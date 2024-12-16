Задержаны 2 несовершеннолетних агента РФ, которые взорвали взрывчатку вблизи двух райотделов полиции в Харькове, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух несовершеннолетних, которых российские спецслужбы втянули в преступную деятельность против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, выполняя задание оккупантов, 8 и 9 декабря 2024 года эти фигуранты взорвали взрывные устройства возле отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова. В результате событий никто не пострадал.
Что известно о злоумышленниках?
Как отмечается, контрразведка СБУ разоблачила обоих злоумышленников "по горячим следам". Вражескими агентами оказались двое 15-летних жителей областного центра - парень и девушка. Оккупанты завербовали их через Телеграм-каналы по поиску "легких" денег.
Установлено, что фигуранты действовали отдельно друг от друга и каждый выполнял "свой" теракт, но по инструкции общего куратора из РФ.
Так, для выполнения "своего" задания юноша собственноручно подготовил самодельную взрывчатку. Для этого ему были предоставлены подробные инструкции, в частности, чтобы он начинил взрывное устройство металлическими шариками и установил внутрь детонатор для дистанционной активации.
Девушка же забрала уже готовую взрывчатку из тайника.
Затем каждый из фигурантов самостоятельно замаскировал взрывные устройства в пакетах и оставил их в контейнерах для мусора вблизи отделений полиции.
Враг осуществлял дистанционно детонацию
Также рядом с этими зданиями злоумышленники скрыто установили мобильные телефоны, через которые враг осуществлял дистанционно детонацию и фиксировал на видео последствия подрывов.
По имеющимся данным, этими взрывами агрессор надеялся посеять панические настроения и расшатать общественно-политическую ситуацию в регионе.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Что злоумышленникам грозит?
Несмотря на юный возраст фигурантов, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершение особо тяжкого преступления.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что задержаны агенты РФ, которые взорвали взрывное устройство возле райуправления полиции в Житомире. Тогда пострадал правоохранитель.
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чиммитодікращізаних
нехайїмбудесоромно
Ці три мантри діють ще з 14-го бездоганно.
І доведуть Україну до розстрільної стіни...