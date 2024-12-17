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СБУ (19472) государственная измена (1498) Луганская область (16)

Следователи завершили расследование в отношении боевика из Луганска, воевавшего в составе оккупационной армии, - СБУ

СБУ завершила розслідування щодо бойовика з Луганська, який воював у складі окупаційної армії

Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении боевика из Луганска, которого украинские военные взяли в плен во время ожесточенных боев на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в сентябре 2023 года охранник одного из местных рынков в Луганске подписал контракт с минобороны РФ по финансовым и идеологическим мотивам. После этого он прошел военное обучение в Михайловской артиллерийской академии в Санкт-Петербурге под руководством российских инструкторов.

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Боевик участвовал в боевых действиях в составе 2 армейского корпуса южного военного округа РФ как сапер и номер артиллерийского расчета. Он был зафиксирован на Луганщине, где воевал вблизи Лисичанска, Попасной и Кременной. Украинские силы взяли предателя в плен во время неудачного штурма украинских позиций возле села Спорное в Донецкой области.

На основании собранных доказательств ему выдвинули подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч.2 ст.111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч.7 ст.111-1 (коллаборационная деятельность).

Предателю грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное расследование осуществляли следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

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... не вистачає інформації, що при спробі втечі під час конвоювання охороною була застосована табельна зброя на враження!
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17.12.2024 11:39 Ответить
Віддайте цю падлу луганчанам біженцям
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17.12.2024 12:18 Ответить
Не факт. Чомусь більшість донецько-луганських біженців, яких я зустрічав у себе на Київщині сприйняли б цього покидька як ,,нєвінно пастраждавшева ат біндєравцев мальчіка в трусіках,, Вони ситуативно тут, бо фізично не змогли втекти в іншу сторону.
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17.12.2024 13:25 Ответить
Шановний, я маю на увазі біженців у 14-15 роках ,коли русня почала повзучу окупацію,біженці,які поїхали в Україну ,а не залишились під владою русні чи поїхали на Підерацію
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17.12.2024 14:20 Ответить
 
 