Пограничники задержали перевозчика, организовавшего нелегальный выезд военнообязанных в Приднестровье за ​​6000 долларов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Одесской области пограничники совместно с Нацполицией задержали мужчину, который организовал незаконный трансфер военнообязанных в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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Пограничники Одесского пограничного отряда совместно с Нацполицией и под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры разоблачили схему нелегального выезда мужчин мобилизационного возраста через Приднестровье в Молдову. 41-летний житель Одессы организовал этот бизнес, предлагая трансфер до границы за 6000 долларов США. Оплата за услугу осуществлялась через криптокошелек по прибытии к месту пересечения.

Для "комфортного" путешествия клиенты находились в машине, где их прятали между сиденьем и багажником. Высадка пассажиров происходила в 200 метрах от границы, где они получали дальнейшие инструкции по конспирации.

Правоохранители задержали перевозчика на месте преступления возле границы, где также изъяли мобильные телефоны и другие доказательства его причастности к незаконной деятельности. Сейчас задержанному объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины, и ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

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