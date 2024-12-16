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Новости Война
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боеприпасы (2280) Укроборонпром (1235) недостача (14) Бутусов Юрий (4248) мина (226)

Бракованные 120-ые мины продолжают поставлять на фронт: "Гениальный "Укроборонпром" нап#здовал туда силикона". ВИДЕО

Бракованные 120-е мины украинского производство снова вернулись на фронт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, производитель "отремонтировал" их с помощью силикона. Бойцы сняли такое "высокотехнологичное" усовершенствование бракованных боеприпасов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как ВСУ оставили без мин: афера на 25 миллиардов гривен | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: Бракованные мины: с фронта изъяли партию некачественных 82-мм мин, - журналист. ДОКУМЕНТ

Также читайте: Сметанин о бракованных минах для ВСУ: из миллионов - 417 нештатных срабатываний из-за некачественного пороха
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Топ комментарии
+70
На нари "верховного" ішака. Чмо тупориле.
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16.12.2024 10:14
+62
Потужні 5-6 менеджерів, це вам не аби що...
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16.12.2024 10:15
+49
Перемога за меремогою, і зради не треба...
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16.12.2024 10:13
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Й ніхто ні за що, як завжди (бо кругом геть усі свої) не відповідає. При Сталіну вже б у перший день геть усіх винних розстріляли. А тепер свої на цьому заробляють. Готов поспорити, що усунення недоліків теж пройшло за окрему плату. Й ви мрієте, що вас хтось буде голосувати?
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16.12.2024 13:16 Ответить
Якщо і далі так буде з мінами, то голосувати в нас будуть буряти.
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16.12.2024 13:44 Ответить
Пока не посадят, брак буде выпускаться и дальше.
Безнаказанность она только растет.
Не дай Бог, они и Паляныци и Пекло начнут снаряжать силиконом или песком.
Идет война. СБУ оглянитесь назад себе за спину. 5-я колона уже даже и не прячется.
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16.12.2024 14:08 Ответить
Зачекайте, там вже чурка на фоні якоїсь вундрвафлі ракети фоткається з зетелепнем...... Ось там буде двіж
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16.12.2024 14:10 Ответить
гроші розсували по карманах вже, Зеля в долі.
А коли Зелю турбували взагалі життя українських воїнів?!
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16.12.2024 14:33 Ответить
просто жах. як можна жаліти цих бракоробів? як? мають здохнути, курви.
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16.12.2024 14:37 Ответить
Умерова з віслюком на нари!!!
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16.12.2024 15:01 Ответить
негайно потрібні РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ ворогів
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16.12.2024 16:49 Ответить
Чтобы через 50 лет, очередные правдорубы назвали вас кровавым тираном, лично расстрелявшим миллиард?)

Впрочем усатый с вами согласен. Оба.
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17.12.2024 04:21 Ответить
Ох, справ то... - найти по підписам хто виконував замовлення та приймав партію, - запхнуть пердило бумагою і засиліконить.
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16.12.2024 18:14 Ответить
ну намаж герметіком, зусунути піропатрон шоб не випадав та грець з ним? 5 секунд зайвих перед пострілом, як там не потрібна висока герметичність, а лише потрібно щоб не випадав при закиді в міномет - то і грець з ним? можна якісь коментарі то хочаб по реальному масштабу цього браку?

МО теж треба дати прочухана, але хоч кліпають міні, то перша ітерація - як діло вже пойшло, то неминуче наладять і будуть постачати вже нормальні міни. Давайте хоч порадіємо що хочаб такі пішли, грець з ним, в масштабах краіни неминуче запраює конвееє і будуть в нас своі міни
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16.12.2024 20:22 Ответить
Приближенные люди говорят о 100% брака. То есть это даже не брак, это заведомая поставка дрьма.
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17.12.2024 04:22 Ответить
Це вже неприкритий саботаж й диверсія, за які в минулі часи просто розстрілювали
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16.12.2024 20:33 Ответить
Мечты сбываются .....ржачно?
А как выбор делали..
Порох барыга...
А зеля ...хуже не будет..
Хоть пАржом ...
Ржачно.....
Уверен что большинство из выбравших хоть пАржом ...свинтили давно...
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16.12.2024 21:17 Ответить
Мерзота зелена!
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16.12.2024 22:02 Ответить
Відповідальним за організацію контролю якості мін є перший замМіністра оборони, генерал-летенант Іван Гаврилюк.
Він ніколи не воював. При Порошенкові він був НАЧАЛЬНИКОМ ТИЛУ!
Питання - чому жодного разу це прізвище не згадувалось, коли шукали відповідальних за це? Достатньо подивитись розклад в міноборони - хто за що відповідає.
Згадувати це прізвище - Табу?
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17.12.2024 02:42 Ответить
За всем вооружением должна следить спец служба , за такое срок или дальше будет воровство на счет защитников страны
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17.12.2024 03:09 Ответить
У військовій сфері завжди проводились випробування зразків при температурах +65 та мінус 60.
А тут дуби наробили міни, які при нулі відмовляють. Ясно що ніяких температурних випробувань і близько не було.
Хто в них проводив прийомку документації на випробування і прийомку випробувань?
Отак і виходить коли всюди ставлять управляти не спеціалістів, а КВНщиків.
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17.12.2024 07:38 Ответить
Хтось реально турбується про рейтинг зеленої шобли
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24.12.2024 09:19 Ответить
М'ясо ж дешевше, то така совкова логіка Зе мародерів.
Буйних і єжи з ними на фронт, а гундяві підари розраховують, що домовляються з підаром Пу.
Так що їм міни, як і перемога не потрібні.
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24.12.2024 11:43 Ответить
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