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Минобороны (9046) ОСГВ Хортица (201) Умеров Рустем (398) Силы беспилотных систем (54)

Дефицит боеприпасов в начале года закрыли именно БПЛА, - Умеров. ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил ОСГВ "Хортица" и Силы беспилотных систем.

Об этом министр сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Рустем Умєров відвідав Сили безпілотних систем і обговорив нові технології для фронту

Во время визита он обсудил технологии и новые разработки, которые помогают эффективно противостоять врагу. Вместе с генерал-майором Андреем Гнатовым он обсудил актуальную ситуацию на фронте и насущные потребности подразделений.

"Минобороны обеспечивает устойчивость обороны и наращивает резервы. Наряду с техникой от партнеров на фронте уже работает все больше украинского оружия - и это результат совместных усилий защитников и производителей", - пишет Умеров.

Особое внимание во время визита было уделено развитию Сил беспилотных систем. Полковник Вадим Сухаревский продемонстрировал новые разработки и технологии, которые уже помогают Силам обороны в борьбе с агрессором.

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"Только в декабре Силам обороны было поставлено более 200 000 беспилотников. Дефицит боеприпасов в начале года закрыли именно БПЛА - сегодня дроны уничтожают врага на суше, воде и в воздухе", - говорится в сообщении.

Также Умеров подчеркнул важность правильной интеграции дронов в боевые подразделения: "Дроны должны попадать туда, где они нужны больше всего. Это является приоритетом для Минобороны, и мы над этим работаем".

Министр поблагодарил воинов за их отвагу и решительность, вручив награды лично.

Рустем Умєров відвідав Сили безпілотних систем і обговорив нові технології для фронту
Рустем Умєров відвідав Сили безпілотних систем і обговорив нові технології для фронту
Рустем Умєров відвідав Сили безпілотних систем і обговорив нові технології для фронту

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Топ комментарии
+7
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18.12.2024 14:57
+6
Умєров - де міни?
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18.12.2024 14:49
+6
Чим менше БПЛА поставлено у війська, тим більше конференцій щодо БПЛА з участю тих, хто має у цей час бути зайнятим постачанням БПЛА у війська.
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18.12.2024 14:49
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Умєров вважає себе "кримським татарином". Значить, повинен знать вислів Ходжі Насреддіна: "Скільки не кричи "Халва!!!" - в роті солодко не стане...".
Може, краще не горлать про "безпілотні системи" - а зайняться організацією їх виробництва? Чи його "не для цього" призначали на посаду?
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18.12.2024 14:47 Ответить
Ключ до перемоги - це (зокрема) Єрмак та Умєров на бандерівський гойдалці.
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18.12.2024 14:48 Ответить
Ох и везет нам на министров обороны, точно щось пороблено
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18.12.2024 14:48 Ответить
Пороблено разом.
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18.12.2024 14:51 Ответить
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18.12.2024 14:57 Ответить
Умєров - де міни?
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18.12.2024 14:49 Ответить
У військах... браковані.
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18.12.2024 14:52 Ответить
а повинні бути якісні....
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18.12.2024 14:53 Ответить
Чим менше БПЛА поставлено у війська, тим більше конференцій щодо БПЛА з участю тих, хто має у цей час бути зайнятим постачанням БПЛА у війська.
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18.12.2024 14:49 Ответить
Тухлий пи..дун.
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18.12.2024 14:51 Ответить
В останньому відео Ю. Бутусов розповідає, що на Покровському напрямку держава ЗОВСІМ не постачає дронів захисникам. Читаючи ці новини, треба чітко закарбувати, що потім (краще зараз, але малоймовірно) за ці злочини має відповісти кожен причетний чиновник включно з діючим ВГК.
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18.12.2024 14:54 Ответить
Вже міни наладив - переишов на безпілотники?
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18.12.2024 14:55 Ответить
Дифіцит *********** на 11-иму році війни закрила не влада, а волонтери і прості громадяни. А влада продовжує мародерити і брехати!.
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18.12.2024 15:02 Ответить
"Верховна Рада викликала міністра оборони Рустема Умєрова для доповіді щодо скандалів навколо оборонних замовлень" /03.12.2024/
Підкажіть хтось будь ласка, де можна ознайомитися з результатами доповіді?
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18.12.2024 15:05 Ответить
тема закрита! від слова - "зовсім"....
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18.12.2024 15:19 Ответить
Коли Чехія розпочала збирати донати на міліон снарядів і всі країни, хто розумів та знав навіщо вони і перераховували гроші на їх закупівлю - одна країна не перерахувала жодного центу на цю програму - Україна, під презеденством 73% хрін йього знає якого наріду.
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18.12.2024 15:23 Ответить
Що, невже Угорщина теж скинулась на "подарунки" русні?
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18.12.2024 16:06 Ответить
Угорщина шо у війні?
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18.12.2024 17:41 Ответить
Чимось нагадує Пінгвіна з Бетмена..
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18.12.2024 16:01 Ответить
Якби ще й тебе , єрмаковську ганчірку, закрить, то це дійсно був би успіх
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18.12.2024 16:10 Ответить
Невже весільні дрони?
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19.12.2024 16:10 Ответить
Так, бпла. Волонтерські
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20.12.2024 01:32 Ответить
 
 