и получения преимущества в войне.

Україна проводить хакатон з оборонних інновацій: нові технології для дальнобійних ударів та мінування

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Роскомнадзор создал систему для мониторинга интернета на западном софте, разработчики которого поддерживают Украину
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де наші ракетні комплекси :
ОТРК ГРОМ-2 дальність 1000 км вага б/ч 1500 кг
ОТРК КОРШУН - дальність 2600 км вага б/ч 400 кг
КР БЛИСКАВКА (надзвукова маневруюча) - дальність 700 км вага б/ч 250 кг
ПКР НЕПТУН дальність 450 км вага б/ч 300 кг.
Де все це поділося при влалді кловунів?
показать весь комментарий
16.12.2024 17:55 Ответить
затє у кловунів є хакатун....
показать весь комментарий
16.12.2024 18:48 Ответить
Хака...Шооо?!
показать весь комментарий
16.12.2024 19:14 Ответить
В Україні провели хакатон

Шо й казати: співуча наша юкрейнієн ленгвідж, найтингеловська!
показать весь комментарий
16.12.2024 19:20 Ответить
А на українській мові можна новини подавати, а то якийсь хакатон з кластером.
показать весь комментарий
16.12.2024 19:34 Ответить
 
 