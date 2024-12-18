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Госпогранслужба (6141) Молдова (1835) Одесская область (3379) уклонисты (657)

Пограничники задержали перевозчика, организовавшего нелегальный выезд военнообязанных в Приднестровье за ​​6000 долларов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Одесской области пограничники совместно с Нацполицией задержали мужчину, который организовал незаконный трансфер военнообязанных в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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Прикордонники затримали перевізника, який організував нелегальний виїзд військовозобов’язаних до Придністров’я за 6000 доларів

Пограничники Одесского пограничного отряда совместно с Нацполицией и под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры разоблачили схему нелегального выезда мужчин мобилизационного возраста через Приднестровье в Молдову. 41-летний житель Одессы организовал этот бизнес, предлагая трансфер до границы за 6000 долларов США. Оплата за услугу осуществлялась через криптокошелек по прибытии к месту пересечения.

Для "комфортного" путешествия клиенты находились в машине, где их прятали между сиденьем и багажником. Высадка пассажиров происходила в 200 метрах от границы, где они получали дальнейшие инструкции по конспирации.

Правоохранители задержали перевозчика на месте преступления возле границы, где также изъяли мобильные телефоны и другие доказательства его причастности к незаконной деятельности. Сейчас задержанному объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины, и ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

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6 т? та таких цін немає уже.... Але можливо, якщо не ділився!!!
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18.12.2024 15:23 Ответить
Скільки сотень тисяч захисників вже встигло чкурнути?
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18.12.2024 15:43 Ответить
тут не про це...
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18.12.2024 15:46 Ответить
Не ділився?
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18.12.2024 15:51 Ответить
Залишилось тільки з'ясувати, який саме Закон кожен з них порушив.
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18.12.2024 17:17 Ответить
 
 