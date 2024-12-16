В Украине провели хакатон, посвященный дальнобойным ударам и дистанционному минированию. ФОТОрепортаж

В Украине успешно завершился хакатон Happy New Fear, организованный кластером оборонных технологий Brave1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный".

Мероприятие собрало более 200 инноваторов, которые работали над созданием новейших технологических решений для уничтожения вражеского тыла, а также программируемого минирования и стратегического поражения.

"В условиях технологической войны ситуация на поле боя меняется очень быстро. Дроны, роботизированные платформы, разработки с искусственным интеллектом стали новым оружием, а инновации решают, кто получит преимущество. Поэтому наша задача - быстро внедрять технологические решения, чтобы быть впереди врага. Украина сегодня - это не только поле боя, но и место, где рождаются уникальные оборонные разработки, меняющие правила войны", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский аналог Microsoft Office провалился: Из компании уволили всех топ-менеджеров, нет ни одного крупного клиента

В рамках конференции обсуждались наиболее актуальные направления развития оборонных инноваций, среди которых - ракеты, дроны, лазеры, а также новые системы для борьбы с вражескими беспилотниками и угрозами на воде.

В течение второго и третьего дня хакатона более 40 украинских команд разрабатывали конкретные решения для стратегической разведки, дистанционного минирования и средств стратегического поражения. Каждая команда работала с менторами, включая военных и экспертов в сфере оборонных технологий.

Храбрый1

По словам руководительницы кластера Натальи Кушнерской, за 1,5 года работы Brave1 достиг таких результатов:

3200 зарегистрированных разработок от более 1400 производителей.

Кодификация 230 разработок по стандартам НАТО.

Предоставление 400 грантов на общую сумму более 800 млн гривен.

Привлечение 40 млн долларов частных инвестиций в военную индустрию.

Среди зарегистрированных разработок:

800 БПЛА;

280 наземных роботизированных комплексов;

240 средств РЭБ;

220 боеприпасов для дронов;

Более 200 решений с искусственным интеллектом.

Приоритетные направления развития инноваций до 2025 года включают:

Дальнобойные ракеты и антидронные системы.

Надводные и подводные дроны, лазеры.

Автономные системы поражения и управляемые боеприпасы.

Разработка украинского аналога "Мавика".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бракованные 120-е мины продолжают поставлять на фронт: "Гениальный "Укроборонпром" нап#здувал туда силикона". ВИДЕО

По итогам хакатона, жюри оценило 47 проектов.

"Сила украинской экосистемы оборонных инноваций - в ее открытости новым идеям и скорости, с которой эти идеи воплощаются в жизнь. Благодаря таким хакатонам defense tech индустрия и непосредственно военные не только получают эффективные решения, но и команды, которые готовы создавать такие решения на регулярной основе. Уверена, что уже совсем скоро враг получит свои "подарки" от украинских разработчиков", - отметила Наталья Кушнерская.

Хакатон Happy New Fear подтвердил, что Украина является лидером в сфере оборонных инноваций, создавая уникальные решения для защиты государства и получения преимущества в войне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Роскомнадзор создал систему для мониторинга интернета на западном софте, разработчики которого поддерживают Украину