Удар по Купянску: количество погибших возросло до 2. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики 16 декабря ударили по Купянску РСЗО "Ураган, двое мужчин погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"К сожалению, гражданский мужчина, который был ранен во время вражеского обстрела, умер по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

По информации полиции Харьковской области, мужчина получил тяжелые ранения.

Также в результате обстрела горели хозяйственные постройки на территории медучреждения в Купянске.

Напомним, вечером 16 декабря россияне нанесли удар по жилому сектору Купянска.







