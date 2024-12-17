Пограничники разоблачили псевдосупружескую пару, которая планировала выезд в Турцию за 3-4 тыс. долларов, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники разоблачили псевдосупругов, которые заключили фиктивный брак для незаконного выезда в Турцию за деньги.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда задержали псевдосупругов, которые пытались выехать в Турцию. 22-летний мужчина заключил фиктивный брак с 23-летней женщиной, которая имела II группу инвалидности. Этот брак был заключен, чтобы супруги смогли пересечь государственную границу за определенную сумму денег.

Сначала пара объяснила пограничникам, что путешествует якобы к матери жениха. Однако, когда женщина поняла, что за ее участие в фиктивном браке ей может грозить уголовная ответственность, она призналась, что заключила брак из расчета. Ей обещали 3-4 тыс. долларов США после пересечения границы, а также бесплатный отдых в Турции, где ее должна была встретить мама "жениха".

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Дополнительно выяснилось, что "новый муж" женщины является близким другом ее предыдущего мужа. Пара договорилась пересекать границу через два месяца после заключения брака, чтобы не вызвать подозрений у пограничников.

Оперативники пограничной службы передали информацию в полицию, поскольку в их действиях были признаки уголовного преступления по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

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