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Госпогранслужба (6141) Закарпатье (2538) Словакия (913) уклонисты (657)

На границе задержали 18-летнего переправщика и его "клиента", пытавшихся подкупить пограничников за $2000, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники внутренней безопасности Чопского пограничного отряда совместно с полицией разоблачили 18-летнего закарпатца, который организовал попытку незаконной переправки украинца призывного возраста в Словакию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

На кордоні зі Словаччиною затримали 18-річного переправника та його "клієнта"

Молодой человек, которого всего месяц назад задержали за аналогичное правонарушение и выпустили под залог, снова прибегнул к противоправной деятельности. Чтобы обеспечить успех схемы, он пытался подкупить пограничника отдела "Ужгород", предложив ему $ 2000 за информацию о расположении нарядов. Однако пограничник отказался от предложения и доложил руководству.

Как сообщается, организатор действовал дистанционно: "клиента" он инструктировал по маршруту и помог ему добраться до госграницы на такси. Мужчину задержали в нескольких десятках метров от границы. Самого переправщика поймали на автозаправке в Ужгороде во время передачи половины обещанной суммы взятки.

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На кордоні зі Словаччиною затримали 18-річного переправника та його "клієнта"

Юношу задержали по ст. 208 УПК Украины, ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369 ("Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") и ч. 3 ст. 332 УКУ ("Незаконная переправка лиц через государственную границу"). Нарушитель границы привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

Оперативные мероприятия проводились совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны. Следственные действия продолжаются.

На кордоні зі Словаччиною затримали 18-річного переправника та його "клієнта"

На кордоні зі Словаччиною затримали 18-річного переправника та його "клієнта"

На кордоні зі Словаччиною затримали 18-річного переправника та його "клієнта"

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Топ комментарии
+5
Який кмітливий, підприємливий, креативний "18-річний закарпатець"!Всього місяць тому його вже затримували, а він вже викрутився, відмазався і наполегливо продовжує займатися своїм "бізнесом"!
"Золотий спермофонд нації"! Без конкурсу можна зараховувати до трускавецького університету ім. 5-ти - 6-ти Потужних Менеджерів! Хлопця чекає велике "зелене" майбутнє!
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17.12.2024 16:54
+2
Однак прикордонник відмовився від пропозиції та доповів керівництву. Джерело: https://censor.net/ua/p3525556
*********
А у прикордонників така ж зарплатня як і у суддів, якщо вони відмовляються від 2000 доларів майже за просто так? Чи запропонували мало?
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17.12.2024 16:33
+2
То нам треба якось визначитися: пишуть - взяв хабар - уууу, ганьба!! Пишуть, не взяв хабар - уууу, ганьба!!
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17.12.2024 16:39
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Однак прикордонник відмовився від пропозиції та доповів керівництву. Джерело: https://censor.net/ua/p3525556
*********
А у прикордонників така ж зарплатня як і у суддів, якщо вони відмовляються від 2000 доларів майже за просто так? Чи запропонували мало?
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17.12.2024 16:33 Ответить
То нам треба якось визначитися: пишуть - взяв хабар - уууу, ганьба!! Пишуть, не взяв хабар - уууу, ганьба!!
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17.12.2024 16:39 Ответить
Це не хабар, це подяка.)
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17.12.2024 16:48 Ответить
Зрозуміло. Давали подяку. Але давали без поваги (с)
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17.12.2024 16:53 Ответить
На фото немає 2 тисячі доларів.
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17.12.2024 16:43 Ответить
На фото одна тысяча долларів США. Інша потрапила до чужої кишені Хоча чужих кишень, як і дітей, не буває
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17.12.2024 17:06 Ответить
Так не взяли. Бо це брудні гроші Трампа. А от 1000 - вона своя, рідна
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17.12.2024 17:19 Ответить
Самого переправника спіймали на автозаправці в Ужгороді під час передачі половини обіцяної суми хабаря. Джерело: https://censor.net/ua/p3525556
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17.12.2024 18:32 Ответить
То на фото яка половина?
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17.12.2024 20:05 Ответить
Обіцяли 2000. На фото - сім сотень і шість по 50.
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18.12.2024 08:59 Ответить
Ох уже ето золотое поколение. Поетому я боюсь предстоящих выборов больше чем если бы их небыло ближайшие 5-10 лет.
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17.12.2024 16:45 Ответить
Вже і "діти" ухилянтів через кордон водять!
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17.12.2024 16:46 Ответить
НУ там їм дали час прібарахліцца від 18 до 25 рочків, генофонд праведників народів світу, аднака
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17.12.2024 16:52 Ответить
Який кмітливий, підприємливий, креативний "18-річний закарпатець"!Всього місяць тому його вже затримували, а він вже викрутився, відмазався і наполегливо продовжує займатися своїм "бізнесом"!
"Золотий спермофонд нації"! Без конкурсу можна зараховувати до трускавецького університету ім. 5-ти - 6-ти Потужних Менеджерів! Хлопця чекає велике "зелене" майбутнє!
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17.12.2024 16:54 Ответить
Як казав Корнієнка - 18-річний золотий генофонд ***** для мобілізації на Варшаву.
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17.12.2024 17:05 Ответить
жалюгідний койот-початківець. Треба все робити безконтактно через тєлєграм, і з прикордонниками не контактувати, бо це зайве і взагалі небезпечно.
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17.12.2024 17:43 Ответить
 
 