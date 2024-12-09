Російський аналог Microsoft Office провалився: З компанії звільнили всіх топменеджерів, немає жодного великого клієнта

Засновник російської компанії "Нові хмарні технології" (бренд "Мій офіс") Дмітрій Коміссаров поскаржився, що з компанії звільнили 11 топменеджерів, включно з гендиректором, комерційним директором та технічним директором. "Мій офіс" займається розробкою програмного забезпечення, а його флагманським проєктом мало стати імпортозаміщення аналога Microsoft Office.

Про це пише The Moscow Times.

За словами Коміссарова, призначена трійка директорів за два роки керівництва зазнала збитків у 10 млрд руб., а основні збитки зазнає основний акціонер. На початку 2022 року головним власником компанії стала "Лабораторія Касперського" з часткою близько 61%.

Виторг компанії за 2023 рік впав з 3,3 млрд руб. до 1,8 млрд руб. при зростанні загального ринку на 35%.

За підсумками цього року виторг знову не зросте й залишиться на рівні 1,8 млрд руб., а замість прибутку, як це було раніше, за 2023 рік компанія "Мій офіс" принесла 5 млрд руб. збитку. Цього року Коміссаров має аналогічний прогноз.

"Лише один із трьох найбільших клієнтів продовжував контракти; немає жодного нового клієнта з чеком понад 200 млн руб.; чисельність штату зросла з 700 до 1100 осіб; роадмеп за продуктами не виконано, швидкість виконання, незважаючи на 350 нових розробників, впала, за півтора року не випущено жодного стабільного релізу поштової системи", – розповів Коміссаров.

Держкомпанії продовжили купувати продукцію Microsoft, незважаючи на вимогу президента РФ Владіміра Путіна перейти на російський софт із 2025 року.

Із січня до жовтня поточного року вони закупили операційних систем Windows на 7 млн ​​руб., а пакетів Microsoft Office – на 3 млн руб. При цьому закуповувалися доступні в країні "залишки" продукції Microsoft, застарілі версії 2019 та 2021 років.

У березні 2024 року компанія Microsoft оголосила про блокування доступу до своїх хмарних сервісів та популярного пакету офісних програм Office 365.

Програмне забезпечення в Росії

Наприкінці серпня повідомлялося, що Міністерство фінансів Росії розробило законопроєкт, який передбачає введення повної заборони на державні закупівлі іноземного програмного забезпечення.

Згідно з документом, розміщеним на порталі проєктів нормативних правових актів РФ, з 1 січня 2025 року держзамовники не зможуть купувати імпортні інтегральні схеми, смарт-карти, ПЗ та інші товарі, що не належать до IT.

Раніше того ж місяця повідомлялося, що уряд Росії збирається внести до нижньої палати парламенту проєкт закону про спеціальний збір із компаній, які використовують іноземне програмне забезпечення.

А ще в липні російський бізнес поскаржився на провал імпортозаміщення програмного забезпечення. Зокрема, йшлоя про багатофункціональні мережеві екрани нового покоління (Next generation firewall, NGFW). На даний момент ефективних аналогів таких рішень у Росії немає.

Робота Microsoft у РФ

На початку вересня російські компанії стикнулися з відключенням передплат на хмарні сервіси Microsoft.

У травні повідомлялося, що корпорація Microsoft почала блокування підписок російських компаній на свої хмарні сервіси.

Очікувалося, що блокування розпочнеться ще 20 березня цього року.

Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов'язання з російськими клієнтами, а російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, і після цього отримували пропозиції продовжити дію ліцензій на софт корпорації. Однак з 30 вересня 2023 року Microsoft припинила продовжувати ліцензії російським компаніям на Microsoft 365 (сервіси Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint).