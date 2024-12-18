Бесшумный транспортер CRAB-LS украинского производства допущен к эксплуатации, - Минобороны. ФОТО
Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке универсальный наземный роботизированный комплекс CRAB-LS отечественного производства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Назначение комплекса CRAB-LS
Отмечается, что CRAB-LS предназначен для выполнения задач прежде всего логистического обеспечения - доставка на позиции необходимых средств, боеприпасов, снаряжения и для эвакуации раненых. Также его можно использовать для установки боевых модулей и как транспортер в опасных зонах.
Характеристики CRAB-LS
Комплекс имеет бесшумный высокотяговый электрический двигатель, вездеходные шины, позволяющие преодолевать песчаные насыпи, болотистые участки, неглубокие рвы и препятствия.
В Минобороны добавили, что комплексы CRAB-LS уже выполняют в Силах обороны различные задачи. Эвакуировали десятки раненых и доставили десятки тонн грузов (боекомплекты, провизию) в районе интенсивных боевых действий, чем сохранили жизнь не одного военного. Кроме того, есть пример применения платформы как наземного дрона-камикадзе.
Пожалуйста, подождите...
Особисто в мене, до цієї розробки, більше питань, я дуже хотів би побачити її випробування при різних погодних умовах.