Украинский бронетранспортер Oncilla-Shturm допущен к эксплуатации, - Минобороны. ФОТО

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортер "Oncilla-Shturm" украинского производства.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эта бронемашина отечественного производства предназначена для выполнения широкого спектра задач.

Характеристики Oncilla-Shturm

Бронетранспортер вмещает трех членов экипажа и шестерых стрелков. Машина оснащена автоматической коробкой передач и мощным турбодизельным двигателем, которые в сочетании придают бронетранспортеру хорошие ходовые и скоростные характеристики. Запаса топлива хватает на более чем 700 км пути.

Броня и конструктивная особенность Oncilla-Shturm обеспечивают защиту экипажа и десанта при обстреле из стрелкового оружия, обломков и наезда на взрывоопасные предметы.

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Как отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, отечественная бронемашина Oncilla-Shturm демонстрирует прогресс Украины в создании техники, отвечающей современным потребностям поля боя.

"Ее надежность и функциональность позволяют нашим военным выполнять боевые задачи в условиях высокой сложности, обеспечивая защиту личного состава и эффективность операций", - подчеркнул он.

Оснащение Oncilla-Shturm

Стандартное оборудование бронетранспортера включает автоматическую систему подкачки шин, гидравлический усилитель руля, систему кондиционирования воздуха с дополнительной функцией обогрева, автоматическую систему пожаротушения, фильтровентиляционную систему, лебедку. Вооружение - дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.

Также в Минобороны отметили, что бронетранспортер может изготавливаться в нескольких модификациях.

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