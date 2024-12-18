Дефицит боеприпасов в начале года закрыли именно БПЛА, - Умеров. ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил ОСГВ "Хортица" и Силы беспилотных систем.

Об этом министр сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Во время визита он обсудил технологии и новые разработки, которые помогают эффективно противостоять врагу. Вместе с генерал-майором Андреем Гнатовым он обсудил актуальную ситуацию на фронте и насущные потребности подразделений.

"Минобороны обеспечивает устойчивость обороны и наращивает резервы. Наряду с техникой от партнеров на фронте уже работает все больше украинского оружия - и это результат совместных усилий защитников и производителей", - пишет Умеров.

Особое внимание во время визита было уделено развитию Сил беспилотных систем. Полковник Вадим Сухаревский продемонстрировал новые разработки и технологии, которые уже помогают Силам обороны в борьбе с агрессором.

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"Только в декабре Силам обороны было поставлено более 200 000 беспилотников. Дефицит боеприпасов в начале года закрыли именно БПЛА - сегодня дроны уничтожают врага на суше, воде и в воздухе", - говорится в сообщении.

Также Умеров подчеркнул важность правильной интеграции дронов в боевые подразделения: "Дроны должны попадать туда, где они нужны больше всего. Это является приоритетом для Минобороны, и мы над этим работаем".

Министр поблагодарил воинов за их отвагу и решительность, вручив награды лично.







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