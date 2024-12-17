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Госпогранслужба (6141) Турция (3314) супруги (12)

Пограничники разоблачили псевдосупружескую пару, которая планировала выезд в Турцию за 3-4 тыс. долларов, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники разоблачили псевдосупругов, которые заключили фиктивный брак для незаконного выезда в Турцию за деньги.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Прикордонники виявили псевдоподружжя, яке збиралося виїхати до Туреччини за гроші

В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда задержали псевдосупругов, которые пытались выехать в Турцию. 22-летний мужчина заключил фиктивный брак с 23-летней женщиной, которая имела II группу инвалидности. Этот брак был заключен, чтобы супруги смогли пересечь государственную границу за определенную сумму денег.

Сначала пара объяснила пограничникам, что путешествует якобы к матери жениха. Однако, когда женщина поняла, что за ее участие в фиктивном браке ей может грозить уголовная ответственность, она призналась, что заключила брак из расчета. Ей обещали 3-4 тыс. долларов США после пересечения границы, а также бесплатный отдых в Турции, где ее должна была встретить мама "жениха".

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Дополнительно выяснилось, что "новый муж" женщины является близким другом ее предыдущего мужа. Пара договорилась пересекать границу через два месяца после заключения брака, чтобы не вызвать подозрений у пограничников.

Оперативники пограничной службы передали информацию в полицию, поскольку в их действиях были признаки уголовного преступления по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

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Топ комментарии
+9
Просто ЗАЛЯКАЛИ ЖІНКУ-ІНВАЛІДА!
І що саме "цікаве":
Повірили її СЛОВАМ (під тиском) в супереч ДОКУМЕНТАМ!
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17.12.2024 14:27
+8
Знов псевдоприкордонники одягнені у форму схожу на військову вибили зізнання з інваліда 2 гр?
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17.12.2024 14:22
+7
ГАДАЮ:
Це дуже УСПІШНА СХЕМА виїзду!
Раз її так АНТІ піарять у ЗМІ та людолови тільки ПОРУШЕННЯМ закону можуть хоч якось припинити.
Головне, що би жінка-інвалід була ГЛУХО-НЕМА та не могла з переляку щось ляпнути.
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17.12.2024 14:30
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Знов псевдоприкордонники одягнені у форму схожу на військову вибили зізнання з інваліда 2 гр?
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17.12.2024 14:22 Ответить
Неможна судити за любов!!!
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17.12.2024 14:23 Ответить
У пункті пропуску "Рава-Руська"

Да що ж ви творітє ? ХІба це по завєтам пані Верещук таке робить?
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17.12.2024 14:26 Ответить
"потрібно було на шатлі летіти - не спіймали би.." - не послухали верещучку!
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17.12.2024 14:32 Ответить
Просто ЗАЛЯКАЛИ ЖІНКУ-ІНВАЛІДА!
І що саме "цікаве":
Повірили її СЛОВАМ (під тиском) в супереч ДОКУМЕНТАМ!
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17.12.2024 14:27 Ответить
Однак, коли жінка зрозуміла, що за її участь у фіктивному шлюбі їй може загрожувати кримінальна відповідальність, вона зізналась, що уклала шлюб з розрахунку.

Взагалі то у нас більшість шлюбів по розрахунку якшо шо. Є таке понятіє "ВУЗ" - "Вийти Удачно Замуж". А після пари років щасливого сімейного життя битовуха убиває всю любов, навіть якщо вона і була , тому так багато пар розлучаються
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17.12.2024 14:33 Ответить
Правильно роблять, шо розлучаються
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17.12.2024 14:35 Ответить
Медовий місяць пішов по 3.14здє! Мімо!....
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17.12.2024 14:28 Ответить
ГАДАЮ:
Це дуже УСПІШНА СХЕМА виїзду!
Раз її так АНТІ піарять у ЗМІ та людолови тільки ПОРУШЕННЯМ закону можуть хоч якось припинити.
Головне, що би жінка-інвалід була ГЛУХО-НЕМА та не могла з переляку щось ляпнути.
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17.12.2024 14:30 Ответить
Ну у нас 18-25 років вважається ще дитина по зебільскому уставу. Так шо налякали дитину, вона ж і до свадьби ні-ні, бо їй тілько 23 рочки
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17.12.2024 14:37 Ответить
Ех, разбілі такою пару.
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17.12.2024 14:31 Ответить
Они ее - реально п"здили. иначе, как заставить человека не уехать из страны которую бомбят и еще не заработать 4 тыс долларов? Тем более - она инвалид 2 группы, сразу понятно не миллиардерша , типа - деньги нужны. Вот же п№доры. И эти конченные твари еще и хвалятся этим. Писец.
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17.12.2024 14:45 Ответить
А її хто тримав та не давав виїхати з під бомб? А йому не можна згідно законодавства.
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17.12.2024 14:58 Ответить
Ну так чого її тоді затримували? У неї ж мабуть документи в порядку. Якщо там підозри, то її випускають, чоловіка - ні.
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17.12.2024 15:13 Ответить
А у неї гроші на це звідки? Це прокурори у нас отримують "достойні" пенсії по інвалідності, а прості люди - одну назву замість грошей. Був у жіночки один-єдиний шанс вперше в житті відпочити на морі, та й того позбавили.
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17.12.2024 15:13 Ответить
Вона ВЖЕ є підозрюваною в скоєнні злочину. Тож який виїзд закордон? Відпустять додому обох. До суду. Що вже він там визнає.
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17.12.2024 15:24 Ответить
С точки зрения практического собаководства, твое предлжение понюхать у тебя под хвостом не имеет никакой реальной ценности, так как не приведет ни к каким предположительно полезным результатам, ( ну разве что, кроме установления того факта, что ты не умеешь, или не любишь подтирать свой анал специальной бумагой ). Но это - и так понятно, то-есть, для установления этого факта, совсем не нужно нюхать у тебя под хвостом. Для этого достаточно просто почитать твои тексты.

А теперь объясни, придурок, на основании чего их не выпустили ?
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17.12.2024 18:01 Ответить
Вы думаете девушка получила бы эти деньги?
Скорее всего её кинут на бабу недалеко от границы. Если цель неухилянта, выехать за границу, зачем ему тащить девку в Турцию?
Баба сделала что была должна - расписалась, ехала рядом. Она свою часть договора выполнила. От неё ничего больше не зависело. Но бабки она должна была получить только за границей. Почему?
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17.12.2024 17:08 Ответить
Враховуючи те, що вони вже давно знайомі, скоріш за все не кинули б.
Але я навіть не хочу гадати на цю тему.
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17.12.2024 17:20 Ответить
Ты по себе судишь. Привык кидаловом заниматься и думаешь что и остальные такие же.
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17.12.2024 20:21 Ответить
Был составлен договор брак в обмен на деньги. Девка свою часть выполнила. Расписались, она стала сопровождать за границу. От неё больше ничего не зависело. Что то пошло не так, но это не вина девки.
Зная что, за чертой границы оказанная услуга ничего не стоит, ей обещали деньги потом.
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17.12.2024 21:08 Ответить
Я ж говорю, ты судишь по себе. Ты б так сделал. А я бы нет. Я слово всегда держу.
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17.12.2024 21:10 Ответить
Ты заранее подозреваешь меня и девку в кидалове? Отдашь деньги только за границей? Если что то пойдет не так, по твоей вине (ведь ты это всё замутил) или пограничников пострадает только девка. Верно?
Девка попадает на штамп в паспорте, и присутствие в "черных списках" пограничников. Ты, если джентельмен, попадаешь только на два билета до границы. Это по понятиям?
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17.12.2024 21:36 Ответить
А йому не можна згідно законодавства. - Номер закону - будь ласка.
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17.12.2024 15:25 Ответить
Немає такого, та й Конституція на паузі.
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17.12.2024 15:27 Ответить
Та я до того зедебіла пишу
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17.12.2024 15:33 Ответить
То що ти заткнувся, ідіоте-правознавцю?
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17.12.2024 16:06 Ответить
Вже й в труси залазять. Можна ж виїжджати по таких правилах? Можна. Ну й все. Хочете щоб не було можна - змінюйте закон. Приймати закони, яких самі не дотримуються - ознака такої собі держави.
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17.12.2024 14:48 Ответить
Підозрювалась ознака фіктивності шлюбу. Яка потім підтвердилась зізнанням підозрюваних. У чому справа? Де порушення?
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17.12.2024 15:00 Ответить
Фіктивним шлюб можна визнати тільки через суд! Визначати фіктивність шлюбу - це не повноваження ДПСУ!
Тобто вони могли пару стандартних питань задати, перевірити необзідні документи та багаж і якщо там все чисто, то затримувати і допитувати вже не мали права...
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17.12.2024 15:10 Ответить
Ось так і було. Задали декілька запитань. Попри наявності чинних паперів все одно виникла підозра. Ось після суду, якщо він буде в їхню користь, скажуть вибачте можете їхать. Все по закону. Вони самочинно не називали шлюб фіктивним. Прикордонники тільки висловили підозру. А далі так, суд скаже своє рішення.
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17.12.2024 15:29 Ответить
Закони читай, а не ляпай "шо попало" зебіле...
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17.12.2024 15:27 Ответить
Ти їх на нарах вивчав, недорозвинутий?
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17.12.2024 15:31 Ответить
«Признание - царица доказательств»?
Ну-ну. Вже це проходили...
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17.12.2024 15:30 Ответить
Не цариця, але цього досить для заборони перетину кордону, як мінімум, під час спроби.
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17.12.2024 15:32 Ответить
Попробуй під час перетину кордону в якій завгодно країні ,,признатися,, що в тебе кіло кокаіну, чи гармата в кишені. Так. Жарту для. Але твоє признання там буде тою ,,царицею,, і ти одержиш покарання і без кокаіну, якого в тебе й не було.
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17.12.2024 15:37 Ответить
А ти зазвичай сходу всім у всьому признаєшся?
Як "спілкуються" з людьми поліцаї, тцк-шники та прикордонники, добре відомо тим, хто стикався з цими "царьками". Ніхто просто так не буде щось визнавати, а отже на людей чинили тиск.
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17.12.2024 15:51 Ответить
В тому що оперативно-розшукові заходи проводяться за наявності підстав для цього. Якщо підстава - подивився в паспорт, там все ок, але зараз ми на неї натиснемо і розколемо - тоді питань нема, все в межах закону. Документи ж не підроблені були? Чоловік не тримав біля її горла ножа? Де підстави взагалі для проведення допиту? Чи викликали адвоката? Чи це теж "не на часі"?

Просто всі думаю в курсі, як можна пояснити людині, "коли жінка зрозуміла, що за її участь у фіктивному шлюбі їй може загрожувати кримінальна відповідальність" і отримати бажаний результат. Особливо якщо 22-річна жінка-інвалід.
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17.12.2024 15:48 Ответить
Так а що тут протизаконного? Жінка може подати позов до ЄСПЛ і отримати компенсацію кілька мільйонів євро
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17.12.2024 15:05 Ответить
Кілька тисяч, ніхто там мільйони не виписує в ЄСПЛ...
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17.12.2024 15:12 Ответить
І чекати буде років десять...
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17.12.2024 15:15 Ответить
В Україні фіктивний шлюб прямо не криміналізований, але, згідно зі ст. 40 Сімейного кодексу України, шлюб може бути визнаний недійсним, якщо він укладений без наміру створення сім'ї. Це означає, що такий шлюб може бути анульований за рішенням суду.
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17.12.2024 15:55 Ответить
Ну, прекрасно, но пока этот суд не вызнал этот брак недействительным, какое право имеют задерживать этих людей и не давать им возможность уехать?
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17.12.2024 17:10 Ответить
Ну, людину з мішком коноплі ж затримують, а не чекають коли суд доведе що це він її виростив та у багажник поклав. Ніби так це працює: є підозра у злочині - відбувається затримка підозрюваного. А чи був злочин, чи ні - то вже далі інші люди підключаються у процес і з'ясовують.
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19.12.2024 13:45 Ответить
Тилові ухилянти в формі грубо порушують закони. А переписати закон депутани не хочуть, бо тисячі мазаних по ньому виїзджають. Просто ці бідні хотіли мимо каси прошмигнути, не платити відкупне смарагдовому сцарю.
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17.12.2024 17:37 Ответить
Ніхто не може бути примушений давати показання та пояснення проти себе, членів своєї сім'ї, які можуть бути покладені в основу обвинувачення у вчиненні злочину - таке право встановлено статтею 63 Конституції України.
На превеликий жаль на сьогоднішній день в Україні не діє Конституція і багато інших норм законодавства.
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17.12.2024 17:39 Ответить
Нажаль, жінку легше "розколоти".
Треба, перш ніж таке робити, домовлятись щоб казала "легенду" до останнього.
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17.12.2024 20:18 Ответить
Дужан Міхал - не людина.
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17.12.2024 20:23 Ответить
 
 