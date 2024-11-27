Український бронетранспортер Oncilla-Shturm допущено до експлуатації, - Міноборони. ФОТО

Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації бронетранспортер "Oncilla-Shturm" українського виробництва.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця бронемашина вітчизняного виробництва призначена для виконання широкого спектра завдань.

Характеристики Oncilla-Shturm

Бронетранспортер вміщує трьох членів екіпажу і шістьох стрільців. Машина оснащена автоматичною коробкою передач та потужним турбодизельним двигуном, які у поєднанні надають бронетранспортеру хороші ходові та швидкісні характеристики. Запасу пального вистачає на понад 700 км шляху.

Броня та конструктивна особливість Oncilla-Shturm забезпечують захист екіпажу та десанту під час обстрілу зі стрілецької зброї, уламків і наїзду на вибухонебезпечні предмети.

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Як зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, вітчизняна бронемашина Oncilla-Shturm демонструє прогрес України у створенні техніки, що відповідає сучасним потребам поля бою.

"Її надійність та функціональність дозволяють нашим військовим виконувати бойові завдання в умовах високої складності, забезпечуючи захист особового складу та ефективність операцій", – наголосив він.

Оснащення Oncilla-Shturm

Стандартне обладнання бронетранспортера включає автоматичну систему підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма, систему кондиціонування повітря з додатковою функцією обігріву, автоматичну систему пожежогасіння, фільтровентиляційну систему, лебідку. Озброєння - дистанційно керований бойовий модуль з великокаліберним кулеметом.

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Також у Міноборони зауважили, що бронетранспортер може виготовлятися у кількох модифікаціях.