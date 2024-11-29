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Бронированный экскаватор-погрузчик JCB HMEE допущен к использованию в Силах обороны, - Минобороны. ФОТО

Минобороны кодифицировало и разрешило к использованию в войсках скоростной бронированный экскаватор-погрузчик JCB HMEE, который является одним из самых популярных экскаваторов многих армий мира.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Экскаватор JCB HMEE (от англ. High Mobility Engineer Excavator - высокомобильный инженерный экскаватор) - это бронированная специальная машина, предназначенная для выполнения широкого спектра задач.

Швидкісний броньований екскаватор-навантажувач JCB HMEE

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Как отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, экскаваторы JCB HMEE хорошо себя зарекомендовали при выполнении специальных работ в сложных условиях и стоят на вооружении многих передовых армий мира.

Характеристики экскаватора JCB HMEE

В Минобороны отмечают, что JCB HMEE:

  • весит около 16 тонн;
  • развивает скорость до 100 км/ч;
  • обеспечивает полную защиту экипажа, совместимый со стандартами STANAG по защите от поражений.

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Также сообщается, что его системы полного привода, управления всеми четырьмя колесами, блокировки дифференциалов обеспечивают высокую производительность на бездорожье. Специально усиленные для военных нужд подвеска и тормоза обеспечивают контролируемую и безопасную работу.

Кроме того, кабина бронеэкскаватора эргономично разработана для максимальной производительности оператора, оборудована кондиционером.

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Автор: 

Минобороны (9288) техника (1732)


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JaChiBis! 👍
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29.11.2024 15:02 Ответить
Со своей спиной, возрастом, на рытье блиндажей, окопов и СП, я здохну быстрее, чем чинуши- военные поймут, что ближе к нулю очень нужен мини-экскаватор... или хотя бы десяток старших офицеров для копания...
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29.11.2024 15:39 Ответить
саме цинічне те, що якесь кабінетне ***** дає дозвіл (допуск) таким фірмам як джісібі, катерпіллар, вольво, при тому що Україна не має ***** схожого, крім сорокарічного ЮМЗ
але вони, суки, роблять ОДОБРЯМС!!!!!!
а їм за це дають кабінет, авто, водія, секретарку, зарплату, премію та доплати за переробку годит, і ще оздоровчі!!!
і уяви.........
все це одобрямси отримують за??????
за *****!!!! просто за те що вони є!!!!!
погодили джісібі і похвалилися
погодили використання мін!!!
міни не літають, не вибухають!
а де одобрямси?????
а їх чомусь не можуть знайти!!!!
чомусь???
а воно ось!!! давало вчора інтерв,ю журналістам
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19.12.2024 15:18 Ответить
 
 