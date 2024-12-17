Следователи завершили расследование в отношении боевика из Луганска, воевавшего в составе оккупационной армии, - СБУ

Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении боевика из Луганска, которого украинские военные взяли в плен во время ожесточенных боев на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в сентябре 2023 года охранник одного из местных рынков в Луганске подписал контракт с минобороны РФ по финансовым и идеологическим мотивам. После этого он прошел военное обучение в Михайловской артиллерийской академии в Санкт-Петербурге под руководством российских инструкторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила коллаборанта, возглавившего оккупационную администрацию в Докучаевске

Боевик участвовал в боевых действиях в составе 2 армейского корпуса южного военного округа РФ как сапер и номер артиллерийского расчета. Он был зафиксирован на Луганщине, где воевал вблизи Лисичанска, Попасной и Кременной. Украинские силы взяли предателя в плен во время неудачного штурма украинских позиций возле села Спорное в Донецкой области.

На основании собранных доказательств ему выдвинули подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.2 ст.111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

(государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч.7 ст.111-1 (коллаборационная деятельность).

Предателю грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное расследование осуществляли следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Смотрите также: Бойко пришел на допрос в СБУ, - источник. ФОТОрепортаж