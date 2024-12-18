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Правоохранители разоблачили канал незаконной переправки военнообязанных за границу во Львовской области. ФОТОрепортаж

Во Львовской области правоохранители задержали злоумышленника, который организовал схему незаконного выезда для военнообязанного мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.

На Львівщині викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон

Правоохранители Львовщины разоблачили преступную схему незаконного пересечения государственной границы, организованную 38-летним жителем Луцка. По данным следствия, злоумышленник обеспечивал внесение данных клиента в одну из информационных систем, что позволяло беспрепятственно выезжать за пределы Украины в условиях военного положения.

Схема стоила клиенту 15 тысяч евро и 2 тысячи долларов. Подозреваемого задержали на одной из автозаправок Львовской области во время передачи денег.

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На Львівщині викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон

Операцию провели оперативники криминальной полиции Львовщины, сотрудники военной контрразведки СБУ, 7-го пограничного Карпатского отряда и следователи полиции при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу. Эта статья предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд вскоре изберет меру пресечения.

На Львівщині викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон

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ого розцінки...це грабьож серед білого дня!)
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18.12.2024 13:31 Ответить
дорого? а шо зробиш, "борщовий набір" подорожчав, не кажучи вже про "предріздв'яний кошик" ))
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18.12.2024 13:34 Ответить
18 тис зелених...розцінки ростуть, але ж то не Тису перепливати..
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18.12.2024 13:46 Ответить
"Правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон" - а хіба через законний канал буде дешевше? А, згадав! Він же виключно для обраних...
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18.12.2024 14:03 Ответить
Ніхто не пограбує українця так як свій українець. Але це не тільки для українців характерно. Колись давно їхав з нами в купе на західній Україні сирієць і всю ніч зітхав як його співвітчизник надурив: "Мусульманин мусульманина обманул!".

Не знаю звідки така тяга в людей грабувати своїх же співвітчизників...
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18.12.2024 14:43 Ответить
 
 