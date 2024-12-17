РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9603 посетителя онлайн
Новости Фото
5 046 17
Зеленский (19064) Львов (4507) ранение (3360) реабилитация (343) Львовская область (40) Львовский район (15)

Зеленский посетил раненых военных в центре реабилитации во Львове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Львове Президент Украины Владимир Зеленский посетил госпиталь для ветеранов войны и центр протезирования и реабилитации Superhumans.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський у Львові відвідав поранених

Глава государства ознакомился с работой медицинского центра, пообщался с медиками и воинами, которые восстанавливаются после ранений.

Шестерых защитников Зеленский отметил орденами "За мужество" III степени.

нагородження поранених у Львові
нагородження поранених у Львові

Также читайте: Украине нужен настоящий мир, а не просто пауза в боевых действиях, - Зеленский

Отдельно президент ознакомился с работой центра Superhumans, где также пообщался с украинскими воинами, которые проходят реабилитацию и протезирование.

Зеленський і поранені
Зеленський і поранені

В учреждении оказывают помощь не только военным, но и гражданским: и взрослым, и детям. За время существования центра - с апреля прошлого года - здесь провели более 500 операций и изготовили более 1000 протезов.

центр реабілітації поранених у Львові
центр реабілітації поранених у Львові

Зеленский осмотрел бассейн, зал для реабилитации, где учат пользоваться протезами, тренажерные залы, полностью адаптированные для людей с инвалидностью, а также новейшую лабораторию протезирования.

До конца следующего года такие же центры должны появиться в Одессе и Днепре.

Читайте: Дальнобойные возможности и финансирование оборонного производства: Зеленский рассказал, о чем будет говорить с лидерами ЕС в Брюсселе
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
поранені через цю мразь і його шістку дєрьмака мають плювати цій тварі в обличчя...
показать весь комментарий
18.12.2024 01:12
+8
Б л я я я яяяяяяяяя!
показать весь комментарий
17.12.2024 22:32
+6
Це чмо піариться на людській біді, яку само привело своєю безтолковістю.
показать весь комментарий
18.12.2024 07:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Б л я я я яяяяяяяяя!
показать весь комментарий
17.12.2024 22:32 Ответить
На першому фото жіночка - кандидат в Британію замість Залужного?
показать весь комментарий
17.12.2024 22:44 Ответить
А де фото дЄрмака! Я уже 5 хв шукаю - не знайшов! Мабуть точно окуляпи потрібні, як порекомендував мені Яр Холодний!
показать весь комментарий
17.12.2024 22:49 Ответить
Четверте фото мене накрило....
показать весь комментарий
17.12.2024 22:55 Ответить
Рано чи пізно Зєля нарветься на хук в морду...
показать весь комментарий
18.12.2024 00:56 Ответить
поранені через цю мразь і його шістку дєрьмака мають плювати цій тварі в обличчя...
показать весь комментарий
18.12.2024 01:12 Ответить
Але ні, не плюють. Щось з цією країною не так.
показать весь комментарий
18.12.2024 03:33 Ответить
Ми і так знаємо, що зеленський моральний ідіот і мразота. Навіщо ці ганебні фото оприлюднювати? Реготали з ***** на днях за піар в шпіталіі його висери. І тут ця ганьба зеленського з лайком. Москалів розвеселити?
показать весь комментарий
18.12.2024 04:39 Ответить
Це чмо піариться на людській біді, яку само привело своєю безтолковістю.
показать весь комментарий
18.12.2024 07:47 Ответить
Це мені нагадало одну фразу Д. Корчинського про те, що в Україні залишилися одні гречкосії-посполити тому, що козаки та їхні родини, протягом тривалої боротьби за незалежну Україну, були знищені. Сумно дивитися на це цинічне дійство.
показать весь комментарий
18.12.2024 09:42 Ответить
Моральний виродок...
показать весь комментарий
18.12.2024 18:42 Ответить
 
 