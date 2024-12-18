Почти 30 раз в день оккупанты атаковали Никопольщину: повреждены пятиэтажка и частные дома. ФОТОрепортаж

В течение дня 18 декабря российские войска почти три десятка раз ударили по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, громко было в Никополе, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской и Покровской громадах. Враг целился из тяжелой артиллерии, а также применял БПЛА.

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В результате вражеских атак повреждены пятиэтажка, 2 частных дома, хозяйственная постройка.



Сообщается, что люди не пострадали.

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