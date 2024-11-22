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Всюдихід-амфібію Argo Aurora допущено до використання у військах, - Міноборони. ФОТО

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у військах всюдихід-амфібію Argo Aurora. Це багатофункціональна машина, розрахована на використання в екстремальних умовах.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Всюдихід-амфібія Argo Aurora

Як зазначається, чотиривісний транспортний засіб можна використовувати для пересування місцевістю зі складним рельєфом. Він дає змогу упевнено рухатися сипучими ґрунтами, крутосхилами, густим підліском. Всюдихід також долає водні перешкоди та заболочені ділянки місцевості.

Дивіться також: Міноборони кодифікувало FPV-комплекс "Вихор". ФОТО

Повідомляється, що потужності цієї машини вистачить, щоб перевозити до пів тони вантажу.

Автор: 

Міноборони (7361) техніка (1826)


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Топ коментарі
+5
Літеру пропустив.
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22.11.2024 11:59
+3
У останньому слові?
Літеру Д?
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22.11.2024 12:05
+2
А колись амфібії робили на ЛуАЗі. І ''Волинянка'' мала кращу прохідність ніж кацапський уаз
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22.11.2024 11:12
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А колись амфібії робили на ЛуАЗі. І ''Волинянка'' мала кращу прохідність ніж кацапський уаз
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22.11.2024 11:12 Відповісти
Ви про медицинський транспортер для совкової армії ?
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22.11.2024 11:43 Відповісти
Петро Олексійович, як купив завод в 99-му - порізав, повикидав там все пов'язане з "Волинянкою" і поставив лінію збирати з машкомплектів ВАЗ 2105.
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22.11.2024 12:15 Відповісти
В СА солдат жалели. На ЛУАЗе рекомендовалось передвигаться полько на поле боя. Солдат беречь и на марше машину не использовать
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22.11.2024 12:37 Відповісти
У нас були такі в Афгані. ТПК - "транспортер передового края" для збору і вивозу поранених. Низька машина, мобільний ("переломний") руль - водій, санітар лежали і їх було майже не видно. Багато життів було врятовано. А щодо (тут ляпнули...) совкової армії - то в Афгані у тій "совковій армії" було майже половина українців. І їх рятували. На українських машинах.
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25.11.2024 14:49 Відповісти
Хто виробляє?
Хоча, навіщо запитую, якщо це може зробити лише Кузня на Рибальському...
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22.11.2024 11:22 Відповісти
Їх там десь поряд з вами шановний роблять - в Канаді. Давно і давно, причому.
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22.11.2024 11:24 Відповісти
мій провайдер час від часу мене чомусь переводить під VPN. Запитував, чому - каже, йде переналадка...
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22.11.2024 11:35 Відповісти
Подібні прибамбаси випускають давно і не тіко в Канаді .
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22.11.2024 11:41 Відповісти
Взагалі це вже суттєвий прорив - визнати що у військах є техніка Argo. А то я давно спостерігаю за фото їх всюдиходів поряд з різними діячами - Федоровим там і т.п. Тільки чомусь щоразу текст підписаний - українська розробка всюдихід "Зелений піар"
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22.11.2024 11:26 Відповісти
Літеру пропустив.
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22.11.2024 11:59 Відповісти
У останньому слові?
Літеру Д?
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22.11.2024 12:05 Відповісти
Што тєбє сніцца, крейсерамфібія Аврора!
В час, когда оркі штурмуют ордой?
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22.11.2024 12:03 Відповісти
Для ухилення від мобілізаціі кращий варіант мабуть?
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22.11.2024 12:12 Відповісти
По заявленим ттх дуже потрібний всюдихід.
Але подивимось, як буде на практиці.
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22.11.2024 13:21 Відповісти
Цей незахищенний всюдихід тільки і здатен що по глибоких тилах мотатися, тиловиків розвозити
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22.11.2024 19:50 Відповісти
 
 