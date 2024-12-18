Гранатометные выстрелы, огнеметы, противотанковые и противопехотные мины: в Харькове правоохранители обнаружили склад боеприпасов. ФОТОрепортаж

В Харькове правоохранители обнаружили склад боеприпасов. Помещение для хранения вооружения было обустроено в одном из гаражных кооперативов Немышлянского района.

Об этом сообщило ГУНП в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Хранилище боеприпасов обнаружили работники Национального антикоррупционного бюро Украины совместно со следователями отдела полиции Немышлянского района города Харьков.

В результате обыска правоохранители изъяли:

182 гранатометных выстрела различных маркировок;

более 30 различных гранат;

взрыватели, реактивные пехотные огнеметы, противотанковые и противопехотные мины;

70 стартовых пороховых зарядов к ПГ-7;

тротиловые шашки;

более 20 боевых частей и реактивных двигателей к гранатомету ТБГ-7В и прочее.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В данное время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

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