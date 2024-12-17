СБУ осудила наводчицу из Харьковщины, которая передавала информацию о ВСУ россиянам. ФОТО

СБУ задержала женщину на Харьковщине, которая передавала российским оккупантам данные о местах дислокации украинских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Служба безопасности Украины сообщила об осуждении 64-летней жительницы Изюмского района Харьковской области, которая работала на российских оккупантов, передавая им разведданные о местах размещения украинских военных на фронте. Женщина была задержана в июне этого года.

Преступная деятельность началась в марте 2024 года, когда она через мессенджер телеграмм установила контакт с представителями российской оккупационной власти. За помощь в эвакуации в Россию и лечении внучки, женщина согласилась передавать информацию о перемещении военной техники и местах базирования Сил обороны Украины, в частности на Лиманском направлении.

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Вражеская информатор активно обходила местность, фиксировала места размещения украинских военных, количество техники и даже отметки на военных машинах. Она также использовала бытовые разговоры с односельчанами для получения дополнительной информации, которую затем передавала россиянам в виде схем и карт.

По результатам расследования СБУ, суд признал женщину виновной по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о ВСУ в условиях военного положения) и назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы. Учитывая преклонный возраст подсудимой, приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Следственные действия проводились СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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