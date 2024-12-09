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Новини
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Російський аналог Microsoft Office провалився: З компанії звільнили всіх топменеджерів, немає жодного великого клієнта

Російський аналог Microsoft Office провалився: З компанії звільнили всіх топменеджерів

Засновник російської компанії "Нові хмарні технології" (бренд "Мій офіс") Дмітрій Коміссаров поскаржився, що з компанії звільнили 11 топменеджерів, включно з гендиректором, комерційним директором та технічним директором. "Мій офіс" займається розробкою програмного забезпечення, а його флагманським проєктом мало стати імпортозаміщення аналога Microsoft Office.

Про це пише The Moscow Times.

За словами Коміссарова, призначена трійка директорів за два роки керівництва зазнала збитків у 10 млрд руб., а основні збитки зазнає основний акціонер. На початку 2022 року головним власником компанії стала "Лабораторія Касперського" з часткою близько 61%.

Виторг компанії за 2023 рік впав з 3,3 млрд руб. до 1,8 млрд руб. при зростанні загального ринку на 35%.

За підсумками цього року виторг знову не зросте й залишиться на рівні 1,8 млрд руб., а замість прибутку, як це було раніше, за 2023 рік компанія "Мій офіс" принесла 5 млрд руб. збитку. Цього року Коміссаров має аналогічний прогноз.

"Лише один із трьох найбільших клієнтів продовжував контракти; немає жодного нового клієнта з чеком понад 200 млн руб.; чисельність штату зросла з 700 до 1100 осіб; роадмеп за продуктами не виконано, швидкість виконання, незважаючи на 350 нових розробників, впала, за півтора року не випущено жодного стабільного релізу поштової системи", – розповів Коміссаров.

Держкомпанії продовжили купувати продукцію Microsoft, незважаючи на вимогу президента РФ Владіміра Путіна перейти на російський софт із 2025 року. 

Із січня до жовтня поточного року вони закупили операційних систем Windows на 7 млн ​​руб., а пакетів Microsoft Office – на 3 млн руб. При цьому закуповувалися доступні в країні "залишки" продукції Microsoft, застарілі версії 2019 та 2021 років.

У березні 2024 року компанія Microsoft оголосила про блокування доступу до своїх хмарних сервісів та популярного пакету офісних програм Office 365.

Програмне забезпечення в Росії

Наприкінці серпня повідомлялося, що Міністерство фінансів Росії розробило законопроєкт, який передбачає введення повної заборони на державні закупівлі іноземного програмного забезпечення.

Згідно з документом, розміщеним на порталі проєктів нормативних правових актів РФ, з 1 січня 2025 року держзамовники не зможуть купувати імпортні інтегральні схеми, смарт-карти, ПЗ та інші товарі, що не належать до IT.

Раніше того ж місяця повідомлялося, що уряд Росії збирається внести до нижньої палати парламенту проєкт закону про спеціальний збір із компаній, які використовують іноземне програмне забезпечення.

А ще в липні російський бізнес поскаржився на провал імпортозаміщення програмного забезпечення. Зокрема, йшлоя про багатофункціональні мережеві екрани нового покоління (Next generation firewall, NGFW). На даний момент ефективних аналогів таких рішень у Росії немає.

Робота Microsoft у РФ

На початку вересня російські компанії стикнулися з відключенням передплат на хмарні сервіси Microsoft.

У травні повідомлялося, що корпорація Microsoft почала блокування підписок російських компаній на свої хмарні сервіси.

Очікувалося, що блокування розпочнеться ще 20 березня цього року.

Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов'язання з російськими клієнтами, а російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, і після цього отримували пропозиції продовжити дію ліцензій на софт корпорації. Однак з 30 вересня 2023 року Microsoft припинила продовжувати ліцензії російським компаніям на Microsoft 365 (сервіси Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint).

Автор: 

росія (14184) технології (561) програмне забезпечення (193) Microsoft (240) імпортозаміщення (37)


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Топ коментарі
+13
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09.12.2024 20:32
+10
отключите им винду и IOS к матерям собачим
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09.12.2024 20:17
+6
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09.12.2024 20:29
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отключите им винду и IOS к матерям собачим
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09.12.2024 20:17 Відповісти
По перше як це зробити? А по друге, що це вирішить?)
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09.12.2024 20:28 Відповісти
Будуть в MS-DOS на Norton Commander працювати..
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09.12.2024 20:34 Відповісти
Ну ось дивіться, у мене немає вінди вже одинадцятий рік. Невже ви думаєте що я пишу у форумі із під ДОСу) NC то файловий менеджер.) Та то таке.)
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09.12.2024 21:01 Відповісти
Не думаю, але також не думаю, що вся русня скопом перелізе на Linux.
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09.12.2024 21:17 Відповісти
Проблема не в вартості софту - а в його контролі спецслужбами.
касапи легенько можуть перейти на БЕЗКОШТОВНИЙ Linux...
... на який поставити БЕЗКОШТОВНИЙ LibreOfice
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09.12.2024 21:30 Відповісти
а як ти можеш контролювати ОС, Лінукс наприклад, якщо у тебе немає доступу до ядра? а у кацапів немає доступу до ядра лінукс, на секунду.
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09.12.2024 21:33 Відповісти
я так і писав - безкоштовне ненада - нада контролюємоіває
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09.12.2024 21:44 Відповісти
Контролювати GNU не може ніхто. Практично ніхто. І заборонити його, або знищити його, або якось суттєво впливати на його роботу не може ніхто. В тому й його сила. А якщо взяти до уваги сотні його дистрибутивів...
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09.12.2024 21:47 Відповісти
На кацапії для цього є СТАХАНОВЕЦ, це ПО збирає інфу, робить скріншоти й відправляє куди треба, інфу зліває. Ще до вторгнення 2014 наші дебіли на компи держустанов цю хрінь встановили та багато звичайних бізнесів - бо там опція є - керівник може підглядати чим займаються працівники. А ще робити звіти - скільки хто працював, сидів в інеті, де сидів, скільки грав і т.і. І такі звіти добавили до КРІ. І враховували при розрахунку ЗП..
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10.12.2024 00:38 Відповісти
держустанови легко контролюються перехопленням через проксі-сервера
це дрібниці
важливіше - глобальний контроль - кожного громадянина
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10.12.2024 12:40 Відповісти
Марина@ навряд чи. будуть юзати піратські віндоус навіть на рівні держ установ і плювати на майкрософт.
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09.12.2024 21:36 Відповісти
одним обновлением))))
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09.12.2024 20:43 Відповісти
У вас вінда ліцензійна?)
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09.12.2024 21:02 Відповісти
Aplle скорее удавится, чем откажется от какой-то части доходов. Они даже любой ВПН из своего эпплстора удаляют по первому запросу кацапских властей.
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09.12.2024 21:11 Відповісти
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09.12.2024 20:29 Відповісти
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09.12.2024 20:32 Відповісти
Велосипед не непридумался, какая жаль.
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09.12.2024 20:35 Відповісти
В совєцком союзе не було ніякого Microsoft Office, і жили всі
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09.12.2024 20:40 Відповісти
В совєцком союзе друкували на печатних машинках.
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09.12.2024 21:25 Відповісти
такую страну просралі
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09.12.2024 21:58 Відповісти
Ще й газетами пiдтирались. КУЛЬТУРА!!!
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09.12.2024 22:03 Відповісти
просралi срср, просрьом i Украiну, ****?
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09.12.2024 22:11 Відповісти
...і всі жилі-билі, аж поки сам той союз уже і нє жил, і нє бил. PC-s його розвалили.
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10.12.2024 05:23 Відповісти
Хай скрепи згадають. На бересті вугільком хай маляви чиркають.
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09.12.2024 20:47 Відповісти
ну з ОС ще куди не йшло. можна наприклад взяти Лінукс чи БСД та працювати над його русифікацією, але при цьому повна відсутність доступу до ядра, це ни те. створювати ОС з нуля, це роки до якоїсь сирої версії, сотні мільярдів вливань, і це тільки ОС! скоріш за все перейдуть на якусь китайську ОС, і будуть намагатися її русифікувати, або присядуть на Лінукс-БСД русифікують бінутіліти якщо їм дозволять і будуть називати це ФСБ ОС.
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09.12.2024 21:27 Відповісти
У них буде Вiнда сралiн-1937
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09.12.2024 21:41 Відповісти
Це просто розпил бабла їхнього, в них теж пиляють ще швидше ніж у нас… купа різного безоплатного та доступного, сиди й працюй…, але то для лохів, а скрепниє кацапи придумають щось своє, величне за всі гроші світу… й потім воно лусне як і очікувалось…й всі розійшлися…
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09.12.2024 21:45 Відповісти
в результаті імпортозамєщєнія в росії користувачі смартфонів "Андроїд" перейшли на отєчєствєнний "Андрофаг" !
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10.12.2024 02:24 Відповісти
Поки Голівуд знімав "Термінатор" і "Термінатор-2", PC-s розвалили СРСР.

Тому що в США PC-s були, а в СРСР були тільки ті, які завезли із США... або недолугі, кострубаті і неприємні недокопії. А який смисл жити без PC і комп'ютерних ігор???
Ситуація з комп'ютерами була очевидним доказом відсталості СРСР.
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10.12.2024 05:33 Відповісти

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