Бракованные 120-ые мины продолжают поставлять на фронт: "Гениальный "Укроборонпром" нап#здовал туда силикона". ВИДЕО
Бракованные 120-е мины украинского производство снова вернулись на фронт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, производитель "отремонтировал" их с помощью силикона. Бойцы сняли такое "высокотехнологичное" усовершенствование бракованных боеприпасов.
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+70 Олексій Гедз afc45b03
показать весь комментарий16.12.2024 10:14
+62 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий16.12.2024 10:15
+49 Андрей Березюк e461dfc3
показать весь комментарий16.12.2024 10:13
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Безнаказанность она только растет.
Не дай Бог, они и Паляныци и Пекло начнут снаряжать силиконом или песком.
Идет война. СБУ оглянитесь назад себе за спину. 5-я колона уже даже и не прячется.
А коли Зелю турбували взагалі життя українських воїнів?!
Впрочем усатый с вами согласен. Оба.
МО теж треба дати прочухана, але хоч кліпають міні, то перша ітерація - як діло вже пойшло, то неминуче наладять і будуть постачати вже нормальні міни. Давайте хоч порадіємо що хочаб такі пішли, грець з ним, в масштабах краіни неминуче запраює конвееє і будуть в нас своі міни
А как выбор делали..
Порох барыга...
А зеля ...хуже не будет..
Хоть пАржом ...
Ржачно.....
Уверен что большинство из выбравших хоть пАржом ...свинтили давно...
Він ніколи не воював. При Порошенкові він був НАЧАЛЬНИКОМ ТИЛУ!
Питання - чому жодного разу це прізвище не згадувалось, коли шукали відповідальних за це? Достатньо подивитись розклад в міноборони - хто за що відповідає.
Згадувати це прізвище - Табу?
А тут дуби наробили міни, які при нулі відмовляють. Ясно що ніяких температурних випробувань і близько не було.
Хто в них проводив прийомку документації на випробування і прийомку випробувань?
Отак і виходить коли всюди ставлять управляти не спеціалістів, а КВНщиків.
Буйних і єжи з ними на фронт, а гундяві підари розраховують, що домовляються з підаром Пу.
Так що їм міни, як і перемога не потрібні.