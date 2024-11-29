Бронированный экскаватор-погрузчик JCB HMEE допущен к использованию в Силах обороны, - Минобороны. ФОТО
Минобороны кодифицировало и разрешило к использованию в войсках скоростной бронированный экскаватор-погрузчик JCB HMEE, который является одним из самых популярных экскаваторов многих армий мира.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Экскаватор JCB HMEE (от англ. High Mobility Engineer Excavator - высокомобильный инженерный экскаватор) - это бронированная специальная машина, предназначенная для выполнения широкого спектра задач.
Как отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, экскаваторы JCB HMEE хорошо себя зарекомендовали при выполнении специальных работ в сложных условиях и стоят на вооружении многих передовых армий мира.
Характеристики экскаватора JCB HMEE
В Минобороны отмечают, что JCB HMEE:
- весит около 16 тонн;
- развивает скорость до 100 км/ч;
- обеспечивает полную защиту экипажа, совместимый со стандартами STANAG по защите от поражений.
Также сообщается, что его системы полного привода, управления всеми четырьмя колесами, блокировки дифференциалов обеспечивают высокую производительность на бездорожье. Специально усиленные для военных нужд подвеска и тормоза обеспечивают контролируемую и безопасную работу.
Кроме того, кабина бронеэкскаватора эргономично разработана для максимальной производительности оператора, оборудована кондиционером.
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але вони, суки, роблять ОДОБРЯМС!!!!!!
а їм за це дають кабінет, авто, водія, секретарку, зарплату, премію та доплати за переробку годит, і ще оздоровчі!!!
і уяви.........
все це одобрямси отримують за??????
за *****!!!! просто за те що вони є!!!!!
погодили джісібі і похвалилися
погодили використання мін!!!
міни не літають, не вибухають!
а де одобрямси?????
а їх чомусь не можуть знайти!!!!
чомусь???
а воно ось!!! давало вчора інтерв,ю журналістам