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взрывчатка (828) СБУ (19468) Харьков (7286) Харьковская область (209) Харьковский район (42)

Задержаны 2 несовершеннолетних агента РФ, которые взорвали взрывчатку вблизи двух райотделов полиции в Харькове, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух несовершеннолетних, которых российские спецслужбы втянули в преступную деятельность против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, выполняя задание оккупантов, 8 и 9 декабря 2024 года эти фигуранты взорвали взрывные устройства возле отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова. В результате событий никто не пострадал.

Что известно о злоумышленниках?

Как отмечается, контрразведка СБУ разоблачила обоих злоумышленников "по горячим следам". Вражескими агентами оказались двое 15-летних жителей областного центра - парень и девушка. Оккупанты завербовали их через Телеграм-каналы по поиску "легких" денег.

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Установлено, что фигуранты действовали отдельно друг от друга и каждый выполнял "свой" теракт, но по инструкции общего куратора из РФ.

Так, для выполнения "своего" задания юноша собственноручно подготовил самодельную взрывчатку. Для этого ему были предоставлены подробные инструкции, в частности, чтобы он начинил взрывное устройство металлическими шариками и установил внутрь детонатор для дистанционной активации.

Девушка же забрала уже готовую взрывчатку из тайника.

Затем каждый из фигурантов самостоятельно замаскировал взрывные устройства в пакетах и оставил их в контейнерах для мусора вблизи отделений полиции.

підрив біля віддіку поліції в Харкові
підрив біля віддіку поліції в Харкові
підрив біля віддіку поліції в Харкові

Враг осуществлял дистанционно детонацию

Также рядом с этими зданиями злоумышленники скрыто установили мобильные телефоны, через которые враг осуществлял дистанционно детонацию и фиксировал на видео последствия подрывов.

По имеющимся данным, этими взрывами агрессор надеялся посеять панические настроения и расшатать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

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Что злоумышленникам грозит?

Несмотря на юный возраст фигурантов, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершение особо тяжкого преступления.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что задержаны агенты РФ, которые взорвали взрывное устройство возле райуправления полиции в Житомире. Тогда пострадал правоохранитель.
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Топ комментарии
+10
А захищати Батьківщину до 25 років ніззя! Золотий "генофонд" нації! 🤬
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16.12.2024 10:57
+9
ета другой гєнафонд - маладагвардєйци-падпольщікі.
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16.12.2024 11:00
+8
Який висновок? А такий, що якби Верховний Ішак хотів перемогти то перевів економіку на військові рейки, якби усі українці хотіли б перемогти ворога, то ті "дітки" досить не погано могли б збирати такі самі **********. Для свого війська. На заводі, без телефонів, тіктоків та телеграмів.
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16.12.2024 10:59
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Правила форума Совет форумчан
так тупо прої**ли своє життя ...
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16.12.2024 10:56 Ответить
Гадаєте їх посадять? Да здравствует наш суд - самьій гуманньій суд в мире!
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16.12.2024 11:14 Ответить
А захищати Батьківщину до 25 років ніззя! Золотий "генофонд" нації! 🤬
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16.12.2024 10:57 Ответить
ета другой гєнафонд - маладагвардєйци-падпольщікі.
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16.12.2024 11:00 Ответить
Шахта у Краснодоні ще збереглася?
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16.12.2024 11:03 Ответить
ну так. Але ствол потроху заповнюється.
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16.12.2024 11:08 Ответить
Для тебе збереглася.
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16.12.2024 11:45 Ответить
А для Вас нє?
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16.12.2024 12:25 Ответить
Який висновок? А такий, що якби Верховний Ішак хотів перемогти то перевів економіку на військові рейки, якби усі українці хотіли б перемогти ворога, то ті "дітки" досить не погано могли б збирати такі самі **********. Для свого війська. На заводі, без телефонів, тіктоків та телеграмів.
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16.12.2024 10:59 Ответить
Теж "квєста" виконували? Треба для "опытов" спарувати організми - гєнафондт же ж...
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16.12.2024 11:02 Ответить
О, їм навіть довічне не світить, "наш український суд" і адвокати через 5-7 років присудять умовний термін "дітям"....
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16.12.2024 11:03 Ответить
Тобто вибузівку і детонатор та систему дистанційного підриву може виготовити будь хто, якщо повірити у цю маячню
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16.12.2024 11:04 Ответить
Так і є! Подивись у Гуглі, якщо цікаво!
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16.12.2024 11:12 Ответить
нащадки піонєрів-хероїв та юних ленінців..., мабуть батьки мізки промивали про один нарід, або зовсім було пофіг на мізки своїх дітей...
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16.12.2024 11:10 Ответить
У цих "дітей" мізки знову відсутні! Жити в місті, яке щоденно ******** кабами, і при цьому, за кацапські рублі робити диверсії, це повна відсутність інтелекту і розуму!
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16.12.2024 11:16 Ответить
Igor,я тебе підтримую,там мабуть мама і тато такі як їх дітки,їх не судить,а розірвать на шматки треба,разом з їх батьками,одну ногу до дерева,а другу до коника і но пішла,оце буде діло,а так вони скоро на підпискі будуть до суда,а там як карта ляже.
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16.12.2024 12:57 Ответить
в жопу обоим те шарики ................от ********* малолетняя.по ходу и родители такие же........................
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16.12.2024 11:19 Ответить
цежненаші методи
чиммитодікращізаних
нехайїмбудесоромно
Ці три мантри діють ще з 14-го бездоганно.
І доведуть Україну до розстрільної стіни...
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16.12.2024 11:31 Ответить
Нічого доброго з цих малолітніх ********* вже не виросте. Тому не бачу змісту утримувати їх взагалі… і їх батьків також. Тут діє правило:- що коли яблуко вже їсть хробак, то порошком не допоможе.
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16.12.2024 11:50 Ответить
Про батьків цих недорослей писати не буду -100% колаборантська сімейка. Спитаю про поліцію . Де ваші камери зовнішнього спостереження? Чи ви вважаєте що вивіска ПОЛІЦІЯ вас захистить і її повинні всі боятись? Та й місто прифронтове ,щось типу поста повинно бути.
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16.12.2024 12:40 Ответить
Батьки виродків мабуть такі ж самі, як і їх личинки
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16.12.2024 13:05 Ответить
Пакалєніє васпітанає рускім матєрним репом.
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16.12.2024 14:02 Ответить
 
 