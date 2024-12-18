Правоохранители разоблачили канал незаконной переправки военнообязанных за границу во Львовской области. ФОТОрепортаж

Во Львовской области правоохранители задержали злоумышленника, который организовал схему незаконного выезда для военнообязанного мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители Львовщины разоблачили преступную схему незаконного пересечения государственной границы, организованную 38-летним жителем Луцка. По данным следствия, злоумышленник обеспечивал внесение данных клиента в одну из информационных систем, что позволяло беспрепятственно выезжать за пределы Украины в условиях военного положения.

Схема стоила клиенту 15 тысяч евро и 2 тысячи долларов. Подозреваемого задержали на одной из автозаправок Львовской области во время передачи денег.

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Операцию провели оперативники криминальной полиции Львовщины, сотрудники военной контрразведки СБУ, 7-го пограничного Карпатского отряда и следователи полиции при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу. Эта статья предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд вскоре изберет меру пресечения.

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