Зеленский посетил раненых военных в центре реабилитации во Львове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Львове Президент Украины Владимир Зеленский посетил госпиталь для ветеранов войны и центр протезирования и реабилитации Superhumans.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства ознакомился с работой медицинского центра, пообщался с медиками и воинами, которые восстанавливаются после ранений.

Шестерых защитников Зеленский отметил орденами "За мужество" III степени.





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Отдельно президент ознакомился с работой центра Superhumans, где также пообщался с украинскими воинами, которые проходят реабилитацию и протезирование.





В учреждении оказывают помощь не только военным, но и гражданским: и взрослым, и детям. За время существования центра - с апреля прошлого года - здесь провели более 500 операций и изготовили более 1000 протезов.





Зеленский осмотрел бассейн, зал для реабилитации, где учат пользоваться протезами, тренажерные залы, полностью адаптированные для людей с инвалидностью, а также новейшую лабораторию протезирования.

До конца следующего года такие же центры должны появиться в Одессе и Днепре.

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