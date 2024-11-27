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Український бронетранспортер Oncilla-Shturm допущено до експлуатації, - Міноборони. ФОТО

Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації бронетранспортер "Oncilla-Shturm" українського виробництва.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця бронемашина вітчизняного виробництва призначена для виконання широкого спектра завдань.

Український бронетранспортер Oncilla-Shturm

Характеристики Oncilla-Shturm

Бронетранспортер вміщує трьох членів екіпажу і шістьох стрільців. Машина оснащена автоматичною коробкою передач та потужним турбодизельним двигуном, які у поєднанні надають бронетранспортеру хороші ходові та швидкісні характеристики. Запасу пального вистачає на понад 700 км шляху.

Броня та конструктивна особливість Oncilla-Shturm забезпечують захист екіпажу та десанту під час обстрілу зі стрілецької зброї, уламків і наїзду на вибухонебезпечні предмети.

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Як зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, вітчизняна бронемашина Oncilla-Shturm демонструє прогрес України у створенні техніки, що відповідає сучасним потребам поля бою.

"Її надійність та функціональність дозволяють нашим військовим виконувати бойові завдання в умовах високої складності, забезпечуючи захист особового складу та ефективність операцій", – наголосив він.

Оснащення Oncilla-Shturm

Стандартне обладнання бронетранспортера включає автоматичну систему підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма, систему кондиціонування повітря з додатковою функцією обігріву, автоматичну систему пожежогасіння, фільтровентиляційну систему, лебідку. Озброєння - дистанційно керований бойовий модуль з великокаліберним кулеметом.

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Також у Міноборони зауважили, що бронетранспортер може виготовлятися у кількох модифікаціях.

Автор: 

Міноборони (7294) техніка (1819)


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Це та машина, що була розроблена в ХКБМ Морозова, пройшла випробовування, називалася Дозор Б, але в Україні її не змогли пустити у серію з 2014 року, Продали полякам ліцензію, ті зробили на основі Дозор Б свою Онціллу.
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27.11.2024 12:26 Відповісти
Багато різних бронеавтомобілів у армії, а чи сумісні вони між собою у плані ремонту? Ось це важливо, а не намагання багато різних марок авто прийняти у експлуатацію. Бронеавтомобілі в силу особливостей їх застосування ламаються набагато частіше і живуть не так довго як звичайні цивільні авто у цивільному житті. Тому можливість їх ремонту навіть недалеко від фронту важлива.
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27.11.2024 12:30 Відповісти
чергова демонстрація неспроможності влади та тотальної брехні: "дозор" з якогось дива став "oncilla" (ну, суто українське слово). заради справедливости маю зазначити, що до провалу нашого "дозор'у" зелена шваль стосунку не мала, то вже точно звитяги "папєрєднікав"...
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27.11.2024 12:32 Відповісти
Азіров ти? Перелогінись
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27.11.2024 12:43 Відповісти
такий же надійний як і мини....
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27.11.2024 12:45 Відповісти
Один чи обидва?!....
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27.11.2024 13:04 Відповісти
Три! До кінця 2026 року
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27.11.2024 13:45 Відповісти
виглядає як таврія з баштою
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27.11.2024 13:54 Відповісти
 
 