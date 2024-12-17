Пограничники разоблачили схему незаконной переправки мужчин через границу с Румынией в Черновицкой области, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
В Черновицкой области пограничники задержали группу лиц, которые пытались незаконно переправить мужчин в Румынию.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Оперативники Черновицкого пограничного отряда получили информацию о подготовке нелегального пересечения государственной границы. В определенное время житель приграничья перевозил трех мужчин до границы на собственном автомобиле. Однако пограничники своевременно перехватили авто и задержали нарушителей.
Как отмечается, вскоре был задержан еще один автомобиль, в котором находилась местная женщина, которая контролировала перемещение правонарушителей. Задержанные сообщили, что за денежное вознаграждение в размере 9 тысяч долларов США с каждого они договорились с организатором переправки.
Протокол об административном правонарушении составлен на трех нелегальных мигрантов.
В отношении других участников схем, мужчины и женщины, в правоохранительные органы направлено сообщение о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас продолжаются меры по розыску главного организатора этой незаконной деятельности.
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