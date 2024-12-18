Враг атаковал наши позиции в районе Нового Комара и на окраине Сонцовки, некоторые укрепления потерпели разрушения, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 17 декабря 2024 года, противник проводил штурмовые действия в районе Новотроицкого, Берестков, Пушкино, южнее Возрождения, южнее Даченского, на южных окраинах Зеленовки, южнее Сторожевого и на юго-западной окраине Макаровки. Враг успеха не имел, понес потери, отошел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

"В стремлении улучшить тактическое положение - атаковал наши укрепления в районе Нового Комара и на юго-восточной окраине Сонцовки. Вследствие штурмовых действий и огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, которые сделали невозможным их дальнейшее удержание", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, штурмовые подразделения противника атаковали наши укрепления в городской застройке Часова Яра, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово: успеха не имели, понесли потери, отошли. В результате огневого поражения укрепления на наших отдельных позициях подверглись критическим разрушениям.

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"Боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника. Подразделениями наших войск проводятся мероприятия по удержанию позиций, противодействию окружению и захвату обороняемых населенных пунктов и улучшению тактического положения", - отмечают в ОСГВ "Хортица".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне оккупировали Сонцовку и продвинулись возле 9 населенных пунктов.