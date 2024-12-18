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Гранатометные выстрелы, огнеметы, противотанковые и противопехотные мины: в Харькове правоохранители обнаружили склад боеприпасов. ФОТОрепортаж

В Харькове правоохранители обнаружили склад боеприпасов. Помещение для хранения вооружения было обустроено в одном из гаражных кооперативов Немышлянского района.

Об этом сообщило ГУНП в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Хранилище боеприпасов обнаружили работники Национального антикоррупционного бюро Украины совместно со следователями отдела полиции Немышлянского района города Харьков.

у Харкові правоохоронці виявили склад боєприпасів

В результате обыска правоохранители изъяли:

  • 182 гранатометных выстрела различных маркировок;
  • более 30 различных гранат;
  • взрыватели, реактивные пехотные огнеметы, противотанковые и противопехотные мины;
  • 70 стартовых пороховых зарядов к ПГ-7;
  • тротиловые шашки;
  • более 20 боевых частей и реактивных двигателей к гранатомету ТБГ-7В и прочее.

у Харкові правоохоронці виявили склад боєприпасів

у Харкові правоохоронці виявили склад боєприпасів

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

у Харкові правоохоронці виявили склад боєприпасів

у Харкові правоохоронці виявили склад боєприпасів

В данное время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Также смотрите: Задержаны 2 несовершеннолетних агента РФ, которые взорвали взрывчатку вблизи двух райотделов полиции в Харькове, - СБУ. ФОТО
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Топ комментарии
+11
Мама пише у в'язницю синові:
"Синку, як тебе посадили сил немає, нема кому допомагати по господарству - город не скопаний, картопля не посаджена, що робити - не знаю!"
Син пише відповідь:
"Мама на городі не копайся, накопаєш такого, що тебе посадять і мені термін додадуть".
Мама знову пише синові:
"Синку як прийшов твій лист, приїхали поліцаї, перекопали весь город, нічого не знайшли - поїхали злі, матюкалися".
Син пише відповідь:
"Мамо! Чим міг - тим допоміг, картоплю садіть самі."
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18.12.2024 18:43
+8
Партизанську ничку бомбанули.
Якщо кацапня знову на Харків рипнеться, НАБУ першими звалять, а люди будуть знову із бейсбольними бітами і травматикою на блок-постах стояти...
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18.12.2024 18:20
+6
В Ізюмському лісі того добра ще дофіга приховано. Там в вересні 22-го, коли зачищали - були просто гори підарського б/к. Цілими пірамідами Хеопса ))
****************
І лепестки на кожному кроці. Засипали прямо по своїм. І купа трьохсотих пахомів кинутих.
Рузькіє своіх нє брасают!
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18.12.2024 18:17
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Трішечки для себе.
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18.12.2024 18:12 Ответить
В Ізюмському лісі того добра ще дофіга приховано. Там в вересні 22-го, коли зачищали - були просто гори підарського б/к. Цілими пірамідами Хеопса ))
****************
І лепестки на кожному кроці. Засипали прямо по своїм. І купа трьохсотих пахомів кинутих.
Рузькіє своіх нє брасают!
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18.12.2024 18:17 Ответить
... щоб закопати все в городі - потрібно багато мастила!!!
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18.12.2024 18:18 Ответить
Мама пише у в'язницю синові:
"Синку, як тебе посадили сил немає, нема кому допомагати по господарству - город не скопаний, картопля не посаджена, що робити - не знаю!"
Син пише відповідь:
"Мама на городі не копайся, накопаєш такого, що тебе посадять і мені термін додадуть".
Мама знову пише синові:
"Синку як прийшов твій лист, приїхали поліцаї, перекопали весь город, нічого не знайшли - поїхали злі, матюкалися".
Син пише відповідь:
"Мамо! Чим міг - тим допоміг, картоплю садіть самі."
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18.12.2024 18:43 Ответить
👏
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18.12.2024 18:46 Ответить
👏😄
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18.12.2024 19:52 Ответить
Партизанську ничку бомбанули.
Якщо кацапня знову на Харків рипнеться, НАБУ першими звалять, а люди будуть знову із бейсбольними бітами і травматикою на блок-постах стояти...
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18.12.2024 18:20 Ответить
100%
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18.12.2024 18:50 Ответить
Якби була "партизанська ничка" - то про неї ніхто-б не знав нічого, до того часу, коли-б те все знадобилося... Якщо ж виявили - значить, ничку поповнювали, чи нею користувалися (реалізували частину прихованого)... Поповнення звідки? Зброя, перважно, в "складській упаковці. Значить - не з поля бою. Висновок: крадіжка зі складу. Чийого? Харків - не окупований...
Якщо ничка спалилася під час реалізації - тоді питання іншого характеру: "КОМУ це реалізовується?" ТОчно не ЗСУ... Тоді кому?
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18.12.2024 19:06 Ответить
Яр, то рашистське, що ми не помітили, коли трофеїли.
Такого добра тут повно.
На фото бачу РПО "Шмель" 2 штуки. Кацапські. Ще один малий, теж вогнемет. МПО, здається.
Прикольно менти написали - "реактивних двигунів до гранатомета ТБГ-7В" )))
ТБГ-7В - термобар, постріл до РПГ-7. Он на нижньому фото зверху в плівці такі товсті морковки.
===
Кожного дня тягаю це все в ящиках. В мене хата від оружейки в 10 метрах. Допомагаю, щоб не надірвався.
І так усю війну. Де б не були - вічно облаштовуюся на бочці з порохом ))
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18.12.2024 19:58 Ответить
Тьфу, блін - допомагаю, щоб побратим, що на РАО, не надірвався ))
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18.12.2024 20:00 Ответить
Я не проти... Тут, як висловлюються юристи, "різні предмети обговорення". Я висловив версії, чому то не могло буть звичайною "партизанською ничкою" . Могли красти і з складу трофейного озброєння...
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18.12.2024 20:16 Ответить
Валерий Коломиец - таку дурню писати - мізків не мати!
Ще хтось лайки поставив!
Це все украдене у тих хто дійсно боронить Україну!!!
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18.12.2024 19:26 Ответить
Ще б кулемета б то того. Та й Калашів чуток. Хочу теж такий гараж
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18.12.2024 18:49 Ответить
А краще -кілька кулеметів! і ребок, про ребки б не забути!
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18.12.2024 18:52 Ответить
В каждый двор по джавелину!
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18.12.2024 21:49 Ответить
Ви дійсно? "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" А чоу не диверсійна діяльність?
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18.12.2024 22:12 Ответить
 
 