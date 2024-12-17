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СБУ (19472) шпионаж (1350) F-16 (518) Днепропетровская область (105) война в Украине (1209)

"Охотились" за F-16 в Украине: Разоблачены 12 агентов ГРУ РФ и их информаторов в пяти областях, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ). Злоумышленники шпионили за Силами обороны сразу в пяти регионах Украины.

Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задачи агентурной сети РФ

По результатам спецоперации разоблачены 12 российских агентов и их информаторов. Часть из них - дезертиры, которые самовольно оставили подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой.

Отмечается, что участники вражеской ячейки действовали отдельно друг от друга и замыкались на резидента (руководителя) агентурной группы, который находился на Днепропетровщине. Для конспирации он использовал поддельные "документы прикрытия", вроде фейкового "удостоверения волонтера" и "активиста-антикоррупционера".

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СБУ викрила найбільшу мережу агентів РФ, які збирали дані про F-16

Пытались установить базирование самолетов F-16

К сотрудничеству с агрессором он привлек сообщников из Запорожья, а также Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.

В этих регионах фигуранты разведывали огневые позиции украинской ПВО, пытались обнаружить локации секретных военных аэродромов, где, по версии рашистов, могли базироваться самолеты F-16.

Отдельной задачей вражеской агентуры было установление адресов компаний, которые привлечены к производству средств радиоэлектронной борьбы против российских дронов.

Для получения разведданных фигуранты "втемную" использовали своих знакомых, в частности украинских военных, которые находились в прифронтовых регионах Украины.

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В случае получения предварительных сведений агенты выходили на местность для проведения доразведки вблизи потенциальных целей.

Сначала участники агентурной группы "отчитывались" резиденту, а дальше он передавал информацию своему российскому куратору.

Задержания и подозрения агентам

Военная контрразведка Службы безопасности заблаговременно разоблачила всю вражескую ячейку, задержала ее организатора и 4-х ключевых сообщников.

Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, военные документы и поддельные удостоверения.

СБУ викрила найбільшу мережу агентів РФ, які збирали дані про F-16
СБУ викрила найбільшу мережу агентів РФ, які збирали дані про F-16

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

Продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности других участников агентурной сети рф. Злоумышленникам грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Смотрите: Задержан вражеский агент, который шпионил по артпозициям ВСУ под Славянском, - СБУ. ФОТО

СБУ викрила найбільшу мережу агентів РФ, які збирали дані про F-16
СБУ викрила найбільшу мережу агентів РФ, які збирали дані про F-16
СБУ викрила найбільшу мережу агентів РФ, які збирали дані про F-16
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Топ комментарии
+15
Всю цю мерзоту під час війни треба знищувати, іншої мови ці виродки не розуміють.
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17.12.2024 15:29
+6
посвідчення департаменту по боротьбі з корупцією, "патріотичний" костюм, мабуть, вишиванка десь у шафі 100 %, може й тризуб на капоті..., а не допомогло...
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17.12.2024 15:46
+5
ШОСЬ НЕ БАЧУ ДІРКИ В ЛОБІ ПІД ОРДЕНИ, мабуть зір погіршився, - старію....
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17.12.2024 16:25
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"Збиті льотчики" ....
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17.12.2024 15:26 Ответить
Всю цю мерзоту під час війни треба знищувати, іншої мови ці виродки не розуміють.
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17.12.2024 15:29 Ответить
І показово-щоб не було більше охочих працювати на ворога
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17.12.2024 16:39 Ответить
100 % с вами согласен
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17.12.2024 16:49 Ответить
чому мордяки заретушовані ?
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17.12.2024 15:37 Ответить
Довічне і пахати день і ніч на ритті підземних сховищ
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17.12.2024 15:39 Ответить
Зрадник на зраднику. Що за країна.
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17.12.2024 15:42 Ответить
посвідчення департаменту по боротьбі з корупцією, "патріотичний" костюм, мабуть, вишиванка десь у шафі 100 %, може й тризуб на капоті..., а не допомогло...
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17.12.2024 15:46 Ответить
Гнидокацапів за ноги і мордягою об "паребрик"
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17.12.2024 16:01 Ответить
Тільки лінивий не знає де вони базуються- над трасою усе як на лодоні. Неодоумкі
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17.12.2024 16:22 Ответить
ШОСЬ НЕ БАЧУ ДІРКИ В ЛОБІ ПІД ОРДЕНИ, мабуть зір погіршився, - старію....
показать весь комментарий
17.12.2024 16:25 Ответить
 
 