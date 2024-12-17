На границе задержали 18-летнего переправщика и его "клиента", пытавшихся подкупить пограничников за $2000, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники внутренней безопасности Чопского пограничного отряда совместно с полицией разоблачили 18-летнего закарпатца, который организовал попытку незаконной переправки украинца призывного возраста в Словакию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Молодой человек, которого всего месяц назад задержали за аналогичное правонарушение и выпустили под залог, снова прибегнул к противоправной деятельности. Чтобы обеспечить успех схемы, он пытался подкупить пограничника отдела "Ужгород", предложив ему $ 2000 за информацию о расположении нарядов. Однако пограничник отказался от предложения и доложил руководству.

Как сообщается, организатор действовал дистанционно: "клиента" он инструктировал по маршруту и помог ему добраться до госграницы на такси. Мужчину задержали в нескольких десятках метров от границы. Самого переправщика поймали на автозаправке в Ужгороде во время передачи половины обещанной суммы взятки.

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Юношу задержали по ст. 208 УПК Украины, ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369 ("Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") и ч. 3 ст. 332 УКУ ("Незаконная переправка лиц через государственную границу"). Нарушитель границы привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

Оперативные мероприятия проводились совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны. Следственные действия продолжаются.

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