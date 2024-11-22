Всюдихід-амфібію Argo Aurora допущено до використання у військах, - Міноборони. ФОТО

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у військах всюдихід-амфібію Argo Aurora. Це багатофункціональна машина, розрахована на використання в екстремальних умовах.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чотиривісний транспортний засіб можна використовувати для пересування місцевістю зі складним рельєфом. Він дає змогу упевнено рухатися сипучими ґрунтами, крутосхилами, густим підліском. Всюдихід також долає водні перешкоди та заболочені ділянки місцевості.

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Повідомляється, що потужності цієї машини вистачить, щоб перевозити до пів тони вантажу.