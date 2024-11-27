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Украинский бронетранспортер Oncilla-Shturm допущен к эксплуатации, - Минобороны. ФОТО

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортер "Oncilla-Shturm" украинского производства.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эта бронемашина отечественного производства предназначена для выполнения широкого спектра задач.

Український бронетранспортер Oncilla-Shturm

Характеристики Oncilla-Shturm

Бронетранспортер вмещает трех членов экипажа и шестерых стрелков. Машина оснащена автоматической коробкой передач и мощным турбодизельным двигателем, которые в сочетании придают бронетранспортеру хорошие ходовые и скоростные характеристики. Запаса топлива хватает на более чем 700 км пути.

Броня и конструктивная особенность Oncilla-Shturm обеспечивают защиту экипажа и десанта при обстреле из стрелкового оружия, обломков и наезда на взрывоопасные предметы.

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Как отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, отечественная бронемашина Oncilla-Shturm демонстрирует прогресс Украины в создании техники, отвечающей современным потребностям поля боя.

"Ее надежность и функциональность позволяют нашим военным выполнять боевые задачи в условиях высокой сложности, обеспечивая защиту личного состава и эффективность операций", - подчеркнул он.

Оснащение Oncilla-Shturm

Стандартное оборудование бронетранспортера включает автоматическую систему подкачки шин, гидравлический усилитель руля, систему кондиционирования воздуха с дополнительной функцией обогрева, автоматическую систему пожаротушения, фильтровентиляционную систему, лебедку. Вооружение - дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.

Также в Минобороны отметили, что бронетранспортер может изготавливаться в нескольких модификациях.

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Автор: 

Минобороны (9306) техника (1734)


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Це та машина, що була розроблена в ХКБМ Морозова, пройшла випробовування, називалася Дозор Б, але в Україні її не змогли пустити у серію з 2014 року, Продали полякам ліцензію, ті зробили на основі Дозор Б свою Онціллу.
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27.11.2024 12:26 Ответить
Багато різних бронеавтомобілів у армії, а чи сумісні вони між собою у плані ремонту? Ось це важливо, а не намагання багато різних марок авто прийняти у експлуатацію. Бронеавтомобілі в силу особливостей їх застосування ламаються набагато частіше і живуть не так довго як звичайні цивільні авто у цивільному житті. Тому можливість їх ремонту навіть недалеко від фронту важлива.
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27.11.2024 12:30 Ответить
чергова демонстрація неспроможності влади та тотальної брехні: "дозор" з якогось дива став "oncilla" (ну, суто українське слово). заради справедливости маю зазначити, що до провалу нашого "дозор'у" зелена шваль стосунку не мала, то вже точно звитяги "папєрєднікав"...
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27.11.2024 12:32 Ответить
Азіров ти? Перелогінись
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27.11.2024 12:43 Ответить
такий же надійний як і мини....
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27.11.2024 12:45 Ответить
Один чи обидва?!....
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27.11.2024 13:04 Ответить
Три! До кінця 2026 року
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27.11.2024 13:45 Ответить
виглядає як таврія з баштою
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27.11.2024 13:54 Ответить
 
 