Гранатометные выстрелы, огнеметы, противотанковые и противопехотные мины: в Харькове правоохранители обнаружили склад боеприпасов. ФОТОрепортаж
В Харькове правоохранители обнаружили склад боеприпасов. Помещение для хранения вооружения было обустроено в одном из гаражных кооперативов Немышлянского района.
Об этом сообщило ГУНП в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Хранилище боеприпасов обнаружили работники Национального антикоррупционного бюро Украины совместно со следователями отдела полиции Немышлянского района города Харьков.
В результате обыска правоохранители изъяли:
- 182 гранатометных выстрела различных маркировок;
- более 30 различных гранат;
- взрыватели, реактивные пехотные огнеметы, противотанковые и противопехотные мины;
- 70 стартовых пороховых зарядов к ПГ-7;
- тротиловые шашки;
- более 20 боевых частей и реактивных двигателей к гранатомету ТБГ-7В и прочее.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
В данное время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
Пожалуйста, подождите...
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І лепестки на кожному кроці. Засипали прямо по своїм. І купа трьохсотих пахомів кинутих.
Рузькіє своіх нє брасают!
"Синку, як тебе посадили сил немає, нема кому допомагати по господарству - город не скопаний, картопля не посаджена, що робити - не знаю!"
Син пише відповідь:
"Мама на городі не копайся, накопаєш такого, що тебе посадять і мені термін додадуть".
Мама знову пише синові:
"Синку як прийшов твій лист, приїхали поліцаї, перекопали весь город, нічого не знайшли - поїхали злі, матюкалися".
Син пише відповідь:
"Мамо! Чим міг - тим допоміг, картоплю садіть самі."
Якщо кацапня знову на Харків рипнеться, НАБУ першими звалять, а люди будуть знову із бейсбольними бітами і травматикою на блок-постах стояти...
Якщо ничка спалилася під час реалізації - тоді питання іншого характеру: "КОМУ це реалізовується?" ТОчно не ЗСУ... Тоді кому?
Такого добра тут повно.
На фото бачу РПО "Шмель" 2 штуки. Кацапські. Ще один малий, теж вогнемет. МПО, здається.
Прикольно менти написали - "реактивних двигунів до гранатомета ТБГ-7В" )))
ТБГ-7В - термобар, постріл до РПГ-7. Он на нижньому фото зверху в плівці такі товсті морковки.
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Кожного дня тягаю це все в ящиках. В мене хата від оружейки в 10 метрах. Допомагаю, щоб не надірвався.
І так усю війну. Де б не були - вічно облаштовуюся на бочці з порохом ))
Ще хтось лайки поставив!
Це все украдене у тих хто дійсно боронить Україну!!!