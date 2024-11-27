Украинский бронетранспортер Oncilla-Shturm допущен к эксплуатации, - Минобороны. ФОТО
Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортер "Oncilla-Shturm" украинского производства.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, эта бронемашина отечественного производства предназначена для выполнения широкого спектра задач.
Характеристики Oncilla-Shturm
Бронетранспортер вмещает трех членов экипажа и шестерых стрелков. Машина оснащена автоматической коробкой передач и мощным турбодизельным двигателем, которые в сочетании придают бронетранспортеру хорошие ходовые и скоростные характеристики. Запаса топлива хватает на более чем 700 км пути.
Броня и конструктивная особенность Oncilla-Shturm обеспечивают защиту экипажа и десанта при обстреле из стрелкового оружия, обломков и наезда на взрывоопасные предметы.
Как отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, отечественная бронемашина Oncilla-Shturm демонстрирует прогресс Украины в создании техники, отвечающей современным потребностям поля боя.
"Ее надежность и функциональность позволяют нашим военным выполнять боевые задачи в условиях высокой сложности, обеспечивая защиту личного состава и эффективность операций", - подчеркнул он.
Оснащение Oncilla-Shturm
Стандартное оборудование бронетранспортера включает автоматическую систему подкачки шин, гидравлический усилитель руля, систему кондиционирования воздуха с дополнительной функцией обогрева, автоматическую систему пожаротушения, фильтровентиляционную систему, лебедку. Вооружение - дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.
Также в Минобороны отметили, что бронетранспортер может изготавливаться в нескольких модификациях.
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