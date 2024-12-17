Пограничники разоблачили псевдосупружескую пару, которая планировала выезд в Турцию за 3-4 тыс. долларов, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники разоблачили псевдосупругов, которые заключили фиктивный брак для незаконного выезда в Турцию за деньги.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда задержали псевдосупругов, которые пытались выехать в Турцию. 22-летний мужчина заключил фиктивный брак с 23-летней женщиной, которая имела II группу инвалидности. Этот брак был заключен, чтобы супруги смогли пересечь государственную границу за определенную сумму денег.
Сначала пара объяснила пограничникам, что путешествует якобы к матери жениха. Однако, когда женщина поняла, что за ее участие в фиктивном браке ей может грозить уголовная ответственность, она призналась, что заключила брак из расчета. Ей обещали 3-4 тыс. долларов США после пересечения границы, а также бесплатный отдых в Турции, где ее должна была встретить мама "жениха".
Дополнительно выяснилось, что "новый муж" женщины является близким другом ее предыдущего мужа. Пара договорилась пересекать границу через два месяца после заключения брака, чтобы не вызвать подозрений у пограничников.
Оперативники пограничной службы передали информацию в полицию, поскольку в их действиях были признаки уголовного преступления по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Пожалуйста, подождите...
Да що ж ви творітє ? ХІба це по завєтам пані Верещук таке робить?
І що саме "цікаве":
Повірили її СЛОВАМ (під тиском) в супереч ДОКУМЕНТАМ!
Взагалі то у нас більшість шлюбів по розрахунку якшо шо. Є таке понятіє "ВУЗ" - "Вийти Удачно Замуж". А після пари років щасливого сімейного життя битовуха убиває всю любов, навіть якщо вона і була , тому так багато пар розлучаються
по 3.14здє!Мімо!....
Це дуже УСПІШНА СХЕМА виїзду!
Раз її так АНТІ піарять у ЗМІ та людолови тільки ПОРУШЕННЯМ закону можуть хоч якось припинити.
Головне, що би жінка-інвалід була ГЛУХО-НЕМА та не могла з переляку щось ляпнути.
А теперь объясни, придурок, на основании чего их не выпустили ?
Скорее всего её кинут на бабу недалеко от границы. Если цель неухилянта, выехать за границу, зачем ему тащить девку в Турцию?
Баба сделала что была должна - расписалась, ехала рядом. Она свою часть договора выполнила. От неё ничего больше не зависело. Но бабки она должна была получить только за границей. Почему?
Але я навіть не хочу гадати на цю тему.
Зная что, за чертой границы оказанная услуга ничего не стоит, ей обещали деньги потом.
Девка попадает на штамп в паспорте, и присутствие в "черных списках" пограничников. Ты, если джентельмен, попадаешь только на два билета до границы. Это по понятиям?
Тобто вони могли пару стандартних питань задати, перевірити необзідні документи та багаж і якщо там все чисто, то затримувати і допитувати вже не мали права...
Ну-ну. Вже це проходили...
Як "спілкуються" з людьми поліцаї, тцк-шники та прикордонники, добре відомо тим, хто стикався з цими "царьками". Ніхто просто так не буде щось визнавати, а отже на людей чинили тиск.
Просто всі думаю в курсі, як можна пояснити людині, "коли жінка зрозуміла, що за її участь у фіктивному шлюбі їй може загрожувати кримінальна відповідальність" і отримати бажаний результат. Особливо якщо 22-річна жінка-інвалід.
На превеликий жаль на сьогоднішній день в Україні не діє Конституція і багато інших норм законодавства.
Треба, перш ніж таке робити, домовлятись щоб казала "легенду" до останнього.