Бронированный экскаватор-погрузчик JCB HMEE допущен к использованию в Силах обороны, - Минобороны. ФОТО

Минобороны кодифицировало и разрешило к использованию в войсках скоростной бронированный экскаватор-погрузчик JCB HMEE, который является одним из самых популярных экскаваторов многих армий мира.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Экскаватор JCB HMEE (от англ. High Mobility Engineer Excavator - высокомобильный инженерный экскаватор) - это бронированная специальная машина, предназначенная для выполнения широкого спектра задач.

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Как отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, экскаваторы JCB HMEE хорошо себя зарекомендовали при выполнении специальных работ в сложных условиях и стоят на вооружении многих передовых армий мира.

Характеристики экскаватора JCB HMEE

В Минобороны отмечают, что JCB HMEE:

весит около 16 тонн;

развивает скорость до 100 км/ч;

обеспечивает полную защиту экипажа, совместимый со стандартами STANAG по защите от поражений.

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Также сообщается, что его системы полного привода, управления всеми четырьмя колесами, блокировки дифференциалов обеспечивают высокую производительность на бездорожье. Специально усиленные для военных нужд подвеска и тормоза обеспечивают контролируемую и безопасную работу.

Кроме того, кабина бронеэкскаватора эргономично разработана для максимальной производительности оператора, оборудована кондиционером.

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